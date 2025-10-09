Xã hội Công an vào cuộc vụ nhà thầu bị tố lợi dụng được thuê cải tạo sân bóng rồi bán hàng nghìn xe tải đất Công an xã Quỳ Hợp (tỉnh Nghệ An) đã mời những người liên quan để làm rõ vụ việc khai thác tài nguyên trong quá trình cải tạo sân bóng đá, nâng cấp tuyến đường nội đồng ở xóm Hương Châu.

Ngày 9/9, ông Quán Vi Giang - Chủ tịch UBND xã Quỳ Hợp (tỉnh Nghệ An) cho biết, Công an xã này đã vào cuộc điều tra dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc cải tạo sân bóng đá, nâng cấp tuyến đường nội đồng ở xóm Hương Châu. Đây là vụ việc mà Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An vừa có bài phản ánh.

Theo đó, cơ quan Công an đã mời ông Đặng Quốc Huy - nguyên xóm trưởng xóm Hương Châu và nhà thầu thi công cải tạo sân bóng đá là ông Nguyễn Văn Thanh lên làm việc. Ngoài ra, cơ quan Công an cũng đã làm việc, thu thập thông tin từ những hộ dân đã mua đất do nhà thầu này bán.

Theo người dân, do bị múc quá sâu nên sân bóng thường xuyên ngập nước, không sử dụng được. Ảnh: Tiến Hùng

Sau khi Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An có bài phản ánh, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Thanh cho rằng, ông không khai thác trái phép mà làm theo hợp đồng đã ký với xóm Hương Châu. "Những hộ dân mua đất đều đăng ký qua xóm chứ tôi có tự ý bán đâu", ông Thanh phân trần.

Tuy nhiên, trong hợp đồng này không hề có nội dung nào cho phép ông Thanh khai thác đất để bán trong quá trình thi công. Theo quy định, ban cán sự xóm cũng không đủ thẩm quyền để cấp phép khai thác đất.

Chưa kể, hợp đồng được ký giữa xóm Hương Châu và ông Thanh có nhiều dấu hiệu bất minh. Hợp đồng được ký ngày 20/11/2024, nhưng trên thực tế công trình này đã được thi công từ ngày 12/11/2024. Trong hợp đồng, đại diện của xóm có bà Chế Thị Lan - Bí thư Chi bộ xóm Hương Châu, tuy nhiên, trao đổi với phóng viên, bà Lan cho biết, bà không hề tham gia vào quá trình ký kết hợp đồng.

"Mãi đến năm 2025, khi ban cán sự mới của xóm nghiệm thu công trình, xóm trưởng mới hỏi hợp đồng thì xóm trưởng cũ cũng như ông Thanh đều nói không có. Một thời gian sau lại trình ra cái hợp đồng này", bà Lan nói.

Hợp đồng được ký giữa xóm Hương Châu và nhà thầu. Ảnh: Tiến Hùng

Do sân bóng đá của xóm Hương Châu nằm ở chân đồi nên có độ dốc cao, bất tiện trong việc sử dụng, trong khi đó, nhiều tuyến đường nội đồng của xóm thì nhỏ hẹp, nên đầu tháng 11/2024, hơn 100 hộ dân trong xóm thống nhất mỗi hộ đóng 800.000 đồng để có kinh phí thuê nhà thầu cải tạo sân bóng, hạ thấp mặt sân rồi dùng phần đất thừa mang ra nâng cấp các tuyến đường nội đồng. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, nhà thầu là ông Nguyễn Văn Thanh lại múc rất nhiều xe đất mang đi bán.

Theo người dân xóm Hương Châu, ban đầu xóm chỉ thống nhất hạ mặt bằng sân bóng khoảng 60cm, tuy nhiên, nhà thầu sau đó đã hạ nhiều vị trí sâu đến gần 2m. Không những lấy đất ở sân bóng đá, nhà thầu này sau đó còn ra khu vực nghĩa trang múc hàng trăm xe đất chở đi bán.

Ông Nguyễn Bá Hải - Xóm trưởng xóm Hương Châu cho biết, khi ông tiếp nhận chức vụ xóm trưởng từ tháng 1/2025 thì công trình này đã thi công xong, ông được xóm trưởng cũ bàn giao nhiệm vụ thu tổng số tiền 80 triệu đồng từ người dân để thanh toán tiền công cho nhà thầu như đã thống nhất từ trước. Tuy nhiên, dù đã tổ chức hàng loạt cuộc họp, nhưng người dân đều không đồng ý đóng tiền vì cho rằng, nhà thầu đã múc quá nhiều đất mang đi bán trong quá trình thi công.

"Về chất lượng công trình thì sau khi cải tạo, do bị múc sâu nên sân bóng không sử dụng được, thường xuyên ngập nước. Về số lượng đất mà ông Thanh bán là rất lớn, ban cán sự mới của xóm đã rà soát và có 18 hộ xác nhận đã mua hơn 2.200 xe tải đất do nhà thầu này bán để về nâng vườn, lấp ao. Mỗi xe tải như vậy được bán với giá 220.000 đồng", ông Hải nói.

Nhiều vị trí ở sân bóng bị múc sâu gần 2m so với mặt bằng cũ. Ảnh: Tiến Hùng

Nói về lý do không đồng ý đóng khoản tiền 800.000 đồng, ông Trương Đức Thành - một người dân xóm Hương Châu cho biết, trong kế hoạch xóm chỉ giao nhà thầu hạ sân bóng 60cm, nhưng nhà thầu lại múc quá sâu để lấy đất mang đi bán. Vì thấy nhà thầu đã thu lợi hàng trăm triệu đồng từ việc bán đất nên người dân không đồng ý đóng tiền để trả tiền công như thống nhất từ trước.

Do không thống nhất được giữa người dân và ông Thanh nên sự việc kéo dài. Đến đầu tháng 8, ông Thanh làm đơn khiếu nại xóm Hương Châu ăn chặn tiền công.

Còn ông Nguyễn Văn Thanh thì cho hay, ban đầu ông thỏa thuận với xóm là công trình sau khi làm xong 1 tháng, xóm sẽ thanh toán cho ông 80 triệu tiền công, nhưng đến bây giờ vẫn chưa trả nên ông khiếu nại. Còn về việc ông lợi dụng cải tạo sân bóng để múc đất bán cho người dân, ông Thanh cho rằng, đây không phải mua bán, mà là người dân chỉ trả tiền để hỗ trợ tiền dầu. Ông Thanh cho hay, mỗi xe tải đất ông chỉ lấy 150.000 đồng gọi là hỗ trợ. "Trong quá trình làm, có thừa một ít đất nên đổ cho dân, không đáng kể".