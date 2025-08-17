Kinh tế Thị trường xe đạp, xe máy điện Nghệ An sôi động mùa tựu trường Càng cận kề năm học mới, thị trường xe đạp, xe đạp điện, xe máy điện trở nên sôi động chưa từng có. Nhu cầu tăng vọt từ học sinh và phụ huynh khiến nhiều cửa hàng, đại lý bán lẻ “cháy hàng” cục bộ. Cùng với đó, sự phong phú về mẫu mã, mức giá, cộng hưởng nhiều chương trình khuyến mãi đã tạo thuận lợi cho mua sắm trước thềm khai giảng

Sức mua tăng mạnh, thị trường nhộn nhịp

Trước ngày tựu trường, sức mua xe máy đạp điện, xe máy điện tăng cao. Ảnh: T.P

Chỉ còn ít ngày nữa năm học mới chính thức bắt đầu, gia đình chị Vương Thị Hoài ở phường Tân Mai đã kịp sắm cho hai con mỗi người một chiếc xe mới. Con gái lớn vào lớp 10 được tặng xe đạp điện để đi học cách nhà 5km, trong khi con trai nhỏ lên lớp 6 có thêm chiếc xe đạp mới. Chị Hoài chia sẻ: “Trước đây hai vợ chồng phải thay nhau đưa đón con, giờ các cháu đã lớn, tự đi học bằng xe sẽ tiện lợi hơn nhiều”.

Không riêng gia đình chị Hoài, hàng nghìn phụ huynh trên địa bàn Nghệ An cũng tranh thủ thời điểm này để mua phương tiện cho con đến trường. Các tuyến phố tập trung nhiều cửa hàng như Quang Trung, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Nguyễn Cảnh Chân… những ngày qua tấp nập người mua kẻ bán. Theo ghi nhận, lượng khách tăng gấp đôi so với các tháng đầu năm.

Bà Nguyễn Thị Thúy, chủ siêu thị xe điện, xe đạp điện ở phường Hoàng Mai cho biết, trung bình mỗi ngày, cửa hàng bà bán ra 30 chiếc xe các loại, tăng gấp 2-3 lần so với trước. Ảnh: T.P

Ông Trần Đình Tiến, chủ chuỗi xe máy, xe đạp điện Thắng Minh tại xã Quỳnh Lưu và phường Hoàng Mai, cho biết: “Nhu cầu mua xe đạp, xe máy điện năm nay tăng rất cao. Từ đầu hè, chúng tôi đã nhập 3 tỷ tiền hàng, số lượng hàng trăm xe, đủ chủng loại. Trung bình mỗi ngày bán được 25 - 30 xe, nhiều mẫu hot hiện nay cháy hàng”.

Không chỉ mua mới, dịch vụ sửa chữa, tân trang xe cũng “ăn nên làm ra” dịp này. Anh Nguyễn Nam, chủ tiệm sửa xe ở phường Hoàng Mai, chia sẻ: “Khách mang xe đến bảo dưỡng, thay phụ tùng tăng mạnh. Mỗi xe chi phí từ 200 - 400 nghìn đồng. Do quá tải, tôi phải thuê thêm thợ mới kịp phục vụ”.

Dịch vụ lắp ráp, sửa chữa, tân trang xe đạp điện, máy điện khá đắt khách. Ảnh: T.P

Theo các chủ cửa hàng, sức mua tập trung chủ yếu vào xe đạp điện và xe máy điện, phương tiện phù hợp với lứa tuổi học sinh, vừa an toàn vừa tiết kiệm chi phí. Đặc biệt, nhiều phụ huynh lựa chọn xe điện thay vì xe máy xăng truyền thống bởi giá thành hợp lý, không cần bằng lái đối với xe công suất nhỏ và chi phí vận hành thấp.

Mẫu mã phong phú, khuyến mãi kích cầu

Để đáp ứng sức mua tăng cao, nhiều cửa hàng đã chủ động nhập số lượng lớn các dòng xe đa dạng về kiểu dáng và giá thành. Các thương hiệu nổi bật như Giant, Nijia, Aima, Yadea, VinFast, Pega… được bày bán với đủ màu sắc, thiết kế hiện đại, trẻ trung, phù hợp thị hiếu giới trẻ. Trong khi đó, dòng xe đạp điện có giá phổ biến 12 - 18 triệu đồng, với các mẫu được ưa chuộng như VinFast Ludo, Impes, DK Tron hay Pega Zinger+. Cao hơn là xe máy điện, giá từ 18 - 30 triệu đồng, trong đó nổi bật có VinFast Evo, Feliz; Yadea Oroda; Pega S… Các dòng này sử dụng động cơ cao cấp, có thể di chuyển hơn 100km mỗi lần sạc và vận tốc lên tới 80km/h.

Đa dạng mẫu mã, chủng loại với phân khúc giá khác nhau để phụ huynh chọn lựa. Ảnh: T.P

Bà Bùi Thanh Trúc, chủ cửa hàng xe máy điện ở Đô Lương, cho hay: “So với mọi năm, năm nay xe điện đa dạng mẫu mã, thiết kế sang trọng như xe tay ga, giá cả phù hợp với túi tiền phụ huynh. Ngoài xe nhập khẩu, các hãng trong nước cũng cải tiến mạnh về chất lượng, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng”.

Ở phân khúc xe đạp truyền thống, mức giá 800 nghìn - 1,8 triệu đồng/chiếc được nhiều phụ huynh lựa chọn cho con em bậc THCS. “Học sinh lứa tuổi 10-14 thì lựa chọn xe đạp là tối ưu vì khoảng cách từ nhà đến trường không xa, đảm bảo an toàn và rèn luyện thể chất. Ở cửa hàng có đủ loại từ xe mi-ni Tàu đến xe mi ni Thống Nhất, Việt Nhật, giá cả theo từng mẫu, loại.

Xe đạp truyền thống cũng khá đắt hàng. Ảnh: T.P

Ngoài ra, còn có xe trợ lực điện (e-bike) là loại xe kết hợp sức đạp của người lái với sự hỗ trợ từ động cơ điện. Các dòng xe này thường có khả năng điều chỉnh tốc độ, giúp người dùng dễ dàng kiểm soát tốc độ và mức độ trợ lực phù hợp với nhu cầu và địa hình. Tuy nhiên, mức giá khá cao”, bà Nguyễn Thị Thúy, chủ siêu thị xe điện, xe đạp điện ở phường Hoàng Mai cho biết.

Đáng chú ý, thị trường năm nay chứng kiến sự cạnh tranh quyết liệt về khuyến mãi. Bà Nguyễn Thị Thúy, chủ siêu thị xe điện, xe đạp điện ở phường Hoàng Mai, tiết lộ: “Chúng tôi áp dụng nhiều chính sách kích cầu mua sắm mùa tựu trường: tặng mũ bảo hiểm, phiếu quà tặng 1 - 5 triệu đồng, bốc thăm trúng thưởng. Trung bình mỗi ngày bán ra hơn 30 xe”.

Ngoài xe nhập khẩu, các hãng trong nước cũng cải tiến mạnh về chất lượng, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Ảnh: T.P

Bên cạnh đó, nhiều đại lý còn triển khai bán trả góp lãi suất thấp, hỗ trợ thủ tục nhanh chóng để phụ huynh dễ dàng mua sắm phương tiện cho con. Các hãng xe cũng chú trọng dịch vụ hậu mãi, kéo dài thời gian bảo hành lên 1 - 2 năm, mở rộng mạng lưới trạm bảo dưỡng, giúp khách hàng yên tâm hơn khi lựa chọn. Sự đa dạng về sản phẩm cùng chính sách ưu đãi đã biến việc mua xe điện mùa tựu trường không chỉ là nhu cầu thiết yếu mà còn là “cú hích” cho thị trường tiêu dùng địa phương.

Tuy nhiên, cùng với niềm vui sắm sửa, điều quan trọng hơn cả vẫn là sự an toàn. Phụ huynh khi mua xe cần lựa chọn cửa hàng uy tín, xe có nguồn gốc rõ ràng, đầy đủ hóa đơn để thuận tiện cho đăng ký theo quy định. Bên cạnh đó, cần nhắc nhở con em chấp hành luật giao thông, đặc biệt là việc đội mũ bảo hiểm để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông…

Phụ huynh khi mua xe cần lựa chọn cửa hàng uy tín, xe có nguồn gốc rõ ràng, đầy đủ hóa đơn để thuận tiện cho đăng ký theo quy định. Ảnh: T.P