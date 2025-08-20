Giáo dục Học sinh Khánh Hòa sẽ tựu trường vào ngày 20/8 Ngày tựu trường của học sinh Khánh Hòa diễn ra trước lễ khai giảng khoảng 10 ngày. Qua đó, tạo điều kiện cho các trường trong công tác chuẩn bị năm học mới và giúp học sinh có tâm lý thoải mái, tránh áp lực.

Thời gian tựu trường và khai giảng

UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định 687/QĐ-UBND về khung thời gian năm học 2025-2026 cho tất cả cấp học, từ mầm non đến giáo dục thường xuyên.

Theo kế hoạch, học sinh các cấp tại Khánh Hòa sẽ tựu trường vào ngày 27/8/2025.

Riêng học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 sẽ đến trường sớm hơn, từ ngày 20/8/2025.

Ngày khai giảng năm học mới được ấn định là 5/9/2025.

Thời gian học và nghỉ Tết

Khung thời gian học tập đảm bảo 35 tuần thực học:

Học kỳ I: từ 8/9/2025 đến trước 18/1/2026, có 18 tuần học.

Học kỳ II: từ 19/1/2026 đến trước 31/5/2026, có 17 tuần học.

Học sinh hoàn thành chương trình năm học và kết thúc năm vào cuối tháng 5/2026.

Xét công nhận hoàn thành tiểu học và tốt nghiệp THCS: trước ngày 30/6/2026.

Tuyển sinh các lớp đầu cấp (mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10): hoàn thành trước ngày 31/7/2026.

Thi tốt nghiệp THPT và các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia: tổ chức theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm. Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với tình hình cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của tỉnh Khánh Hòa.

Trong quá trình triển khai, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thời gian nghỉ học và kéo dài thời gian năm học trong trường hợp đặc biệt; Quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; Thông báo lịch thi, hướng dẫn các kỳ thi, hội thi cấp tỉnh.