Pháp luật Vi phạm lĩnh vực tài nguyên nước, Chi nhánh Tổng công ty CP Dệt may Hà Nội – Nhà máy may Nam Đàn bị phạt hơn 61 triệu đồng UBND xã Kim Liên (Nghệ An) đã xử phạt Chi nhánh Tổng công ty cổ phần dệt may Hà Nội - Nhà máy may Nam Đàn có hoạt động khai thác, sử dụng nước dưới đất không đúng quy định hơn 61 triệu đồng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có Công văn số 4900/SNNMT-KS ngày 3/7/2025 “Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước” gửi UBND xã Kim Liên.

Tại đây, Sở Nông nghiệp và Môi trường thông báo đến UBND xã Kim Liên việc tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác nước dưới đất của Chi nhánh Tổng công ty cổ phần dệt may Hà Nội cho Nhà máy may Nam Đàn tại Cụm Công nghiệp Nam Giang, xã Kim Liên.

Nhà máy may Nam Đàn của Chi nhánh Tổng công ty cổ phần dệt may Hà Nội tại Cụm công nghiệp Nam Giang, xã Kim Liên. Ảnh: Nhật Lân

Qua thẩm định hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Môi trường nhận thấy Giấy phép số 67/GP- STNMT.NBHĐ ngày 09/8/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ) cấp cho Chi nhánh Tổng công ty cổ phần dệt may Hà Nội - Nhà máy may Nam Đàn với lưu lượng khai thác lớn nhất 105m3/ngày đêm đã hết hạn; hồ sơ đang đề nghị cấp phép khai thác nước dưới đất trong thời gian tới lưu lượng lớn nhất là 105m3/ngày đêm.

Để chống thất thu, chống lãng phí, thất thoát tài nguyên, ngăn chặn hành vi vi phạm gian lận và vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên nước, Sở Nông nghiệp và Môi trường xét thấy cần làm rõ hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước của Chi nhánh Tổng công ty cổ phần dệt may Hà Nội - Nhà máy may Nam Đàn.

Công văn số 4900/SNNMT-KS ngày 3/7/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường gửi UBND xã Kim Liên. Ảnh: Nhật Lân

Vì vậy, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND xã Kim Liên “xác minh, làm rõ hoạt động khai thác tài nguyên nước của Chi nhánh Tổng công ty cổ phần dệt may Hà Nội - Nhà máy may Nam Đàn trong thời gian qua và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 và Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ”.

Thực hiện đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường, vào ngày 17/7/2025, UBND xã Kim Liên đã tiến hành kiểm tra hoạt động khai thác tài nguyên nước của Chi nhánh Tổng công ty cổ phần dệt may Hà Nội - Nhà máy may Nam Đàn.

Qua kiểm tra, xác định Chi nhánh Tổng công ty cổ phần dệt may Hà Nội - Nhà máy may Nam Đàn có hành vi khai thác, sử dụng nước dưới đất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng từ 100m3/ngày, đêm đến dưới 200m3/ngày, đêm nhưng không có giấy phép quy định tại khoản 6, Điều 9, Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ.

Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 22/7/2025 của UBND xã Kim Liên xử phạt vi phạm hành chính đối với Chi nhánh Tổng công ty cổ phần dệt may Hà Nội. Ảnh: Nhật Lân

Trước hành vi vi phạm này, UBND xã Kim Liên đã lập Biên bản vi phạm hành chính số 01/BB-VPHC về lĩnh vực Tài nguyên Nước đối với Chi nhánh Tổng công ty cổ phần dệt may Hà Nội - Nhà máy may Nam Đàn.

Đến ngày 22/7/2025, UBND xã Kim Liên ban hành Quyết định số 456/QĐ-UBND xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước đối với Chi nhánh Tổng công ty cổ phần dệt may Hà Nội.

Quyết định số 456/QĐ-UBND của UBND xã Kim Liên nêu rõ Chi nhánh Tổng công ty cổ phần dệt may Hà Nội đã có hành vi khai thác, sử dụng nước dưới đất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh với lưu lượng 100m3/ngày đêm; vi phạm quy định tại điểm a khoản 6, và khoản 15, Điều 9, Nghị định 36/2020/NĐ-CP ngày 19/11/2019 về xử phạt hành vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên nước và Khoáng sản.

Nhà máy may Nam Đàn của Chi nhánh Tổng công ty cổ phần dệt may Hà Nội nhìn từ trên cao. Ảnh: Võ Hải

Với vi phạm này, Chi nhánh Tổng công ty cổ phần dệt may Hà Nội bị xử phạt với tổng số tiền là 61,2 triệu đồng (hình thức xử phạt chính 60 triệu đồng; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm được xác định là 1,2 triệu đồng).

Đồng thời, UBND xã Kim Liên yêu cầu Chi nhánh Tổng công ty cổ phần dệt may Hà Nội chấm dứt hành vi khai thác, sử dụng nước dưới đất cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại Nhà máy may Nam Đàn.