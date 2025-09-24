Thời sự Thường trực HĐND tỉnh sẽ tổ chức phiên giải trình về việc bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ cấp xã khi thực hiện chính quyền 2 cấp Tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh định hướng nội dung phiên giải trình của Thường trực 6 tháng cuối năm 2025 về việc bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ cấp xã khi thực hiện chính quyền 2 cấp.

Quang cảnh phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh tháng 9/2025. Ảnh: Mai Hoa

Chiều 24/9, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 để đánh giá kết quả hoạt động trong tháng và thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2025; nghe và cho ý kiến về chương trình, nội dung kỳ họp thường lệ và phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh cuối năm 2025, cùng một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham gia phiên họp có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Cùng tham gia có đồng chí Thái Thị An Chung - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Bùi Duy Sơn báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh tháng 9/2025. Ảnh: Mai Hoa



Tiếp nhận, xử lý 16 đơn thư công dân gửi đến

Trong tháng 9, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo, tổ chức thành công kỳ họp thứ 32 (kỳ họp chuyên đề) bảo đảm đúng quy định với 8 nghị quyết được quyết nghị thông qua. Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo các ban và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tham mưu ban hành kế hoạch giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND và các ban.

Trưởng ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh Chu Đức Thái đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành giáo dục và đào tạo, các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt các nội dung thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập phải đảm bảo đúng nguyên tắc thu đủ chi, không để tình trạng các cơ sở đều đồng nhất mức thu tối đa; đồng thời rà soát lại các dịch vụ trong Nghị quyết 31 để sửa đổi cho phù hợp với thực tế và các quy định của pháp luật. Ảnh: Mai Hoa

Công tác tiếp dân và rà soát, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cử tri và nhân dân do Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến được duy trì. Công tác thông tin, tuyên truyền và chuyển đổi số tiếp tục được triển khai hiệu quả.

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Cao Tiến Trung nêu ý kiến tại phiên họp liên quan đến chuẩn bị chương trình, nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Trong tháng 9, Thường trực HĐND tỉnh cũng tập trung xử lý một số nội dung phát sinh giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình, trong đó có việc điều chỉnh dự toán ngân sách Nhà nước năm 2025.

Phó trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Hoàng Lân tham gia ý kiến về chương trình giám sát của Thường trực và HĐND tỉnh. Ảnh: Mai Hoa



Thường trực HĐND tỉnh cũng tiếp nhận 16 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân gửi đến Thường trực HĐND tỉnh; trong đó xử lý chuyển 4 đơn đến các cơ quan xem xét giải quyết theo thẩm quyền và lưu theo dõi 12 đơn theo quy định của pháp luật.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến về nội dung phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh và nội dung chất vấn tại kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Tại phiên họp, các thành viên dự họp đã thảo luận, cho ý kiến về lựa chọn nội dung phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh 6 tháng cuối năm 2025 và dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp, nhóm vấn đề chất vấn; kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 của HĐND tỉnh; kế hoạch giám sát chuyên đề của HĐND về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị còn tồn đọng, kéo dài của cử tri từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay.

Đồng chí Bùi Thanh An - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm rõ nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị chương trình, nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND tỉnh và nội dung phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh. Ảnh: Mai Hoa



Định hướng giải trình về công tác bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở

Kết luận tại phiên họp, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần tập trung trong tháng 10/2025; trọng tâm là tổ chức triển khai các chương trình giám sát theo kế hoạch có chất lượng, gồm: Giám sát chuyên đề của HĐND về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị còn tồn đọng, kéo dài của cử tri từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay; khảo sát việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm y tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Ban Dân tộc HĐND tỉnh.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận tại phiên họp thường kỳ tháng 9/2025 của Thường trực HĐND tỉnh. Ảnh: Mai Hoa



Quan tâm theo dõi việc tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử; theo dõi và đôn đốc các sở, ngành, địa phương giải quyết và trả lời kiến nghị, phản ánh của cử tri; đồng thời đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh. Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu cũng giao các ban và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh chuẩn bị kế hoạch tổng kết hoạt động HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVII và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Liên quan lựa chọn nội dung phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh cuối năm 2025, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu định hướng tập trung giải trình về hiệu quả công tác quản lý Nhà nước của chính quyền cấp xã, gắn với việc bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ và thực hiện chính sách cán bộ; sắp xếp, sử dụng cơ sở vật chất ở cấp xã hiện nay; nhằm phát hiện những bất cập, khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn để đề ra các giải pháp tháo gỡ.

Về nội dung chất vấn tại kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh cuối năm 2025, Chủ tịch HĐND tỉnh giao các ban và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh rà soát trên cơ sở nắm bắt thực tiễn và đề xuất của các đại biểu HĐND tỉnh để tham mưu Thường trực HĐND tỉnh 2 nhóm vấn đề chất vấn có trọng tâm.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu cũng đề nghị UBND tỉnh tập trung rà soát các nội dung thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh ban hành nghị quyết để chủ động về thời gian và nội dung dự thảo nghị quyết trình chất lượng; gắn với rà soát các chính sách hiện hành, nếu không còn phù hợp với thực tiễn hoặc quy định hiện hành thì đề xuất HĐND tỉnh bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung, đáp ứng yêu cầu phát triển.