Thời sự Trang trọng Lễ kỷ niệm 233 năm ngày mất Hoàng đế Quang Trung Ngày 20/9 (nhằm ngày 29/7 năm Ất Tỵ), tại Đền thờ Hoàng đế Quang Trung trên đỉnh núi Dũng Quyết, phường Trường Vinh trang trọng tổ chức Lễ giỗ lần thứ 233 của Hoàng đế Quang Trung.

Các đồng chí lãnh đạo Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An dự lễ. Ảnh: Ngân Hà

Tham dự lễ có các đồng chí: Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến - Phó Tư lệnh Quân khu 4; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trường Vinh; đại diện các sở, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo các phường, xã cùng đông đảo nhân dân.

Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ là vị anh hùng dân tộc, một thiên tài quân sự, đã đánh đổ các thế lực phong kiến, xóa bỏ ranh giới chia cắt đất nước hơn 200 năm, quét sạch 5 vạn quân Xiêm với chiến công Rạch Gầm - Xoài Mút năm 1785.

Đặc biệt, chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa lịch sử, đại phá 29 vạn quân Thanh, giải phóng kinh thành Thăng Long của Hoàng đế Quang Trung đã làm nên chiến thắng vang dội trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta.

Các đại biểu thành kính tưởng niệm Hoàng đế Quang Trung. Ảnh: Ngân Hà

Hoàng đế Quang Trung còn là nhà chính trị lỗi lạc với nhiều chính sách chiêu hiền, đãi sĩ, thu phục nhân tâm, lãnh đạo đất nước trên các phương diện kinh tế, văn hóa, xã hội và bang giao hữu nghị với các nước láng giềng, hòa nhập vào tiến bộ chung của nhân loại.

Triều đại Tây Sơn dưới sự trị vì của Hoàng đế Quang Trung đã chăm lo chấn hưng đất nước. Ngày 1/10/1788, Hoàng đế Quang Trung đã hạ chiếu xây dựng kinh đô Phượng Hoàng tại xã Yên Trường, huyện Chân Lộc dưới chân núi Dũng Quyết, nay là phường Trường Vinh, tỉnh nghệ An.

Giữa lúc đất nước đang trên đà phát triển, thái bình và hưng thịnh, ngày 16/9/1792 (ngày 29/7 năm Nhâm Tý), Hoàng đế Quang Trung băng hà ở tuổi 39. Hằng năm, Lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung được tổ chức trang trọng theo nghi thức truyền thống vào ngày 29/7 Âm lịch tại Đền thờ vị Anh hùng áo vải trên núi Dũng Quyết.

Các đồng chí lãnh đạo Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An, phường Trường Vinh thành kính tưởng niệm Hoàng đế Quan Trung. Ảnh: Ngân Hà

Trước đó, Lễ đại tế cũng được tổ chức trang trọng, linh thiêng với các nghi thức tế lễ truyền thống, yết cáo và chúc văn tưởng niệm nhằm tưởng nhớ anh linh Hoàng đế Quang Trung và các văn thần võ tướng nghĩa quân Tây Sơn.