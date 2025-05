Pháp luật Mâu thuẫn trong lúc uống rượu, người đàn ông bị đâm tử vong Trong khi uống rượu, hai người xảy ra mâu thuẫn, V.V.S dùng dao đâm vào anh N.V.T. khiến nạn nhân tử vong. Sự việc xảy ra tại xã Yên Hợp (Quỳ Hợp).

Theo thông tin ban đầu, vào sáng ngày 26/5, anh V.V.S. (SN 1982) và anh N.V.T. (SN 1984), cùng trú tại xóm Trọng Cánh, xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp cùng nhau uống rượu tại nhà anh S.

Trong khi uống rượu, 2 người này đã xảy ra mâu thuẫn. V.V.S. bất ngờ lấy dao đâm một nhát vào người anh T. khiến nạn nhân gục tại chỗ. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng anh T. tử vong trên đường đến bệnh viện.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt để điều tra, khám nghiệm hiện trường. Hiện, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Đối tượng V.V.S. đã bị cơ quan công an bắt giữ để phục vụ điều tra.