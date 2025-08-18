Thời sự Đại hội Đảng bộ xã Châu Khê lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 Sáng 18/8, Đảng bộ xã Châu Khê long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Lê Trường Giang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Bá Hậu

Xã Châu Khê được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Châu Khê và Lạng Khê cũ, với diện tích tự nhiên 544km², dân số hơn 12.200 người, trong đó trên 80% là đồng bào dân tộc thiểu số. Đảng bộ xã hiện có 29 tổ chức cơ sở, với gần 600 đảng viên.

Tại đại hội, các đại biểu đã sôi nổi tham gia thảo luận, tập trung vào nhiều nội dung quan trọng: Giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng nông – lâm sản; công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững; phát triển thương mại – dịch vụ gắn với du lịch cộng đồng; chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Các đại biểu biểu quyết các chỉ tiêu của đại hội. Ảnh: Bá Hậu

Những ý kiến, tham luận thiết thực đã góp phần bổ sung, hoàn thiện phương hướng, mục tiêu và các giải pháp trọng tâm của Đảng bộ xã trong nhiệm kỳ mới. Đại hội cũng đã đề ra 31 chỉ tiêu cụ thể và 3 khâu đột phá nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã.

Đồng chí Lê Trường Giang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại đại hội. Ảnh: Bá Hậu

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Lê Trường Giang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật mà Đảng bộ và nhân dân xã Châu Khê đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giữ vững quốc phòng – an ninh, nâng cao đời sống nhân dân.

Đồng chí nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã cần phát huy đoàn kết, khai thác tiềm năng, lợi thế, tập trung phát triển nông – lâm nghiệp bền vững, xây dựng hạ tầng, đẩy mạnh dịch vụ – du lịch, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa – xã hội; đồng thời bảo đảm an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội, phấn đấu xây dựng Châu Khê trở thành xã phát triển khá.

Đồng chí Lê Trường Giang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Châu Khê nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Bá Hậu

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao, đại hội đại biểu Đảng bộ xã Châu Khê lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã thành công tốt đẹp.

Kết quả đại hội sẽ là động lực, niềm tin để Đảng bộ và nhân dân xã Châu Khê tiếp tục nỗ lực phấn đấu, khai thác tiềm năng, phát huy lợi thế, xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, giàu đẹp, văn minh; góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh Nghệ An.