Thời sự Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 tại Trường Chính trị tỉnh Sáng 8/9, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 tại Trường Chính trị tỉnh. Cùng dự lễ khai giảng có các đồng chí lãnh đạo Ban Đảng Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh.

Các đại biểu tham dự lễ khai giảng. Ảnh: Thành Cường

Tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo

Năm học 2024 - 2025, với tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả tốt về về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, xây dựng đội ngũ, tổ chức bộ máy và hoàn thành vượt chỉ tiêu, kế hoạch được giao, từng bước đạt các tiêu chí về Trường Chính trị chuẩn mức 2.

Đồng chí Vương Quang Minh - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: Thành Cường

Đặc biệt, năm học 2024 - 2025, Trường Chính trị tỉnh có 9 tiến sĩ, 5 nghiên cứu sinh, đạt 1 giải B Cuộc thi Chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp Trung ương, 2 giảng viên đạt xuất sắc trong Hội thi Giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tham gia 2 đề tài khoa học cấp Nhà nước, phối hợp tổ chức 6 hội thảo khoa học cấp tỉnh, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành đề án xây dựng đội ngũ chuyên gia về lý luận chính trị, cùng nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo quan trọng về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng Bằng khen trong phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy dự lễ khai giảng. Ảnh: Thành Cường

Bước vào năm học 2025-2026, Trường Chính trị tỉnh đoàn kết, quyết tâm tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tăng cường nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên vững vàng về chính trị, tinh thông về chuyên môn, chuẩn mực về đạo đức, tâm huyết với nghề và gắn bó với nhà trường.

Đổi mới mạnh mẽ hoạt động đào tạo

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả nổi bật của Trường Chính trị đã đạt được trong năm học 2024 - 2025.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: Thành Cường

Đồng thời, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, năm học 2025 - 2026 diễn ra trong bối cảnh đất nước ta bước sang kỷ nguyên phát triển mới, chuyển đổi số toàn diện và tổ chức thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải được chuẩn hóa cả về trình độ lý luận, kỹ năng lãnh đạo - quản lý và phẩm chất chính trị tư tưởng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn tại nhà trường cần phải gắn với những chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước.

Trong đó, tập trung vào "bộ tứ trụ cột" gồm: Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân.

Đại diện các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị xã, phường tham dự lễ khai giảng. Ảnh: Thành Cường

Về nhiệm vụ năm học 2025 - 2026 và thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị nhà trường cần tập trung, tạo sự chuyển biến thực sự hiệu quả, thiết thực trong việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự nghiệp đổi mới của Đảng trong tình hình mới.

Chủ động cập nhật các nội dung mới phù hợp với chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đồng thời lồng ghép hiệu quả việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào công tác giảng dạy, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng và năng lực hành động thực tiễn cho đội ngũ cán bộ.

Đổi mới mạnh mẽ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng gắn lý luận với thực tiễn, cập nhật kiến thức kỹ năng mới theo chức danh, đa dạng hóa loại hình bồi dưỡng và đổi mới chương trình bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu mới.

Các giảng viên và học viên Trường Chính trị tỉnh tham dự lễ khai giảng. Ảnh: Thành Cường

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý đạt chuẩn, có lý tưởng cách mạng, phẩm chất chính trị, đạo đức và kỹ năng, phương pháp đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của nhà trường.

Tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo của Đảng ủy, điều hành của Ban Giám hiệu, nâng cao hiệu quả tham mưu, năng lực thực thi nhiệm vụ của các khoa, phòng; Xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, kỷ cương, văn minh, hiện đại, trách nhiệm, giàu tính Đảng trong đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh. Ảnh: Thành Cường

Đối với học viên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu phải quán triệt ý thức kỷ luật, tinh thần, thái độ học tập, nghiêm túc xác định động cơ học tập đúng đắn, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua và nghiên cứu khoa học để mở rộng và nâng cao hiểu biết, nhận thức về lý luận chính trị, phương pháp kỹ năng lãnh đạo, quản lý thiết thực để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao.