Thời sự Nâng tầm công tác tham mưu chiến lược của Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh Trong hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An, Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh có vai trò là hạt nhân chính trị lãnh đạo trực tiếp các tổ chức cơ sở đảng trong các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan tư pháp và Đảng ủy Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An trực thuộc Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 13/2/2025. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung trao các quyết định, tặng hoa chúc mừng Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh và các đồng chí giữ chức Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy tại thời điểm công bố quyết định. Ảnh: Phạm Bằng

Vị trí, chức năng và đặc điểm đặc thù của Đảng bộ đòi hỏi quá trình vận hành phải đạt hiệu lực, hiệu quả cao không chỉ trong nội bộ mà còn tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đến chất lượng, chiều sâu và sức sống của các chủ trương, chính sách khi được triển khai vào thực tiễn.

Trong bối cảnh đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành mới của một tổ chức Đảng được thành lập mới chỉ cách đây tròn 6 tháng.

Có thể nói Đại hội là mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển chiều sâu hơn về tư duy, đổi mới về tổ chức và phương thức lãnh đạo đặt trong vai trò là “đầu não tham mưu chiến lược” của Tỉnh ủy và các tổ chức liên quan với bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ lý luận sắc bén, năng lực tổ chức hành động hiệu quả và tinh thần tiên phong, gương mẫu trong toàn hệ thống chính trị. Đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để củng cố tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, nâng cao sức chiến đấu và xác lập quyết tâm chính trị cao độ, đáp ứng yêu cầu mới trong sự nghiệp xây dựng Đảng và phát triển tỉnh Nghệ An.

Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và công tác nhân sự. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, Nghệ An đang bước vào giai đoạn phát triển mới, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng tầm quốc gia; là trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, thương mại, logistics; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu; đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe Nhân dân không ngừng được nâng cao; giá trị hệ sinh thái rừng, biển, đảo, văn hóa, lịch sử và truyền thống, nhất là văn hóa xứ Nghệ được bảo tồn và phát huy; quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới, biển, đảo được giữ vững. Tầm nhìn đến năm 2045, Nghệ An trở thành tỉnh có thu nhập cao, phát triển toàn diện, văn minh, hiện đại.

Để đóng góp hiệu quả vào sứ mệnh trên, nhiệm vụ nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược trong Đảng bộ cơ quan Đảng tỉnh phải được xác định là ưu tiên hàng đầu, là nền tảng cho mọi chuyển động về tư duy, tổ chức và hành động. Đây vừa là yêu cầu khách quan của quá trình phát triển, vừa là trách nhiệm chính trị của một Đảng bộ hoạt động trong lĩnh vực đặc biệt, cốt lõi và then chốt của công tác xây dựng Đảng.

Kết quả của công tác này sẽ là thước đo chính xác về năng lực tổ chức, đồng thời phản ánh sâu sắc bản lĩnh chính trị, phẩm chất trí tuệ và tinh thần tiên phong hành động của Đảng bộ, thể hiện qua sự chủ động, nhạy bén và sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Từ đó, tạo ra những đóng góp thiết thực, bền vững cho sự phát triển toàn diện của tỉnh.

Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức Hội nghị thường kỳ. Ảnh: Thanh Lê

Trên tinh thần đó, Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh xác định và tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất: Tập trung nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược. Đây là nhiệm vụ trọng tâm số một, có ý nghĩa quyết định đến tầm vóc và hiệu quả thực tiễn của mọi chủ trương, chính sách. Công tác tham mưu là quá trình đúc kết tư duy chiến lược, phản ánh đúng xu thế phát triển, bám sát yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với điều kiện địa phương và khả năng thực thi. Mỗi nội dung tham mưu cần thể hiện được tầm nhìn, tính khả thi và giá trị chính trị sâu sắc, vừa góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, vừa lan tỏa tính thuyết phục trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Công tác tham mưu còn phải chủ động đi trước một bước, có vai trò dẫn dắt, định hướng, dự báo; không chỉ là phản ứng chính sách mà còn là khởi xướng đổi mới. Các đề xuất, kiến nghị cần xuất phát từ thực tiễn, bám sát cơ sở, đồng thời có khả năng gợi mở tầm nhìn dài hạn, tạo động lực cải cách, đổi mới tư duy lãnh đạo, điều hành. Để làm được điều đó, cần khơi dậy mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm, ý chí phấn đấu, năng lực chuyên môn và bản lĩnh chính trị trong mỗi cán bộ, đảng viên; không ngừng trau dồi kỹ năng, kinh nghiệm và phương pháp làm việc hiện đại.

Thứ hai: Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số toàn diện trong công tác Đảng. Đây không chỉ là xu thế, mà là yêu cầu tất yếu của xây dựng Đảng trong thời kỳ mới theo Quyết định số 204-QĐ/TW ngày 29/11/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng phê duyệt Đề án Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng nhằm thực Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đảng bộ cần chủ động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tổ chức, quản lý, điều hành, giám sát và đánh giá. Mục tiêu là xây dựng “Đảng bộ số” thực chất, hiệu quả, góp phần nâng cao năng suất lao động, rút ngắn quy trình xử lý công việc, tăng cường tính minh bạch và giảm thiểu sai sót.

Mỗi cán bộ, đảng viên cần trang bị đầy đủ kỹ năng số, thay đổi tư duy quản lý và phương pháp làm việc theo hướng hiện đại, linh hoạt, tích hợp đa chiều. Việc xây dựng tổ chức đảng thích ứng với điều kiện mới: không chỉ là số hóa quy trình mà quan trọng hơn là số hóa tư duy lãnh đạo, điều hành. Từ đó, từng bước xây dựng mô hình tổ chức đảng thích ứng nhanh, quản trị tốt, phục vụ hiệu quả, nhất là trong các tình huống phức tạp, bất thường, khó dự báo.

Đồng chí Ngô Đình Viện - Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh trao đổi công tác chuyên môn với cán bộ cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh. Ảnh: Khánh Hồng

Thứ ba: Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ. Kiên định các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả trách nhiệm nêu gương, nhất là của người đứng đầu cấp ủy, chi bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu. Coi trọng công tác tư tưởng trong nội bộ, chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, kịp thời định hướng, giải tỏa những vấn đề nảy sinh.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát với tinh thần chủ động, phòng ngừa từ sớm, phát hiện từ xa, khắc phục từ gốc. Kiểm tra không chỉ để xử lý vi phạm mà quan trọng hơn cần xem đây là phương thức hữu hiệu để cảnh báo, điều chỉnh và giáo dục. Giám sát phải đi vào trọng tâm, trọng điểm, có chuyên đề rõ ràng, hướng đến nâng cao chất lượng tổ chức và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cùng với đó là việc củng cố kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, siết chặt trách nhiệm cá nhân, tạo nền nếp làm việc nghiêm túc, khoa học, hiệu quả.

Thứ tư: Xây dựng Đảng phải đi đôi với xây dựng cơ quan kiểu mẫu, kỷ cương, văn minh. Một tổ chức đảng mạnh chỉ có thể phát huy tối đa vai trò khi hoạt động trong một môi trường hành chính, chuyên môn chuẩn mực, hiệu quả, nhân văn. Đó là nơi hội tụ trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, phong cách làm việc khoa học và chuẩn mực đạo đức công vụ cao. Cần đẩy mạnh cải cách hành chính nội bộ, xây dựng nề nếp làm việc dân chủ, gần gũi, kiên quyết nhưng không xa cách; phát huy trí tuệ tập thể, tôn trọng sự khác biệt mang tính xây dựng, khích lệ sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Thứ năm: Tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với đánh giá, khen thưởng minh bạch, công tâm, tạo động lực để cán bộ, đảng viên phát huy tốt năng lực và sở trường; xây dựng môi trường văn hóa công sở tích cực, đạo đức nghề nghiệp được phát huy, văn hóa ứng xử được giữ gìn, nhân cách cán bộ được rèn luyện qua từng công việc cụ thể.

Với niềm tin sâu sắc vào truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm và khát vọng đổi mới; với đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn sâu, kinh nghiệm phong phú và tinh thần cống hiến cao, Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An quyết tâm tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, xứng đáng là tổ chức Đảng kiểu mẫu, là điểm tựa về trí tuệ, bản lĩnh và niềm tin trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Chúng tôi xác định rõ trách nhiệm trước Đảng bộ, trước nhân dân tỉnh nhà, khẳng định quyết tâm không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời đề xuất những chủ trương, giải pháp đúng đắn, khả thi, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đề ra.