Chủ Nhật, 31/8/2025
Cô trò vùng cao Nghệ An háo hức chờ đón năm học mới

Đình Tuyên 31/08/2025 10:57

Những ngày này, các trường học ở vùng cao Nghệ An háo hức chuẩn bị năm học mới. Các em nhỏ chộn rộn với quần áo, sách vở mới; thầy cô và chính quyền địa phương tất bật sửa sang trường lớp. Tất cả cùng chung tay để chào đón năm học mới, mở ra hành trình cho tương lai tươi sáng của học trò vùng cao.

học sinh miền núi (11)
Không khí chuẩn bị năm học mới rộn ràng ở vùng cao. Trong ảnh: Các cô giáo Trường Tiểu học Châu Hạnh 1 (xã Châu Hạnh) đang tất bật lau dọn, sắp xếp lớp học, sẵn sàng chào đón năm học mới. Ảnh: Đình Tuyên
học sinh miền núi (19)
Tại Trường Mầm non Châu Phong (xã Hùng Chân), các cô giáo đã dọn dẹp, trang trí lớp học đầy đủ, gọn gàng. Bàn ghế được lau chùi, góc học tập được sắp xếp ngăn nắp, những mảng tường rực rỡ sắc màu với dòng chữ “Chào năm học mới” đã sẵn sàng chào đón các em nhỏ. Ảnh: Đình Tuyên
học sinh miền núi (24)
Những sản phẩm truyền thống như rổ, rá, gùi, quạt… do bà con trong bản đan lát đã được đưa vào gian hàng trưng bày, để các em học sinh tham quan, tìm hiểu trong các buổi học ngoại khóa. Ảnh: Đình Tuyên
học sinh miền núi (15)
Các em học sinh cũng đã chuẩn bị đầy đủ sách vở mới, nâng niu từng cuốn vở, cây bút với niềm háo hức chờ đón ngày khai giảng. Ảnh: Bá Hậu
học sinh miền núi (13)
Em Võ Thị Phương Thảo - học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Thạch Giám cùng bà ngoại cẩn thận bọc từng cuốn sách chuẩn bị chào đón năm học mới. Ảnh: Đình Tuân
Em Võ Thị Phương Thảo, học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Thạch Giám (xã Tương Dương), cũng háo hức chuẩn bị cho năm học mới. Với chiếc cặp sách nhỏ xinh và bộ vở mới được mẹ mua cho, Thảo chia sẻ em mong sớm gặp lại bạn bè, thầy cô để cùng bước vào hành trình học tập mới.
Với chiếc cặp sách nhỏ xinh và bộ vở mới được mẹ mua cho, Thảo chia sẻ em mong sớm gặp lại bạn bè, thầy cô để cùng bước vào hành trình học tập mới. Ảnh: Đình Tuân
học sinh miền núi (18)
Trong niềm háo hức chung ấy, có những câu chuyện khiến người nghe không khỏi chạnh lòng. Em Hà Anh Đào, năm nay chuẩn bị bước vào lớp 6, ở bản Liên Đình, xã Con Cuông. Bố mẹ chia tay khi em còn rất nhỏ, từ đó Đào sống cùng ông bà nội đã ngoài 60 tuổi. Cuộc sống tuy còn nhiều thiếu thốn, nhưng ông bà vẫn cố gắng để kịp sắm cho cháu bộ đồng phục mới, cuốn vở và chiếc bút mới. Ảnh: Bá Hậu
Tại Trường Tiểu học Châu Hạnh 1, huyện Quỳ Châu, năm học 2025 – 2026, nhà trường chào đón 40 học sinh lớp 1, nâng tổng số học sinh toàn trường lên 255 em; các em đã bắt đầu tựu trường từ ngày 28/8.
Năm học 2025 – 2026, Trường Tiểu học Châu Hạnh 1 (xã Châu Hạnh) chào đón 40 học sinh lớp 1, nâng tổng số học sinh toàn trường lên 255 em. Đây là ngôi trường đã đạt chuẩn quốc gia từ năm học 2017 – 2018. Ảnh: Đình Tuyên
Tiếng trống khai giảng sắp tới không chỉ báo hiệu một năm học mới, mà còn thắp lên niềm tin và hy vọng cho học trò vùng cao. Từ những bản làng xa xôi của Nghệ An, hành trình đến trường lại tiếp tục, mang theo khát vọng tri thức và ước mơ về một tương lai tươi sáng. Ảnh: Đình Tuyên
Tiếng trống khai giảng không chỉ báo hiệu một năm học mới, mà còn thắp lên niềm tin và hy vọng cho học trò vùng cao. Từ những bản, làng xa xôi của Nghệ An, hành trình đến trường lại tiếp tục, mang theo khát vọng tri thức và ước mơ về một tương lai tươi sáng. Ảnh: Đình Tuyên
Clip: Đình Tuyên

      Giáo dục
      Cô trò vùng cao Nghệ An háo hức chờ đón năm học mới

