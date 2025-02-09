Pháp luật Xe máy đi vào đường cao tốc sẽ bị xử phạt thế nào? Ông N.Đ.T trú tại xã Quỳ Hợp hỏi: Xe máy đi vào đường cao tốc có bị phạt không? Nếu có thì mức phạt và các hình thức xử phạt bổ sung là gì theo quy định mới nhất?

Trả lời:

Từ năm 2025, hành vi điều khiển xe máy đi vào đường cao tốc sẽ bị xử phạt nặng theo quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Cụ thể, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy hoặc các phương tiện tương tự xe máy nếu cố tình lưu thông trên đường cao tốc sẽ bị xử phạt từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng.

Không chỉ bị xử phạt hành chính, người vi phạm còn phải chịu hình thức xử phạt bổ sung, bao gồm tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 03 tháng đến 05 tháng và tạm giữ phương tiện vi phạm tối đa 07 ngày. Đây là một trong những chế tài nghiêm khắc được áp dụng để răn đe và giảm thiểu các hành vi vi phạm nguy hiểm đến an toàn giao thông.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt (Cục CSGT) phát hiện, xử lý trường hợp đi xe máy trên cao tốc. Ảnh: PV

Đáng chú ý, theo quy định tại khoản 13, Điều 7 của Nghị định, hành vi này còn bị áp dụng hình thức trừ 06 điểm trên giấy phép lái xe. Đây là điểm mới quan trọng trong cơ chế xử phạt giao thông từ năm 2025, khi hệ thống quản lý điểm trên giấy phép lái xe chính thức được triển khai. Khi bị trừ hết số điểm tối đa, người điều khiển phương tiện sẽ phải thi lại để được cấp lại giấy phép lái xe.

Việc đi xe máy vào đường cao tốc không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng. Đường cao tốc được thiết kế dành riêng cho xe ô tô và các phương tiện cơ giới đủ điều kiện, có tốc độ di chuyển cao. Xe máy khi tham gia lưu thông trên tuyến đường này có thể gây ra tai nạn nghiêm trọng cho chính người điều khiển và các phương tiện khác.

Do đó, người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức chấp hành luật lệ, đặc biệt là tuân thủ các quy định về phân loại phương tiện và hệ thống biển báo giao thông trên đường. Việc nắm rõ quy định không chỉ giúp tránh bị xử phạt mà còn bảo vệ an toàn cho chính bản thân và cộng đồng.