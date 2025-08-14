Thời sự Xây dựng Đông Lộc phát triển nhanh, bền vững Sáng 14/8, Đảng bộ xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo đại hội.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh: Lê Văn Giáp - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Lê Trường Giang - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Nguyễn Thị Thơm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy và đại diện các sở, ngành cấp tỉnh.

Các đồng chí chủ trì đại hội. Ảnh: Thành Cường

Đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ

Xã Đông Lộc được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng các xã Khánh Hợp, Thịnh Trường và Nghi Thạch với có diện tích tự nhiên 29,32 km2, dân số 31.219 người. Đảng bộ xã có 51 tổ chức cơ sở Đảng với 1.878 đảng viên.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025, kinh tế - xã hội xã Đông Lộc có bước phát triển khá, kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư, nâng cấp; Nội bộ đoàn kết, thống nhất; Quốc phòng, an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội giữ vững. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có nhiều chuyển biến tích cực.

Đồng chí Dương Đình Chỉnh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy xã Đông Lộc phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: Thành Cường

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 10,04%; cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch tích cực theo hướng tăng dần tỉ trọng dịch vụ, công nghiệp; lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò nền tảng với các mô hình sản xuất hiệu quả, sản phẩm chủ lực từng bước hình thành chuỗi giá trị nông nghiệp của cây ăn trái, xây dựng được thương hiệu riêng của địa phương.

Hạ tầng về kinh tế - xã hội được đầu tư đồng bộ, góp phần làm thay đổi diện mạo của nông thôn. Đặc biệt chương trình nông thôn mới đã có dấu ấn tích cực 100% xã cũ đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đại biểu cấp tỉnh tham dự đại hội. Ảnh: Thành Cường

Giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm nhanh, xuống còn 0,8%; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện đáng kể. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được lan tỏa sâu rộng, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa và nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân.

Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác đối ngoại được tăng cường.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Thành Cường

Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến rõ nét; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đáng được củng cố, bộ máy hành chính ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được tăng cường, tạo nền tảng chính trị vững chắc để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển của địa phương.

Đảm bảo phát triển xanh - sạch - bền vững

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Đông Lộc xác định mục tiêu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số; phát triển kinh tế theo hướng đô thị hóa gắn với dịch vụ - thương mại; xây dựng xã Đông Lộc phát triển nhanh, bền vững.

Đồ họa: Thành Cường

Để đạt được mục tiêu trên, Đại hội đã đề ra 5 quan điểm phát triển, 27 chỉ tiêu chủ yếu, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, 7 nhiệm vụ giải pháp. Theo đó, Đảng bộ xã Đông Lộc xác định mục tiêu tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt 13%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tiếp tục giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành dịch vụ và công nghiệp; Chỉ số chuyển đổi số cấp xã đứng thứ 15; Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 100 triệu đồng/người/năm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Thành Cường

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những thành quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đông Lộc đã đạt được thời gian qua.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, đại hội là sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng, đánh dấu mốc mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Đông Lộc, diễn ra trong thời điểm có tính lịch sử của đất nước khi bước vào thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong báo cáo chính trị và dự thảo Nghị quyết trình bày tại đại hội đã thể hiện rõ nét, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, quyết tâm chính trị, khát vọng đổi mới và những bước đi vững chắc trong phát triển kinh tế - xã hội và cũng cố hệ thống chính trị của địa phương.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đông Lộc với quyết tâm mới và tầm nhìn chiến lược, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đại hội đề ra, góp phần và sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh nhà cũng như cả nước.

Trong đó, về công tác xây dựng Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu xã Đông Lộc phải xây dựng đảng bộ thật sự vững mạnh, mẫu mực, trong đó, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Về định hướng phát triển về kinh tế - xã hội, sau đại hội, BCH Đảng bộ xã Đông Lộc cần khẩn trương xây dựng lại bộ chỉ tiêu cấp xã gồm 8 chỉ tiêu theo công văn số 12067/BTC-CTK ngày 07/8/2025 của Bộ Tài chính.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Triển khai công tác tái cấu trúc phát triển và quy hoạch không gian mới để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, tận dụng việc sáp nhập nhằm quy hoạch lại không gian phát triển, phân rõ vùng sản xuất, vùng dịch vụ, vùng dân cư; khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có, thúc đẩy kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng theo tinh thần Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị.

Nhận diện đúng lợi thế và thách thức trong bối cảnh mới để có tư duy đột phá, xác định hướng đi đúng và trúng.

Các khu vực đô thị hóa nông thôn phải hướng tới cung ứng dịch vụ công chất lượng cao, đảm bảo môi trường sống văn minh hài hòa giữa phát triển kinh tế, giữ gìn giá trị truyền thống và bảo vệ môi trường; đảm bảo phát triển xanh - sạch - bền vững.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội. Ảnh: Thành Cường

Phát triển nông nghiệp đặc thù của xã cần gắn với chuỗi giá trị gắn với thị trường và ứng dụng công nghệ số hoá ở nông thôn, tái cơ cấu nông nghiệp không thể đi riêng mà phải liên kết với thị trường với công nghiệp chế biến và với du lịch. Cùng với đó phát huy giá trị các di tích lịch sử đã phát triển ở địa bàn gắn với du lịch, dịch vụ.

Về lĩnh vực văn hóa - xã hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu BCH Đảng bộ xã quan tâm phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng thiết yếu về y tế, giáo dục nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương. Đồng thời giữ gìn bản sắc, nét văn hóa truyền thống, đặc trưng của địa phương trong không gian phát triển mới.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội hướng tới xây dựng chính quyền số và hiện đại hóa quản trị xã hội theo tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.

Các đại biểu tham qua gian hàng các sản phẩm OCOP của xã Đông Lộc. Ảnh: Thành Cường

Thứ năm, tăng cường quốc phòng, an ninh gắn với nhiệm vụ trọng tâm là giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn. Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, không đề phát sinh “điểm nóng” về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc gắn với thế trận quốc phòng toàn dân. Chủ động phối hợp liên ngành trong công tác phòng ngừa, ứng phó các tỉnh huống thiên tai, dịch bệnh, cháy nổ, sự cố bất ngờ liên quan đến an ninh, trật tự.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, đại hội lần này là dịp để chúng ta thảo luận kỹ lưỡng các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá cho nhiệm kỳ tới, sự đổi mới từ tư duy đến hành động của cấp cơ sở, sẽ là tiền đề quan trọng để khơi thông nguồn lực để truyền cảm hứng, tạo dựng niềm tin ở Nhân dân.

Đồng thời đề nghị đại hội thảo luận dân chủ, đóng góp thiết thực vào quá trình hoàn thiện văn kiện đại hội cấp tỉnh và văn kiện đại hội toàn quốc lần thứ 14.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thành Cường

Tại đại hội, các đại biểu đã thông qua Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 -2030 gồm 22 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy xã gồm 11 đồng chí. Đồng chí Dương Đình Chỉnh được chỉ định là Bí thư Đảng uỷ xã.

Các đại biểu nhất trí 100% thông qua Nghị quyết Đại hội, thể hiện quyết tâm chính trị đưa nghị quyết vào cuộc sống.