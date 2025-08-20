Lịch tựu trường năm học 2025 - 2026 tại 34 tỉnh, thành trên cả nước
Hơn 30 địa phương đã công bố lịch tựu trường năm học 2025-2026, trong đó một số tỉnh, thành cho học sinh đến lớp sớm hơn khung chung của Bộ GD&ĐT.
TP.HCM, Huế và nhiều địa phương cho học sinh đi học sớm
Tại TP.HCM, học sinh lớp 1, 9 và 12 sẽ tựu trường từ 20/8/2025, các khối còn lại từ 25/8/2025.
Tại Huế, học sinh lớp 1, 9 và 12 trở lại trường từ 21/8/2025, còn các khối khác từ 25/8/2025.
Khu vực miền Nam
An Giang: Lớp 1, 9, 12 tựu trường từ 22/8, các khối khác 29/8/2025.
Cà Mau: Lớp 1, 9, 12 tựu trường từ 25/8, các khối khác từ 28/8/2025.
Khánh Hòa: Lớp 1, 9, 12 tựu trường từ 20/8, các khối khác từ 27/8/2025.
Quảng Ngãi: Lớp 1, 9, 12 tựu trường từ 22/8, các khối khác từ 29/8/2025.
Khu vực miền Bắc
Tuyên Quang: Học sinh lớp 1, 9 và 12 đã tựu trường từ 18/8/2025.
Bắc Ninh: Lớp 1, 9, 12 tựu trường từ 20/8, các khối khác từ 26/8/2025.
Hưng Yên: Lớp 1, 9, 12 tựu trường từ 22/8, các khối khác từ 29/8/2025.
Các tỉnh khác chưa công bố lịch
Nhiều tỉnh như Đồng Nai, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Tây Ninh, Đà Nẵng, Nghệ An, Đắk Lắk, Quảng Ninh, Quảng Trị… chưa đưa ra lịch cụ thể. Khả năng cao sẽ áp dụng theo khung chung của Bộ GD&ĐT.
Khung kế hoạch chung toàn quốc
Theo Quyết định 2269/QĐ-BGDĐT năm 2025, khung kế hoạch năm học 2025-2026 được áp dụng thống nhất:
Tựu trường sớm nhất 1 tuần trước ngày khai giảng, riêng lớp 1, 9, 12 có thể sớm hơn 2 tuần.
Khai giảng: 05/9/2025.
Kết thúc học kỳ I: trước 18/01/2026.
Kết thúc năm học: trước 31/5/2026.
Xét tốt nghiệp THCS và hoàn thành tiểu học: trước 30/6/2026.
Tuyển sinh đầu cấp: trước 31/7/2026.
Thi tốt nghiệp THPT: dự kiến 11 - 12/6/2026.
|STT
|Tỉnh, thành phố
|Lịch tựu trường năm học 2025 - 2026
|1
|TP.HCM
|Học sinh lớp 1, 9 và 12 sẽ tựu trường từ ngày 20-8, các khối còn lại vào 25-8.
|2
|An Giang
|Lớp 1, 9, 12 vào 22-8, các khối khác vào 29-8.
|3
|Cà Mau
|Lớp 1, 9, 12 tựu trường từ 25-8, các khối còn lại từ 28-8.
|4
|Khánh Hòa
|Học sinh lớp 1, 9, 12 trở lại trường từ 20-8, các khối khác vào 27-8.
|5
|Quảng Ngãi
|Lớp 1, 9, 12 tựu trường vào 22-8, các khối còn lại vào 29-8.
|6
|Huế
|Học sinh lớp 1, 9 và 12 tựu trường vào ngày 21-8, học sinh các khối còn lại tựu trường vào 25-8.
|7
|Đồng Nai
|Đang cập nhật
|8
|Đồng Tháp
|Đang cập nhật
|9
|Vĩnh Long
|Đang cập nhật
|10
|Tây Ninh
|Đang cập nhật
|11
|Đà Nẵng
|Đang cập nhật
|12
|Nghệ An
|Đang cập nhật
|13
|Đắk Lắk
|Đang cập nhật
|14
|Quảng Ninh
|Đang cập nhật
|15
|Quảng Trị
|Đang cập nhật
|16
|Bắc Ninh
|Học sinh lớp 1, lớp 9, lớp 12 tựu trường vào ngày 20-8. Các khối còn lại tựu trường vào 26-8.
|17
|Cần Thơ
|Đang cập nhật
|18
|Cao Bằng
|Đang cập nhật
|19
|Điện Biên
|Học sinh lớp 1, lớp 9, lớp 12 tựu trường sớm nhất vào ngày 22-8. Các khối còn lại tựu trường sớm nhất vào 29-8.
|20
|Gia Lai
|Đang cập nhật
|21
|Hà Nội
|Đang cập nhật
|22
|Hà Tĩnh
|Đang cập nhật
|23
|Hải Phòng
|Đang cập nhật
|24
|Hưng Yên
|Học sinh lớp 1, lớp 9, lớp 12 tựu trường vào ngày 22-8. Các khối còn lại tựu trường vào 29-8.
|25
|Lai Châu
|Đang cập nhật
|26
|Lâm Đồng
|Các khối tựu trường vào ngày 25-8. (riêng giáo dục mầm non không tổ chức tựu trường).
|27
|Lạng Sơn
|Tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, lớp 9, lớp 12 tựu trường sớm nhất trước 02 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.
|28
|Lào Cai
|Tựu trường sớm nhất ngày 27-8. Đối với lớp 1, lớp 9, lớp 12 tựu trường sớm nhất ngày 20-8.
|29
|Ninh Bình
|Đang cập nhật
|30
|Phú Thọ
|Đang cập nhật
|31
|Sơn La
|Đang cập nhật
|32
|Thái Nguyên
|Đang cập nhật
|33
|Thanh Hóa
|Đang cập nhật
|34
|Tuyên Quang
|Học sinh lớp 1, lớp 9, lớp 12 trên địa bàn tỉnh đã tựu trường vào ngày 18-8. Các khối lớp khác tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.