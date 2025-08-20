Thứ Tư, 20/8/2025
Lịch tựu trường năm học 2025 - 2026 tại 34 tỉnh, thành trên cả nước

Quốc Duẩn 20/08/2025 15:02

Hơn 30 địa phương đã công bố lịch tựu trường năm học 2025-2026, trong đó một số tỉnh, thành cho học sinh đến lớp sớm hơn khung chung của Bộ GD&ĐT.

TP.HCM, Huế và nhiều địa phương cho học sinh đi học sớm

Tại TP.HCM, học sinh lớp 1, 9 và 12 sẽ tựu trường từ 20/8/2025, các khối còn lại từ 25/8/2025.

Tại Huế, học sinh lớp 1, 9 và 12 trở lại trường từ 21/8/2025, còn các khối khác từ 25/8/2025.

Khu vực miền Nam

An Giang: Lớp 1, 9, 12 tựu trường từ 22/8, các khối khác 29/8/2025.

Cà Mau: Lớp 1, 9, 12 tựu trường từ 25/8, các khối khác từ 28/8/2025.

Khánh Hòa: Lớp 1, 9, 12 tựu trường từ 20/8, các khối khác từ 27/8/2025.

Quảng Ngãi: Lớp 1, 9, 12 tựu trường từ 22/8, các khối khác từ 29/8/2025.

Khu vực miền Bắc

Tuyên Quang: Học sinh lớp 1, 9 và 12 đã tựu trường từ 18/8/2025.

Bắc Ninh: Lớp 1, 9, 12 tựu trường từ 20/8, các khối khác từ 26/8/2025.

Hưng Yên: Lớp 1, 9, 12 tựu trường từ 22/8, các khối khác từ 29/8/2025.

Các tỉnh khác chưa công bố lịch

Nhiều tỉnh như Đồng Nai, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Tây Ninh, Đà Nẵng, Nghệ An, Đắk Lắk, Quảng Ninh, Quảng Trị… chưa đưa ra lịch cụ thể. Khả năng cao sẽ áp dụng theo khung chung của Bộ GD&ĐT.

Khung kế hoạch chung toàn quốc

Theo Quyết định 2269/QĐ-BGDĐT năm 2025, khung kế hoạch năm học 2025-2026 được áp dụng thống nhất:

Tựu trường sớm nhất 1 tuần trước ngày khai giảng, riêng lớp 1, 9, 12 có thể sớm hơn 2 tuần.

Khai giảng: 05/9/2025.

Kết thúc học kỳ I: trước 18/01/2026.

Kết thúc năm học: trước 31/5/2026.

Xét tốt nghiệp THCS và hoàn thành tiểu học: trước 30/6/2026.

Tuyển sinh đầu cấp: trước 31/7/2026.

Thi tốt nghiệp THPT: dự kiến 11 - 12/6/2026.

STT
Tỉnh, thành phố
Lịch tựu trường năm học 2025 - 2026
1
TP.HCM
Học sinh lớp 1, 9 và 12 sẽ tựu trường từ ngày 20-8, các khối còn lại vào 25-8.
2
An Giang
Lớp 1, 9, 12 vào 22-8, các khối khác vào 29-8.
3
Cà Mau
Lớp 1, 9, 12 tựu trường từ 25-8, các khối còn lại từ 28-8.
4
Khánh Hòa
Học sinh lớp 1, 9, 12 trở lại trường từ 20-8, các khối khác vào 27-8.
5
Quảng Ngãi
Lớp 1, 9, 12 tựu trường vào 22-8, các khối còn lại vào 29-8.
6
Huế
Học sinh lớp 1, 9 và 12 tựu trường vào ngày 21-8, học sinh các khối còn lại tựu trường vào 25-8.
7
Đồng Nai
Đang cập nhật
8
Đồng Tháp
Đang cập nhật
9
Vĩnh Long
Đang cập nhật
10
Tây Ninh
Đang cập nhật
11
Đà Nẵng
Đang cập nhật
12
Nghệ An
Đang cập nhật
13
Đắk Lắk
Đang cập nhật
14
Quảng Ninh
Đang cập nhật
15
Quảng Trị
Đang cập nhật
16
Bắc Ninh
Học sinh lớp 1, lớp 9, lớp 12 tựu trường vào ngày 20-8. Các khối còn lại tựu trường vào 26-8.
17
Cần Thơ
Đang cập nhật
18
Cao Bằng
Đang cập nhật
19
Điện Biên
Học sinh lớp 1, lớp 9, lớp 12 tựu trường sớm nhất vào ngày 22-8. Các khối còn lại tựu trường sớm nhất vào 29-8.
20
Gia Lai
Đang cập nhật
21
Hà Nội
Đang cập nhật
22
Hà Tĩnh
Đang cập nhật
23
Hải Phòng
Đang cập nhật
24
Hưng Yên
Học sinh lớp 1, lớp 9, lớp 12 tựu trường vào ngày 22-8. Các khối còn lại tựu trường vào 29-8.
25
Lai Châu
Đang cập nhật
26
Lâm Đồng
Các khối tựu trường vào ngày 25-8. (riêng giáo dục mầm non không tổ chức tựu trường).
27
Lạng Sơn
Tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, lớp 9, lớp 12 tựu trường sớm nhất trước 02 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.
28
Lào Cai
Tựu trường sớm nhất ngày 27-8. Đối với lớp 1, lớp 9, lớp 12 tựu trường sớm nhất ngày 20-8.
29
Ninh Bình
Đang cập nhật
30
Phú Thọ
Đang cập nhật
31
Sơn La
Đang cập nhật
32
Thái Nguyên
Đang cập nhật
33
Thanh Hóa
Đang cập nhật
34
Tuyên Quang
Học sinh lớp 1, lớp 9, lớp 12 trên địa bàn tỉnh đã tựu trường vào ngày 18-8. Các khối lớp khác tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.

      Giáo dục
      Lịch tựu trường năm học 2025 - 2026 tại 34 tỉnh, thành trên cả nước

