Giáo dục

Học sinh An Giang sẽ tựu trường vào ngày 22/8

Quốc Duẩn 20/08/2025 12:08

Ngày tựu trường của học sinh An Giang diễn ra trước lễ khai giảng khoảng 10 ngày. Qua đó, tạo điều kiện cho các trường trong công tác chuẩn bị năm học mới và giúp học sinh có tâm lý thoải mái, tránh áp lực.

Thời gian tựu trường và khai giảng

UBND tỉnh An Giang vừa ban hành Quyết định 600/QĐ-UBND quy định khung thời gian năm học 2025-2026 cho tất cả các cấp học, từ mầm non đến THPT.

Theo Quyết định 600/QĐ-UBND, học sinh các cấp từ mầm non, tiểu học, THCS, THPT và hệ giáo dục thường xuyên sẽ tựu trường vào ngày 29/8/2025.

Riêng học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 tựu trường sớm hơn, từ ngày 22/8/2025. Ngày khai giảng năm học mới thống nhất trên toàn tỉnh là 5/9/2025.

Ngày tựu trường AN Giang

Thời gian học và nghỉ Tết

Học kỳ I: bắt đầu từ 8/9/2025 đến 10/1/2026, gồm 18 tuần thực học.

Học kỳ II: diễn ra từ 12/1/2026 đến 23/5/2026, gồm 17 tuần thực học, trong đó có 2 tuần nghỉ Tết Nguyên đán.

Tổng số tuần thực học trong năm là 35 tuần.

Hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2026.

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học, tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6/2026.

Hoàn thành công tác tuyển sinh lớp 6 và lớp 10 năm học 2026-2027 trước ngày 31/7/2026.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và kỳ thi học sinh giỏi quốc gia được tổ chức theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm. Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với tình hình cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của tỉnh An Giang.

Trong quá trình triển khai, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thời gian nghỉ học và kéo dài thời gian năm học trong trường hợp đặc biệt; Quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; Thông báo lịch thi, hướng dẫn các kỳ thi, hội thi cấp tỉnh.

