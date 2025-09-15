Xây dựng Đảng Công bố các quyết định về công tác cán bộ tại xã Quỳ Hợp Chiều 15/9, Đảng ủy, UBND xã Quỳ Hợp đã tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ chủ chốt tại các cơ quan, đơn vị thuộc xã.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy xã Quỳ Hợp chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm. Ảnh: Phan Giang

Tại buổi lễ, Đảng ủy, UBND xã Quỳ Hợp công bố và trao Quyết định số 68-QĐ/ĐU ngày 11/9/2025 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã về điều động và phân công đồng chí Phan Văn Bảo - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng, giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đảng ủy xã.

Công bố, trao Quyết định số 726/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND xã Quỳ Hợp về việc tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Trương Văn Hoan giữ chức vụ Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Quỳ Hợp; Quyết định số 666/QĐ-UBND bổ nhiệm đồng chí Trịnh Hoàng Long giữ chức vụ Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Quỳ Hợp.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Dương Hoàng Vũ yêu cầu các đồng chí được bổ nhiệm cần nhanh chóng ổn định công tác, chủ động tham mưu, phối hợp với các phòng, ban và cơ quan liên quan, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội.