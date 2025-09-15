Thứ Hai, 15/9/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Xây dựng Đảng

Công bố các quyết định về công tác cán bộ tại xã Quỳ Hợp

Phan Giang 15/09/2025 17:01

Chiều 15/9, Đảng ủy, UBND xã Quỳ Hợp đã tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ chủ chốt tại các cơ quan, đơn vị thuộc xã.

cac-dong-chi-trong-bna_btv-dang-uy-xa-quy-hop-tang-hoa-chup-anh-cung-cho-cac-dong-chi-duoc-bo-nhiem-dot-nay(1).jpg
Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy xã Quỳ Hợp chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm. Ảnh: Phan Giang

Tại buổi lễ, Đảng ủy, UBND xã Quỳ Hợp công bố và trao Quyết định số 68-QĐ/ĐU ngày 11/9/2025 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã về điều động và phân công đồng chí Phan Văn Bảo - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng, giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đảng ủy xã.

Công bố, trao Quyết định số 726/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND xã Quỳ Hợp về việc tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Trương Văn Hoan giữ chức vụ Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Quỳ Hợp; Quyết định số 666/QĐ-UBND bổ nhiệm đồng chí Trịnh Hoàng Long giữ chức vụ Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Quỳ Hợp.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Dương Hoàng Vũ yêu cầu các đồng chí được bổ nhiệm cần nhanh chóng ổn định công tác, chủ động tham mưu, phối hợp với các phòng, ban và cơ quan liên quan, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Hơn 3.000 cán bộ, công chức các cơ quan Đảng ở Nghệ An tham gia tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Hơn 3.000 cán bộ, công chức các cơ quan Đảng ở Nghệ An tham gia tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Nghệ An bổ sung đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã

Nghệ An bổ sung đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã

Đọc tiếp

Hơn 3.000 cán bộ, công chức các cơ quan Đảng ở Nghệ An tham gia tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Hơn 3.000 cán bộ, công chức các cơ quan Đảng ở Nghệ An tham gia tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Nghệ An bổ sung đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã

Nghệ An bổ sung đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã

Xem thêm Xây dựng Đảng

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      Xây dựng Đảng
      Công bố các quyết định về công tác cán bộ tại xã Quỳ Hợp

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO