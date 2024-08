Xây dựng Đảng Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An dự Ngày hội 'Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc' tại Con Cuông Chiều 13/8, UBND xã Bồng Khê, huyện Con Cuông tổ chức Ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2024. Đây là địa phương được UBND tỉnh Nghệ An chọn làm điểm tổ chức ngày hội.

Tiết mục văn nghệ chào mừng ngày hội. Ảnh Bá Hậu

Dự ngày hội có đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo các phòng chức năng Công an tỉnh. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Hoài An - Bí thư Huyện ủy; lãnh đạo huyện Con Cuông, cùng toàn thể cán bộ và nhân dân xã Bồng Khê.

Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" (ANTQ) luôn được cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Bồng Khê triển khai thực hiện hiệu quả, sáng tạo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Qua đó, khơi dậy sức mạnh to lớn của người dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự; thúc đẩy các phong trào khác, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo huyện Con Cuông dự ngày hội tại xã Bồng Khê. Ảnh: Bá Hậu

Xã đã duy trì hiệu quả các mô hình "Hội Cựu chiến binh tuần tra nhân dân"; "Xã sạch về ma túy"; Câu lạc bộ "Phòng, chống ma túy" tại thôn 2/9; "Tổ liên gia an toàn PCCC" tại thôn Liên Tân; "Điểm chữa cháy công cộng" tại thôn Liên Tân và thôn Thanh Đào; Giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống tại Trường Tiểu học xã Bồng Khê; điển hình trong công tác tái hòa nhập cộng đồng tại thôn Tân Lập.

Lực lượng Công an xã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân đấu tranh, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự. Công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm ma túy luôn quan tâm, tiếp tục kìm giữ, không phát sinh điểm bán lẻ ma túy. Nhiều mô hình hoạt động đạt hiệu quả cao như: “Camera an ninh cộng đồng”, “Tổ liên gia PCCC”.

Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trao quà UBND tỉnh cho xã Bồng Khê. Chủ tịch UBND huyện trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Tại ngày hội, các cấp, ngành ghi nhận, đánh giá cao những kết quả xã Bồng Khê đã đạt được trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Đồng thời, đề nghị xã Bồng Khê tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, để phong trào ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần tích cực đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Dịp này, UBND tỉnh, Công an tỉnh và UBND huyện khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân xã Bồng Khê về những thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".