Xây dựng Đảng Phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh quyết tâm đưa Quỳ Hợp phát triển toàn diện, bền vững Sáng 9/8, Đảng bộ xã Quỳ Hợp tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030, với chủ đề "Xây dựng Đảng bộ vững mạnh, chính quyền gần dân, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm đưa Quỳ Hợp phát triển toàn diện, bền vững".



Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh và 225 đại biểu tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng của hơn 2.500 đảng viên trong Đảng bộ.

Xã Quỳ Hợp được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã, thị trấn là Châu Đình, Châu Quang, Thọ Hợp và Quỳ Hợp với quy mô diện tích là 90,07 km2, 54 xóm, bản; có 3 dân tộc anh em Kinh, Thái, Thổ cùng sinh sống, với 8.891 hộ, dân số 36.929 người, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 38,3%. Xã có 94 đảng bộ, chi bộ trực thuộc với 2.557 đảng viên.

Các đồng chí đại biểu tham dự Đại Hội. Ảnh: Thu Hương

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ, trong giai đoạn 2020 - 2025, xã Quỳ Hợp đã đạt nhiều kết quả nổi bật trên cả hai lĩnh vực xây dựng Đảng và phát triển kinh tế; tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường phát triển trong những năm tiếp theo.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: Thu Hương

Về kinh tế, Quỳ Hợp tập trung đẩy mạnh nông nghiệp bền vững. Việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp đã nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm; với cây trồng chủ yếu là lúa, mía, ngô, lạc, rau, đậu, cam quýt. Sản lượng cây lương thực có hạt đạt 10.276,5 tấn (đạt 112,5% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra).

Đồng chí Dương Hoàng Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quỳ Hợp phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: Thu Hương

Hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển tốt, trong đó chủ yếu là khai thác và chế biến khoáng sản. Hiện nay, trên địa bàn xã có 4 cụm công nghiệp (Châu Quang, Thọ Sơn 1, Thọ Sơn 2, Thung Khuộc). Ngoài ra, một số ngành nghề khác cũng phát triển mạnh, như đóng gạch không nung, cơ khí, thầu xây dựng, mộc, hàn...

Cùng với phát triển kinh tế, hệ thống hạ tầng cơ sở cũng được quan tâm đầu tư mạnh mẽ. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, xã đã xây dựng được nhiều công trình quan trọng về giao thông, thuỷ lợi, điện, trường học, nhà văn hoá, nghĩa trang liệt sĩ, nhà làm việc ... với tổng giá trị trên 81 tỷ đồng.

Đồng chí Trần Đức Thọ - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Quỳ Hợp trình bày báo cáo chính trị trình đại hội. Ảnh: Thu Hương

Nhờ phát huy lợi thế, khai thác tốt tiềm năng để phát triển, tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hàng năm đạt 9,35%. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông, lâm nghiệp và thủy sản. Ước tính đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt 50 triệu đồng/năm; thu ngân sách là 50,4 tỷ đồng.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển hài hòa và bền vững của địa phương. Quốc phòng - an ninh được củng cố, đời sống nhân dân cải thiện rõ rệt.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong bối cảnh chung nền kinh tế cả nước, tỉnh nhà tiếp tục phát triển mạnh, kinh tế - xã hội của xã Quỳ Hợp có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển nhanh, bền vững.

Định hướng nhiệm kỳ mới, Đảng ủy xã Quỳ Hợp tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước; Tập trung phát triển công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ; đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe nhân dân không ngừng được nâng cao; Giá trị văn hóa, lịch sử và truyền thống của xã Quỳ Hợp được bảo tồn và phát huy. Phấn đấu đến năm 2030, Quỳ Hợp trở thành địa phương phát triển khá khu vực miền Tây Bắc Nghệ An.

Phát biểu chúc mừng Đại hội, đồng chí Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Đảng bộ xã cần nhanh chóng ổn định bộ máy, xây dựng khối đại đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; phát huy tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Đảng bộ xã Quỳ Hợp cần mạnh dạn đưa ra các chỉ tiêu mới, xác định cụ thể các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, phát triển kinh tế - xã hội để triển khai thực hiện với tinh thần “Chỉ đạo công việc sát sao, quyết liệt, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ trách nhiệm”.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Thu Hương



Đảng bộ xã cần tăng cường công tác chuyển đổi số và ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác cải cách hành chính, quản lý, điều hành của chính quyền để hoạt động có hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; tập trung ưu tiên đầu tư xây dựng và phát huy chất lượng hệ thống thiết chế văn hóa - xã hội cơ sở; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; phát triển các sản phẩm nông, lâm nghiệp chủ lực có lợi thế gắn với các cơ sở chế biến và tiêu thụ sản phẩm và gắn với phát triển các sản phẩm OCOP.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng 31 đồng chí được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quỳ Hợp nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Thu Hương



Huy động có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kết cấu hạ tầng, ưu tiên các dự án dịch vụ thương mại, đầu tư và nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn và giao thông nội đồng, hệ thống cấp thoát nước và nước sạch cho nhân dân; Đầu tư xây dựng vùng trung tâm xã Quỳ Hợp sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh và thông minh; Tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, xác định đây là nhiệm vụ then chốt để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng.

Các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội. Ảnh: Thu Hương



Tại Đại hội đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ xã nhiệm kỳ 2025-2030; Quyết định chỉ định Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp vào các văn kiện trình tại Đại hội và các dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Quỳ Hợp lần thứ nhất đã thành công tốt đẹp. Đây là động lực thúc đẩy Đảng bộ vươn lên ngang tầm nhiệm vụ mới, xây dựng xã Quỳ Hợp phát triển nhanh, bền vững./.