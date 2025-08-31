Xã hội

Cô trò vùng cao Nghệ An háo hức chờ đón năm học mới

Những ngày này, các trường học ở vùng cao Nghệ An háo hức chuẩn bị năm học mới. Các em nhỏ chộn rộn với quần áo, sách vở mới; thầy cô và chính quyền địa phương tất bật sửa sang trường lớp. Tất cả cùng chung tay để chào đón năm học mới, mở ra hành trình cho tương lai tươi sáng của học trò vùng cao.