Thời sự Hơn 3.000 cán bộ, công chức các cơ quan Đảng ở Nghệ An tham gia tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo Sáng 9/9, Văn phòng Trung ương Đảng - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo tổ chức “Hội nghị tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho cán bộ các đảng ủy và cơ quan đảng” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.



Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu chính tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Tại Nghệ An, hội nghị được kết nối đến 131 điểm cầu với sự tham dự của 3.032 đại biểu. Dự và chỉ đạo tại điểm cầu chính tỉnh Nghệ An có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Cùng dự có đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo chuyên viên các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh, Đảng ủy UBND tỉnh.

Ở 130 xã, phường có sự tham dự của các đồng chí thường trực đảng ủy cấp xã; lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy dự hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia đang bước vào giai đoạn phát triển cao, trí tuệ nhân tạo (AI) không chỉ là công nghệ mới mà còn là năng lực cốt lõi để nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của hệ thống chính trị.

AI hỗ trợ rút ngắn thời gian xử lý công việc, tăng tính chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu lực, hiệu quả trong công tác Đảng, qua đó góp phần đổi mới phương thức làm việc của các cấp ủy và cơ quan tham mưu.

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Hội nghị tập huấn lần này tập trung vào 3 mục tiêu trọng tâm, gồm: Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về vai trò, tiềm năng và định hướng ứng dụng AI trong công tác tham mưu, tổng hợp, triển khai nhiệm vụ của cấp ủy, cơ quan Đảng; Trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản để cán bộ có thể sử dụng các công cụ AI phổ biến nhằm thực hiện công tác chuyên môn theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; Hình thành thái độ, trách nhiệm đúng đắn khi sử dụng AI, đảm bảo an toàn, bảo mật và tuân thủ các nguyên tắc về đạo đức, pháp lý, gắn với rèn luyện thói quen ứng dụng công nghệ mới trong xử lý công việc hằng ngày.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu chính tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Trong chương trình, học viên được các chuyên gia trình bày tổng quan về trí tuệ nhân tạo, xu thế và ứng dụng trong công tác Đảng; hướng dẫn thực hành với một số công cụ AI; đồng thời trang bị kiến thức liên quan đến bảo mật, pháp lý, nhận diện rủi ro và phương án phòng ngừa.

Ngoài ra, hội nghị cũng dành thời gian tổng kết, chia sẻ kinh nghiệm, tình huống thực tiễn tại các cơ quan, đơn vị để học viên có thể áp dụng ngay vào công việc.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu chính tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu khai mạc, đồng chí Võ Thành Hưng - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng đề nghị toàn thể học viên tuyệt đối tuân thủ các quy định về bảo mật, an ninh, an toàn thông tin của Đảng; xem AI là công cụ hỗ trợ, không thay thế vai trò của cán bộ, đảng viên.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu chính tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Ban tổ chức cũng đề nghị giảng viên, trợ giảng bám sát mục tiêu tập huấn, hướng dẫn cụ thể, xử lý kịp thời các tình huống kỹ thuật để đảm bảo hiệu quả. Mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy tinh thần chủ động, tích cực trao đổi, đặt câu hỏi, đồng thời lan tỏa kết quả học tập tại cơ quan, đơn vị sau hội nghị.

Hội nghị được kết nối trực tuyến từ Trung ương đến các tỉnh, thành phố và xã, phường. Ảnh: Thành Duy

Hội nghị được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác Đảng các cấp, giúp làm chủ công nghệ AI, từ đó nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, điều hành; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và các chủ trương lớn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.