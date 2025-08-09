Pháp luật Núp bóng cải tạo sân bóng để khai thác tài nguyên Một nhà thầu lợi dụng việc được thuê cải tạo sân bóng đá đã công khai múc hàng nghìn xe tải đất, bán cho người dân địa phương để bỏ túi hơn 500 triệu đồng. Cho rằng nhà thầu thu lợi quá lớn, người dân không đồng tình đóng tiền để xóm chi trả kinh phí thi công công trình này.

Tự ý khai thác tài nguyên

Những ngày đầu tháng 9, chúng tôi có mặt ở xóm Hương Châu, xã Quỳ Hợp. Ngay khi đến đầu xóm, nhiều người dân xóm Hương Châu đã bày tỏ bức xúc về câu chuyện một nhà thầu đến khai thác đất trên địa bàn xóm, bỏ túi hàng trăm triệu đồng rồi còn yêu cầu người dân phải trả tiền công cho họ.

“Thật vô lý. Họ được thuê để cải tạo sân bóng đá, nhưng lại tự ý múc hàng nghìn xe đất đi bán. Sân bóng đá thì từ khi cải tạo đến nay không thể sử dụng được, vì bị múc sâu quá, bây giờ chẳng khác gì thửa ruộng”, ông Trần Đăng Danh (68 tuổi), ở xóm Hương Châu nói.

Sân bóng đá sau khi cải tạo không thể sử dụng vì nước đọng, sân lún. Ảnh: Tiến Hùng

Xóm Hương Châu trước đây thuộc xã Châu Đình (cũ), xóm được bao bọc bởi những cánh đồng lúa trù phú và đồi keo. Trong đó, sân bóng đá rộng hơn 4.000m2 của xóm nằm ở chân đồi, có độ dốc nên bất tiện trong việc vui chơi thể thao, sinh hoạt cộng đồng. Chính vì vậy, đầu tháng 11/2024, xóm Hương Châu tổ chức họp dân lấy ý kiến, sau đó, thống nhất thuê nhà thầu để cải tạo, hạ phần dốc của sân bóng đá, còn khối lượng đất thừa thì sẽ được chở ra ruộng để làm tuyến đường nội đồng, tạo thuận lợi cho bà con trong xóm sản xuất. Xóm Hương Châu có 100 hộ dân, tất cả đều thống nhất sẽ đóng 800.000 đồng/hộ để có kinh phí thuê nhà thầu làm việc này.

“Đó là chủ trương rất đúng đắn, có thể nói là một công đôi việc, nên tôi nhớ lúc đó họp dân ai cũng phấn khởi đồng ý”, ông Thành kể.

Tuy nhiên, người dân xóm Hương Châu không ngờ, nhà thầu được thuê cải tạo lại lợi dụng việc này để múc sâu sân bóng, khai thác hàng nghìn xe tải đất để bán kiếm lời. Bà Chế Thị Lan - Bí thư Chi bộ xóm Hương Châu cho biết, ngay sau khi họp dân, ông Đặng Quốc Huy - thời điểm đó đang là Xóm trưởng xóm Hương Châu đã gọi ông Nguyễn Văn Thanh - Giám đốc một công ty có trụ sở ở xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp (cũ) đưa máy móc đến để cải tạo sân bóng đá. “Việc ông Huy thuê ông Thanh về cải tạo sân bóng đá không thông qua cấp ủy, ban cán sự xóm, cũng không có hợp đồng gì cả. Nhưng chuyện đó cũng không phải quá to tát. Có điều, ông Thanh lại xúc đất làm đường thì ít mà mang đi bán thì nhiều”, bà Lan nói.

Tuyến đường nội đồng sau khi được đắp đất nâng cao. Ảnh: Mỹ Hà

Theo bà Lan, ban đầu xóm chỉ thống nhất hạ sân bóng xuống khoảng 60cm, lấy phần đất thừa để nâng và bồi đắp các tuyến đường nội đồng. Nhưng ông Thanh lại cho máy múc sâu xuống gần 2 mét so với mặt bằng cũ, phần lớn đất thừa được xe tải chở đi bán. “Tôi ra kiểm tra thấy họ đào sâu như vậy, không đúng với phương án của xóm, nên nhiều lần yêu cầu ông Thanh dừng lại, nhưng ông ấy không chịu, bảo chỉ nghe lệnh của ông Huy xóm trưởng”, bà Lan kể thêm.

Cứ như vậy, ông Thanh rầm rộ múc đất mang đi bán, cho đến khi sân bóng đá của xóm sâu đến mức không thể múc thêm được nữa. Tuy nhiên, lúc này đất thì đã hết, nhưng các tuyến đường nội đồng lại chưa được làm xong. “Không còn đất ở sân bóng đá để lấy, lúc đó ông Huy xóm trưởng lại chỉ cho ông Thanh ra khu vực gần nghĩa trang xóm múc đất để làm cho xong tuyến đường nội đồng. Trong quá trình lấy đất ở gần nghĩa trang, ông Thanh cũng kịp lợi dụng để múc thêm bán được hàng trăm xe tải đất nữa”, Bí thư Chi bộ xóm Hương Châu nói.

Cần làm rõ dấu hiệu vi phạm

Đến cuối tháng 12, khi công trình này đã hoàn thành thì cũng là lúc xóm Hương Châu tổ chức đại hội, bầu xóm trưởng mới. Trong đó, ông Nguyễn Bá Hải được bầu thay cho ông Đặng Quốc Huy. Ông Hải cho hay, sau đó ban cán sự mới của xóm cũng đã tổ chức nghiệm thu công trình và đề nghị ông Thanh cung cấp hợp đồng để làm căn cứ thu tiền các hộ dân, nhưng ông Huy và ông Thanh đều trả lời không có hợp đồng.

“Một thời gian sau thì ông Huy và ông Thanh mới đưa hợp đồng đến, hợp đồng được đề ngày 20/11/2024, để hợp lý hóa cho ban cán sự mới của xóm thu tiền. Vì ban đầu, xóm đã thống nhất thu mỗi hộ 800.000 đồng để trả cho ông Thanh tiền công cải tạo sân bóng”, ông Hải kể. Tuy nhiên, sau đó, dù xóm Hương Châu đã tổ chức hàng loạt cuộc họp dân để thông báo chuyện thu tiền, nhưng phần lớn đều không đồng ý. Người dân yêu cầu, ông Thanh phải trích 50 triệu đồng trong tổng số tiền đã bán đất để sung vào quỹ cho xóm.

Sân bóng rộng hơn 4.000m2. Ảnh: Tiến Hùng

“Đúng là ban đầu chúng tôi đồng ý nộp 800.000 đồng mỗi hộ để cải tạo sân bóng đá và nâng cấp tuyến đường nội đồng, nhưng ai cho phép ông ta múc đất đi bán như vậy. Họ từ đâu đến, múc đất bán đút túi hơn nửa tỷ đồng rồi, giờ còn đòi gì nữa”, một người dân xóm Hương Châu nêu quan điểm.

Do không thống nhất được giữa người dân và ông Thanh nên sự việc kéo dài, các hộ dân không đóng tiền cho ban cán sự xóm, xóm không có tiền để trả cho ông Thanh theo như thỏa thuận giữa xóm trưởng cũ và ông này. Đến đầu tháng 8, ông Thanh làm đơn khiếu nại xóm Hương Châu ăn chặn tiền công. Tuy nhiên, trung tuần tháng 8, khi xã Quỳ Hợp mời Ban Cán sự xóm Hương Châu và ông Thanh lên để giải quyết theo đơn thư, thì ông Thanh lại vắng mặt, vì thế, sự việc đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Nhiều vị trí ở sân bóng bị múc sâu gần 2m, hiện nay đã bị sạt lở. Ảnh: Mỹ Hà

Trao đổi với phóng viên, ông Đặng Quốc Huy - nguyên Xóm trưởng xóm Hương Châu thừa nhận đã thuê ông Thanh thi công công trình cho xóm. “Trước khi tôi nghỉ xóm trưởng thì công trình đã xong nhưng chưa thu được tiền, nên bàn giao cho ban cán sự xóm mới chịu trách nhiệm thu tiền từ người dân trả cho ông Thanh. Nhưng bây giờ, ban cán sự xóm mới lại không chịu thu tiền. Còn việc ông Thanh múc đất bán cho dân thì là việc của ông Thanh, tôi không liên quan”, ông Huy nói.

Còn ông Nguyễn Văn Thanh thì cho hay, ban đầu ông thỏa thuận với xóm công trình sau khi làm xong 1 tháng, xóm sẽ thanh toán cho ông 80 triệu đồng tiền công, nhưng đến bây giờ vẫn chưa trả nên ông khiếu nại. Còn về việc ông lợi dụng cải tạo sân bóng để múc đất bán cho người dân, ông Thanh cho rằng, đây không phải mua bán, mà là người dân chỉ trả tiền để hỗ trợ tiền dầu. “Mỗi xe tải đất tôi chỉ lấy 150.000 đồng gọi là hỗ trợ. Trong quá trình làm, có thừa một ít đất nên đổ cho dân, không đáng kể”, ông Thanh nói.

Một góc sân bóng bị ngập nước thường xuyên như những thửa ruộng. Ảnh: Tiến Hùng

Trong khi đó, theo tìm hiểu của phóng viên, chỉ riêng ở xóm Hương Châu, đã có gần 20 hộ dân xác nhận bỏ tiền để mua hơn 2.200 xe đất từ ông Thanh để nâng sân vườn, lấp ao. Mỗi xe khoảng 4,5m3 đất được ông Thanh bán với giá 220.000 đồng. Với tổng số lượng hơn 2.200 xe bán cho riêng người dân xóm Hương Châu, ông Thanh đã bỏ túi được hơn 500 triệu đồng.

Ông Trương Đức Thành (66 tuổi), một trong những người mua đất kể rằng, thời điểm đó, Xóm trưởng Đặng Quốc Huy và ông Thanh có thông báo, hộ dân nào có nhu cầu mua đất về nâng sân vườn thì đăng ký qua xóm trưởng hoặc trực tiếp liên hệ ông Thanh. “Lúc đầu chúng tôi thấy họ ra giá 220.000 đồng mỗi xe cũng đắt, nhưng vì nhu cầu đang cần đất để lấp cái ao nên tôi đã đăng ký. Tôi mua tổng cộng 464 xe đất của ông Thanh múc từ sân bóng đá chở đến, ông ấy bớt cho tôi 4 xe nên chỉ tính tiền 460 xe. Số tiền đó tôi trực tiếp đưa cho ông Thanh, sau đó chảy vào túi ai thì tôi không biết, tôi cũng không rõ có ai cho phép họ khai thác đất để bán không”, ông Thành nói.

Chia sẻ với phóng viên, người dân xóm Hương Châu cho biết, họ vừa có đơn tập thể đề nghị làm rõ sự việc này. “Chúng tôi đề nghị cơ quan có thẩm quyền làm rõ căn cứ pháp lý nào để chính quyền cho một cá nhân khai thác tài nguyên đất, ai ra quyết định cho khai thác? Cá nhân ông Thanh có được cấp phép khai thác tài nguyên đất không? Số tiền thu được từ việc bán đất sân bóng và đất nghĩa địa trên địa bàn xóm Hương Châu hiện nay đang ở đâu? Do ai quản lý? Nếu không ai cho phép, thì phải xử lý nghiêm hành vi khai thác tài nguyên đất”, đơn của tập thể xóm Hương Châu nêu.