Thời sự Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 8 Chiều 28/8, Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 8. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh chủ trì hội nghị.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh. Ảnh: Thành Cường

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh nghe và cho ý kiến về Dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026 - 2030; nghe và cho ý kiến các văn kiện ban hành sau Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030; phương án tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ I...

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh cũng đã thảo luận, thông qua dự thảo các chương trình công tác, kế hoạch hoạt động của Ủy ban Kiểm tra và Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030...

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh cơ bản nhất trí với các nội dung dự thảo và các ý kiến thảo luận; đồng thời, lưu ý một số nội dung liên quan và giao cơ quan soạn thảo nghiên cứu điều chỉnh.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh kết luận hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Các cơ quan Đảng tỉnh tiếp tục hoàn thiện dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; nghiên cứu, cập nhật các văn bản mới của Trung ương, tỉnh, hoàn thiện các dự thảo trình Ban Chấp hành Đảng bộ khóa I ban hành.

Về kế hoạch tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ I, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị khảo sát tình hình thực tế các cơ sở để có phương án hợp lý, chuẩn bị kịch bản chi tiết, gắn với chuyên đề về chuyển đổi số trong Đảng; hình thức tổ chức học tập cần kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến đến tận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh tham dự hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Thống nhất với đề cương Kỷ yếu Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị bổ sung thêm các thông tin quan trọng vào kỷ yếu nhằm phục vụ mục đích khai thác dữ liệu, thông tin liên quan đến Đại hội.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh tham dự hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu cũng đã cho ý kiến liên quan đến công tác phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc; chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy năm 2025; công tác chỉ đạo đại hội Đoàn cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.