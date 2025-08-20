Giáo dục Lịch tựu trường năm học 2025 - 2026 tại 34 tỉnh, thành trên cả nước Hơn 30 địa phương đã công bố lịch tựu trường năm học 2025-2026, trong đó một số tỉnh, thành cho học sinh đến lớp sớm hơn khung chung của Bộ GD&ĐT.

TP.HCM, Huế và nhiều địa phương cho học sinh đi học sớm

Tại TP.HCM, học sinh lớp 1, 9 và 12 sẽ tựu trường từ 20/8/2025, các khối còn lại từ 25/8/2025.

Tại Huế, học sinh lớp 1, 9 và 12 trở lại trường từ 21/8/2025, còn các khối khác từ 25/8/2025.

Khu vực miền Nam

An Giang: Lớp 1, 9, 12 tựu trường từ 22/8, các khối khác 29/8/2025.

Cà Mau: Lớp 1, 9, 12 tựu trường từ 25/8, các khối khác từ 28/8/2025.

Khánh Hòa: Lớp 1, 9, 12 tựu trường từ 20/8, các khối khác từ 27/8/2025.

Quảng Ngãi: Lớp 1, 9, 12 tựu trường từ 22/8, các khối khác từ 29/8/2025.

Khu vực miền Bắc

Tuyên Quang: Học sinh lớp 1, 9 và 12 đã tựu trường từ 18/8/2025.

Bắc Ninh: Lớp 1, 9, 12 tựu trường từ 20/8, các khối khác từ 26/8/2025.

Hưng Yên: Lớp 1, 9, 12 tựu trường từ 22/8, các khối khác từ 29/8/2025.

lịch tựu trường

Các tỉnh khác chưa công bố lịch

Nhiều tỉnh như Đồng Nai, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Tây Ninh, Đà Nẵng, Nghệ An, Đắk Lắk, Quảng Ninh, Quảng Trị… chưa đưa ra lịch cụ thể. Khả năng cao sẽ áp dụng theo khung chung của Bộ GD&ĐT.

Khung kế hoạch chung toàn quốc

Theo Quyết định 2269/QĐ-BGDĐT năm 2025, khung kế hoạch năm học 2025-2026 được áp dụng thống nhất:

Tựu trường sớm nhất 1 tuần trước ngày khai giảng, riêng lớp 1, 9, 12 có thể sớm hơn 2 tuần.

Khai giảng: 05/9/2025.

Kết thúc học kỳ I: trước 18/01/2026.

Kết thúc năm học: trước 31/5/2026.

Xét tốt nghiệp THCS và hoàn thành tiểu học: trước 30/6/2026.

Tuyển sinh đầu cấp: trước 31/7/2026.

Thi tốt nghiệp THPT: dự kiến 11 - 12/6/2026.