Pháp luật Mâu thuẫn tuổi mới lớn, 11 thanh thiếu niên bị khởi tố về tội “gây rối trật tự công cộng" Từ mâu thuẫn trên mạng xã hội, hai nhóm thanh thiếu niên ở các địa phương thuộc khu vực huyện Quỳ Hợp cũ (tỉnh Nghệ An), kéo nhau đi hỗn chiến, khiến 11 thanh thiếu niên bị khởi tố.

Trước đó, khoảng 20h ngày 17/7, tại khu vực quán cà phê Hang Đá, xã Quỳ Hợp, hai nhóm thanh thiếu niên do Hoàng Văn Th. (SN 2008) và Lang Thanh H. (SN 2009), trú cùng xã Châu Hồng cầm đầu, hẹn gặp để giải quyết mâu thuẫn. Cả hai bên chuẩn bị dao, mã tấu, súng cao su, vỏ chai bia… Khi di chuyển, nhóm của Huỳnh chạm trán nhóm “113 Quỳ Hợp” của Thiện tại cầu Địa Giới, dẫn đến xô xát, truy đuổi. Một số xe máy bị đập phá, khiến nhiều người dân địa phương hoang mang.

Triệu tập các đối tượng gây rối trật tự công cộng về trụ sở tại công an xã Châu Hồng. Ảnh: Phan Giang.

Quá trình điều tra xác định hai nhóm đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, phân công người, mang hung khí, thậm chí điều khiển xe máy bốc đầu, diễu hành qua đường làng. Tang vật thu giữ gồm 3 ná cao su, 2 dao, 1 gậy, 12 xe máy, 15 điện thoại và nhiều mảnh vỡ chai bia.

Trong tổng số 42 thanh thiếu niên tham gia, phần lớn dưới 16 tuổi.

Ngày 20/9/2025, Công an xã Châu Hồng cho biết: Thừa uỷ quyền của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, ngày 17/9/2025, Điều tra viên - Trưởng Công an xã Châu Hồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 11 thanh thiếu niên đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự về tội “gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại khoản 2, Điều 318 Bộ luật hình sự.

Công an xã Châu Hồng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng liên quan. Vụ việc được xem là lời cảnh báo về tình trạng bạo lực trong giới trẻ hiện nay./.