Xây dựng Đảng

Đưa Tiền Phong vươn lên tốp đầu vùng biên giới Tây Bắc Phát huy nền tảng vững chắc đã đạt được trong nhiệm kỳ trước, xã Tiền Phong bước vào chặng đường phát triển mới với tinh thần đổi mới, khát vọng vươn lên và quyết tâm chính trị cao. Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã xác định tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy sức mạnh hệ thống chính trị, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, khai thác hiệu quả tiềm năng địa phương, phấn đấu xây dựng Tiền Phong trở thành xã phát triển thuộc tốp đầu vùng biên giới Tây Bắc tỉnh Nghệ An.

Phát huy sức mạnh đoàn kết

Xã Tiền Phong được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai đơn vị hành chính là xã Tiền Phong và xã Hạnh Dịch (thuộc huyện Quế Phong cũ). Sau sáp nhập, xã có tổng diện tích tự nhiên 319,02 km², dân số gần 14.500 người với 3.174 hộ dân, 33 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc và 921 đảng viên. Việc sắp xếp lại đơn vị hành chính không chỉ là thay đổi về địa giới mà còn là bước ngoặt để tạo ra sức bật mới trong công cuộc phát triển.

Bản Long Thắng, xã Tiền Phong. Ảnh: Hà Huy

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ xã đã chỉ đạo phát triển kinh tế theo hướng bền vững và phù hợp với đặc thù địa phương. Ba vùng kinh tế trọng điểm được hình thành gồm vùng du lịch – dịch vụ – thương mại; vùng lúa nước; và vùng trồng rừng, bảo tồn dược liệu bản địa. Nhờ định hướng đúng, tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng (GTGT) bình quân toàn xã đạt 8,05%/năm, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 27,59 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng dần công nghiệp, dịch vụ.

Lãnh đạo xã Tiền Phong kiểm tra thực tế diện tích trồng lúa tại bản Piêng Cu. Ảnh: Hà Huy

Lĩnh vực nông, lâm nghiệp tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, tổng giá trị sản xuất đạt trên 205 tỷ đồng. Sản lượng lương thực bình quân đầu người đạt 389 kg/năm, diện tích lúa nước duy trì 878 ha, năng suất bình quân đạt 54,25 tạ/ha. Công tác bảo vệ và phát triển rừng được chú trọng, với độ che phủ rừng đạt 81,25%. Các loại cây dược liệu quý như sa nhân, đẳng sâm, chè hoa vàng được khuyến khích trồng theo hướng hàng hóa. Bên cạnh đó, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản có bước phát triển đáng kể, góp phần đa dạng hóa nguồn thu nhập cho người dân.

Ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và thương mại - dịch vụ có sự chuyển biến tích cực. Nghề truyền thống như dệt thổ cẩm ở bản Đan, mây tre đan ở bản Phương Tiến 1 và Na Cày được khôi phục và phát triển, tạo việc làm và thu nhập cho nhiều hộ dân. Tổng giá trị thương mại - dịch vụ đến năm 2025 đạt gần 99 tỷ đồng. Du lịch cộng đồng bước đầu hình thành và có bước phát triển. Điểm du lịch cộng đồng bản Long Thắng (cụm bản Hủa Mương) được công nhận là điểm du lịch cấp tỉnh, mỗi năm thu hút trên 5.000 lượt khách, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương và tạo sinh kế cho người dân.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực. Đến năm 2025, toàn xã đạt 16/19 tiêu chí, có một bản đạt chuẩn nông thôn mới, một bản dự kiến đạt chuẩn trong năm. Hạ tầng thiết yếu như điện, đường, trường, trạm được quan tâm đầu tư, từng bước thay đổi diện mạo nông thôn.

Thác 7 tầng, một trong những điểm đến thu hút du khách. Ảnh: Sách Nguyễn

Lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục phát triển ổn định. Ngành Giáo dục có nhiều chuyển biến, tỷ lệ trẻ em đến trường đạt 100%, chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn đều được nâng cao. Hiện nay, xã có 6/7 trường học đạt chuẩn quốc gia, trong đó Trường Tiểu học Tiền Phong 1 đạt chuẩn mức độ 2. Công tác y tế được củng cố, xã duy trì đạt chuẩn quốc gia về y tế, các chương trình tiêm chủng mở rộng, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu được triển khai đầy đủ, hiệu quả.

Chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, từ 42,78% năm 2020 xuống còn 32,2% năm 2025. Trong nhiệm kỳ, xã đã huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ xây mới và sửa chữa 419 ngôi nhà cho các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%, bảo hiểm xã hội đạt 17%.

Công tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại được giữ vững. Lực lượng dân quân, công an xã hoạt động hiệu quả, chủ động nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh trật tự, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đặc biệt, mô hình “Xã sạch về ma túy” được triển khai quyết liệt và phát huy hiệu quả rõ rệt. Công tác đối ngoại gắn với bảo vệ biên giới quốc gia được duy trì thông qua các hoạt động giao lưu, phối hợp tuần tra song phương với nước bạn Lào, góp phần xây dựng đường biên hòa bình, hữu nghị.

Lãnh đạo xã Tiền Phong ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3. Ảnh: Hà Huy

Trong nhiệm kỳ qua, xã Tiền Phong cũng đặc biệt chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý, sản xuất và đời sống xã hội. Nhiều mô hình như trồng dược liệu, chăn nuôi theo hướng sinh học, sử dụng chế phẩm hữu cơ... mang lại hiệu quả kinh tế rõ nét. Hạ tầng công nghệ thông tin ngày càng hiện đại, hỗ trợ tích cực cho người dân trong tiếp cận thông tin và dịch vụ công.

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ xã Tiền Phong rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu. Trong đó, nổi bật là xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong Nhân dân; chú trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò chủ thể của người dân; linh hoạt trong tổ chức thực hiện, lựa chọn đúng các khâu đột phá; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ vững về chuyên môn, giỏi về đạo đức; và luôn gắn kết phát triển kinh tế với giữ vững quốc phòng, an ninh.

Tăng tốc bằng đột phá chiến lược

Bước sang nhiệm kỳ 2025 - 2030, trên nền tảng thành quả đã đạt được, Đảng bộ và Nhân dân xã Tiền Phong xác định rõ mục tiêu tổng quát: Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; đồng thời, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế địa phương để đẩy mạnh phát triển kinh doanh, dịch vụ, nông – lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm. Song song với đó là thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học – công nghệ, thực hiện chuyển đổi số toàn diện; quan tâm bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; giữ vững quốc phòng, an ninh, đặc biệt là an ninh biên giới, đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Phấn đấu đến năm 2030, xây dựng xã Tiền Phong trở thành địa phương phát triển thuộc tốp đầu khu vực biên giới Tây Bắc của tỉnh Nghệ An.

Người dân làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tiền Phong. Ảnh: Hà Huy

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, xã Tiền Phong đề ra 23 chỉ tiêu trọng tâm trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Cùng với đó là 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá chiến lược và 2 nhóm giải pháp chủ yếu nhằm tập trung mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng hợp để tạo bước chuyển mạnh mẽ trong phát triển toàn diện.

Ba khâu đột phá được xác định rõ ràng, cụ thể và mang tính chiến lược trong suốt nhiệm kỳ:

Thứ nhất, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, coi đây là nền tảng cho sự phát triển bền vững. Xã sẽ tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác quy hoạch, đào tạo, tuyển dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo xã Tiền Phong trao tiền hỗ trợ làm nhà ở cho người có công với cách mạng. Ảnh: Hà Huy

Thứ hai, tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng số, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động lãnh đạo, điều hành. Việc ứng dụng công nghệ thông tin sẽ giúp nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời tăng hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền. Ngoài ra, xã sẽ thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong sản xuất và kinh doanh, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng, tính cạnh tranh của các sản phẩm nông, lâm nghiệp và dịch vụ trên địa bàn.

Thứ ba, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương, tập trung phát triển kinh tế dựa trên thế mạnh nông - lâm nghiệp, dịch vụ và du lịch cộng đồng. Việc gắn kết chặt chẽ giữa bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc với phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng được xác định là hướng đi lâu dài để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững.