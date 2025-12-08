Thời sự Đoàn Các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An tuyên dương học sinh có thành tích tiêu biểu trong học tập và rèn luyện Sáng 12/8, Đoàn Các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức Lễ tuyên dương học sinh có thành tích tiêu biểu trong học tập và rèn luyện năm học 2024-2025 là con cán bộ, công chức, viên chức thuộc Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An.

Các đại biểu tham dự Lễ tuyên dương. Ảnh: Thành Cường

Tham dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh: Ngô Đình Viện, Trần Quang Hòa, đồng chí Hồ Phúc Hải - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, các Ban, Văn phòng Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh, đại diện lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Bí thư Đoàn Các cơ quan Đảng tỉnh Nguyễn Bá Tuấn Anh phát biểu tại Lễ tuyên dương. Ảnh: Thành Cường

Đây là một trong những hoạt động của Đoàn Các cơ quan Đảng tỉnh nhằm hướng tới Kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 -19/8/2025), Quốc khánh 2/9, Kỷ niệm 95 năm phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2025) và Chào mừng Đại hội Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An.

Tại Lễ tuyên dương, Ban Tổ chức đã trao Giấy khen và quà cho 47 học sinh có thành tích tiêu biểu trong năm học 2024 - 2025. Bên cạnh đạt thành tích xuất sắc trong học tập, nhiều em được tuyên dương dịp này còn giành thành tích cao trong các cuộc thi học thuật, thể thao, năng khiếu từ cấp tỉnh đến cấp Trung ương. Trong đó, một số em tuy có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã luôn phấn đấu rèn luyện, vươn lên trong học tập.

Ban Tổ chức trao Giấy khen, phần thưởng cho 47 học sinh có thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Ảnh: Thành Cường

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đoàn Các cơ quan Đảng tỉnh Nguyễn Bá Tuấn Anh nhấn mạnh: Những phần thưởng ngày hôm nay tuy nhỏ nhưng sẽ là sự động viên khích lệ lớn lao để các em nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa trên hành trình tìm kiếm tri thức của mình.

Thông qua buổi lễ tuyên dương, Ban Tổ chức mong muốn và tin tưởng các em luôn giữ vững tinh thần, nỗ lực, đồng hành cùng bạn bè vươn lên, góp sức xây dựng quê hương, đất nước; xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu Bác Hồ kính yêu.

Các đồng chí lãnh đạo thuộc Đảng bộ CCQ Đảng tỉnh, Ban Tổ chức và đại biểu được tuyên dương dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh trong Cao trào Xô viết Nghệ - Tĩnh. Ảnh: Thành Cường

Trước đó, nhân Kỷ niệm 95 năm phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2025), Ban Tổ chức và đại biểu được tuyên dương đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm liệt sĩ Xô viết Nghệ - Tĩnh nằm trong khuôn viên Bảo tàng Nghệ An.

Đây là nơi thờ tự và tưởng niệm gần 2.000 liệt sĩ đã hy sinh trong phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh 1930 -1931, là biểu tượng của lòng biết ơn, sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với các Anh hùng liệt sĩ.