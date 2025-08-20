Giáo dục Học sinh Cà Mau sẽ tựu trường vào ngày 25/8 Ngày tựu trường của học sinh Cà Mau diễn ra trước lễ khai giảng khoảng 10 ngày. Qua đó, tạo điều kiện cho các trường trong công tác chuẩn bị năm học mới và giúp học sinh có tâm lý thoải mái, tránh áp lực.

Thời gian tựu trường và khai giảng

UBND tỉnh Cà Mau ban hành kế hoạch năm học 2025-2026 cho các cấp học, từ lịch tựu trường, khai giảng đến tuyển sinh năm học mới.

Theo quyết định vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ký, năm học 2025-2026 sẽ khai giảng vào ngày 5/9/2025.

Học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 tựu trường từ 25/8/2025 đến trước ngày khai giảng.

Mầm non, các khối lớp khác của phổ thông và giáo dục thường xuyên tựu trường từ 28/8/2025.

Thời gian học và nghỉ Tết

Học kỳ I: từ 8/9/2025 đến 10/1/2026, gồm 18 tuần thực học.

Học kỳ II: từ 12/1/2026 đến 23/5/2026, gồm 17 tuần thực học.

Tuần dự phòng: từ 25/5 đến 30/5/2026 để hoàn thành chương trình và tổng kết.

Trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh, năm học có thể kéo dài, kết thúc muộn nhất vào 13/6/2026.

Học sinh được nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và các ngày lễ khác theo quy định hiện hành. Lịch nghỉ sẽ được Sở GD&ĐT điều chỉnh phù hợp để đồng bộ với lịch nghỉ của cán bộ, công chức, viên chức, thuận tiện cho gia đình.

Giáo viên và cán bộ quản lý sẽ nghỉ phép chủ yếu vào dịp hè, hoặc có thể sắp xếp linh hoạt trong năm theo kế hoạch của từng đơn vị.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và kỳ thi học sinh giỏi quốc gia được tổ chức theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm. Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với tình hình cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của tỉnh Cà Mau.

Trong quá trình triển khai, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thời gian nghỉ học và kéo dài thời gian năm học trong trường hợp đặc biệt; Quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; Thông báo lịch thi, hướng dẫn các kỳ thi, hội thi cấp tỉnh.