Pháp luật Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tiền Phong Sáng 21/8, Đảng bộ xã Tiền Phong tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Nguyễn Văn Hải – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh và 150 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 921 đảng viên toàn xã.

Kinh tế phát triển phù hợp với đặc thù địa phương

Xã Tiền Phong được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Tiền Phong và Hạnh Dịch (huyện Quế Phong cũ). Hiện xã có 33 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc và tổng số 921 đảng viên.

Các đại biểu làm lễ chào cờ. Ảnh: Hồng Thương

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Tiền Phong đã tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế theo hướng bền vững, phù hợp với đặc thù địa phương.

Ba vùng kinh tế trọng điểm được hình thành gồm: vùng du lịch – dịch vụ – thương mại; vùng lúa nước; vùng trồng rừng, bảo tồn dược liệu bản địa.

Nhờ định hướng đúng đắn, tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng bình quân đạt 8,05%/năm, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 27,59 triệu đồng/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng dần công nghiệp và dịch vụ.

Lĩnh vực nông – lâm nghiệp tiếp tục giữ vai trò chủ đạo với tổng giá trị sản xuất đạt trên 205 tỷ đồng. Diện tích lúa nước duy trì ổn định, năng suất bình quân đạt 54,25 tạ/ha. Độ che phủ rừng toàn xã đạt 81,25%. Các loại cây dược liệu quý như sa nhân, đẳng sâm, chè hoa vàng được người dân tích cực trồng theo hướng hàng hóa. Chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần đa dạng hóa sinh kế.

Đoàn chủ tịch chủ trì đại hội. Ảnh: Hồng Thương

Các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ có bước phát triển rõ nét. Nghề truyền thống như dệt thổ cẩm, mây tre đan được khôi phục, tạo việc làm và thu nhập cho người dân. Tổng giá trị thương mại – dịch vụ đến năm 2025 đạt gần 99 tỷ đồng.

Du lịch cộng đồng bước đầu phát triển, nổi bật là bản Long Thắng được công nhận là điểm du lịch cấp tỉnh, mỗi năm thu hút hơn 5.000 lượt khách, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương và tăng thu nhập cho người dân.

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng. Đến năm 2025, xã đạt 16/19 tiêu chí; có một bản đạt chuẩn nông thôn mới và một bản dự kiến đạt trong năm. Hạ tầng thiết yếu như điện, đường, trường, trạm được đầu tư đồng bộ, từng bước thay đổi diện mạo nông thôn.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục phát triển ổn định. Tỷ lệ trẻ em đến trường đạt 100%, chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn được nâng cao. Hiện toàn xã có 6/7 trường học đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 1 trường đạt chuẩn mức độ 2. Công tác y tế được chú trọng, xã duy trì đạt chuẩn quốc gia về y tế. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%, bảo hiểm xã hội đạt 17%.

Các đại biểu dự đại hội. Ảnh: Hồng Thương

Công tác an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 42,78% năm 2020 xuống còn 32,2% năm 2025. Trong nhiệm kỳ, xã đã huy động các nguồn lực để xây mới, sửa chữa 419 ngôi nhà cho hộ nghèo.

Quốc phòng – an ninh được giữ vững, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển mạnh. Mô hình “Xã sạch về ma túy” được triển khai quyết liệt và bước đầu mang lại hiệu quả rõ rệt. Hoạt động đối ngoại, đặc biệt là phối hợp tuần tra bảo vệ biên giới với nước bạn Lào, được duy trì thường xuyên, góp phần giữ vững an ninh biên giới và xây dựng đường biên hòa bình, hữu nghị.

Xã Tiền Phong cũng đặc biệt chú trọng ứng dụng khoa học – công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số trong sản xuất và quản lý. Các mô hình như trồng dược liệu, chăn nuôi sinh học, sử dụng chế phẩm hữu cơ... đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Hạ tầng công nghệ thông tin ngày càng hoàn thiện, hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin và dịch vụ công.

Cụ thể hóa nghị quyết Đại hội vào thực tiễn

Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã Tiền Phong đặt mục tiêu trở thành địa phương phát triển thuộc nhóm dẫn đầu vùng biên giới Tây Bắc tỉnh Nghệ An.

Đảng bộ xã xác định 23 chỉ tiêu trọng tâm, 5 nhóm nhiệm vụ, 3 khâu đột phá và 2 nhóm giải pháp chủ yếu nhằm huy động tối đa các nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng hợp cho sự phát triển toàn diện.

Đồng chí Sầm Văn Duyệt được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Tiền Phong phát biểu tại đại hội. Ảnh: Hồng Thương

Tại Đại hội, các đại biểu đã thống nhất thông qua các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tiền Phong khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, gồm 22 đồng chí và Ban Thường vụ Đảng ủy xã gồm 7 đồng chí.

Đồng chí Sầm Văn Duyệt được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Tiền Phong. Các đồng chí Nguyễn Minh Thuần và Lô Thị Nguyệt được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Hải – Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tiền Phong đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí nhấn mạnh, trong giai đoạn mới, xã cần tiếp tục phát huy nội lực, tinh thần đổi mới, sáng tạo và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên; đồng thời, chủ động khắc phục hạn chế, tháo gỡ những “nút thắt” phát triển để thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội đề ra.

Đồng chí Nguyễn Văn Hải – Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Hồng Thương

Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị xã Tiền Phong sớm triển khai công tác quy hoạch đồng bộ, đầu tư hạ tầng KT-XH, khai thác tiềm năng về rừng và dược liệu bản địa, phát triển sản phẩm OCOP, chăn nuôi quy mô lớn và du lịch cộng đồng gắn với nông nghiệp. Xã cần thực hiện hiệu quả các nghị quyết trọng tâm của Trung ương, nhất là về chuyển đổi số, cải cách hành chính và nâng cao dân trí số. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nghề, chăm lo an sinh xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc và đảm bảo quốc phòng – an ninh, kiên trì xây dựng xã sạch về ma túy.

Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ xã sớm xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa nghị quyết Đại hội vào thực tiễn bằng những phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phấn đấu đưa xã Tiền Phong phát triển nhanh, bền vững trong nhiệm kỳ mới.