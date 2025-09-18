Thời sự Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ I Sáng 18/9, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và chuyên đề chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh chủ trì.

Cùng dự có đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và các đồng chí Phó Bí thư chuyên trách, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; các đồng chí cấp ủy, báo cáo viên, trưởng các phòng ban, chuyên môn.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham dự của hơn 1.300 cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tại 36 điểm cầu, trong đó có 1 điểm cầu chính.

Khâu then chốt để đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra vào tháng 8/2025 thành công tốt đẹp, mở ra một giai đoạn phát triển mới.

Đại hội đã thảo luận dân chủ, thống nhất cao, thông qua Nghị quyết với chủ đề: “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên, góp phần xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước”.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Đại hội cũng đã khẳng định phương châm hành động trong nhiệm kỳ là: “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới”. Đây vừa là kim chỉ nam, vừa là lời hiệu triệu hành động đối với toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

Việc tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ có ý nghĩa quan trọng, góp phần thống nhất nhận thức, tạo khí thế và động lực mới, biến quyết tâm chính trị thành hành động cụ thể để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu khai mạc, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ để nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ những nội dung triển khai nhằm thống nhất cao về nhận thức và hành động, kịp thời cụ thể hóa, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, đề án tại cấp ủy, cơ quan, đơn vị

Đồng chí cũng lưu ý thực hiện nghiêm túc, có chất lượng việc viết thu hoạch bằng hình thức trực tuyến do Ban tổ chức triển khai; làm tốt công tác tuyên truyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội.

“Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ I là kết tinh trí tuệ, ý chí, khát vọng đổi mới và phát triển của toàn Đảng bộ. Quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện Nghị quyết chính là khâu then chốt, để biến những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đại hội thành hiện thực sinh động trong cuộc sống”, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh.

Đồng chí Ngô Đình Viện - Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội và Chỉ thị số 50 - CT/TW của Ban Bí thư. Ảnh: Thành Duy

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đại diện Thường trực Đảng ủy quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết; trong đó, đánh giá rõ kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua.

Đồng thời làm rõ chủ đề, phương châm hành động, các chỉ tiêu chủ yếu, các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

TS. Đào Văn Thành - Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu, Văn phòng Trung ương Đảng trao đổi một số nội dung cơ bản về công tác chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng. Ảnh: Thành Duy

Thường trực Đảng ủy đã triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 50 - CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới.

TS. Đào Văn Thành - Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu, Văn phòng Trung ương Đảng trao đổi một số nội dung cơ bản về công tác chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Đổi mới việc cụ thể hóa nghị quyết

Đảng bộ trong việc tham mưu, định hướng và triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước; các chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh lưu ý một số nội dung nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn hoạt động của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên đạt hiệu quả cao nhất.

Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh phát biểu bế mạc. Ảnh: Thành Duy

Theo đó, cấp uỷ cơ sở cần tiếp tục nghiên cứu sâu, nắm vững tinh thần, nội dung Nghị quyết và các nội dung quán triệt tại hội nghị và khẩn trương, chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết theo hướng đổi mới, phân công nhiệm vụ rõ ràng, xác định mốc thời gian, chỉ tiêu, giải pháp cụ thể; bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất từ chủ trương đến hành động.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Đồng thời, các cấp ủy khẩn trương bổ sung chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của đảng uỷ, chi bộ trên cơ sở các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ I, trong đó đặc biệt cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá để thực hiện có hiệu quả mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí cũng lưu ý cần tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động, trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong tổ chức, triển khai thực hiện các hoạt động chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần đổi mới phương thức làm việc chuyên nghiệp, khoa học, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao.