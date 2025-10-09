Kinh tế Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kiểm tra tiến độ thu hoạch lúa hè thu “Dồn mọi nguồn lực, tập trung đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa hè thu, đảm bảo an toàn cho những diện tích lúa hè thu còn lại” là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh sau khi đi kiểm tra sản xuất nông nghiệp tại các xã Kim Liên, Đô Lương, Văn Hiến và Thuần Trung.

Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ bão số 5, xã Kim Liên có 1.800/2.338 ha lúa hè thu bị mất trắng. Ảnh: Phú Hương

Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ bão số 5, xã Kim Liên có 1.800/2.338 ha lúa hè thu bị mất trắng. Tình trạng này cũng xảy ra ở một số địa phương khác sau mưa lớn với mức độ khác nhau. Hiện bà con nông dân đang tập trung thu hoạch những diện tích lúa hè thu không bị ngập.

Đoàn công tác kiểm tra tình hình thu hoạch lúa hè thu tại các địa phương. Ảnh: Phú Hương

Không chỉ gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, mưa lớn cũng làm sạt lở một số tuyến kênh trên địa bàn. Kiểm tra điểm sạt lở bờ kênh thấp thuộc hạ du cống Bara Nam Đàn tại xã Vạn An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu địa phương và ngành liên quan báo cáo cụ thể tình trạng sạt lở và tham mưu biện pháp khắc phục.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ kiểm tra điểm sạt lở bờ kênh thấp thuộc hạ du cống Bara Nam Đàn, xã Vạn An. Ảnh: Phú Hương

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Văn Đệ đi kiểm tra tiến độ thu hoạch lúa hè thu ở các xã Đô Lương và Văn Hiến. Đến thời điểm hiện tại, bà con đã thu hoạch được từ 50 - 70% diện tích lúa. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thiên tai, mưa lũ, năng suất lúa tại các địa phương này đạt thấp hơn so với các năm trước. Các xã đang chỉ đạo nông dân tập trung ra đồng thu hoạch nhanh lúa hè thu, nhất là trước dự báo thời tiết những ngày tới trên địa bàn sẽ có mưa.

Tại xã Thuần Trung, đoàn công tác cũng đã kiểm tra mô hình sản xuất lúa thuần chất lượng cao DT18. Đây là năm thứ 3 giống lúa này được đưa vào sản xuất tại một số địa phương tại Nghệ An, với diện tích trong vụ hè thu năm nay khoảng 500 ha, năng suất dự kiến đạt khoảng 52 tạ/ha, chất lượng gạo ngon, dễ tiêu thụ.

Đoàn công tác kiểm tra mô hình sản xuất lúa thuần chất lượng cao DT18 tại xã Thuần Trung. Ảnh: Phú Hương

Theo thông tin từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, đến nay, Nghệ An đã thu hoạch được khoảng 25.000 ha lúa hè thu, đạt trên 30% diện tích.

Sau khi đi kiểm tra tình hình thực tế và nghe báo cáo của các địa phương, đơn vị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ chỉ đạo: Các địa phương cần tập trung nhân lực, quản lý tốt việc sử dụng dịch vụ máy móc trên địa bàn, tranh thủ thời điểm thời tiết nắng ráo, thuận lợi để thu hoạch nhanh, gọn những diện tích lúa hè thu đã chín trên 70%, với phương châm “Xanh nhà hơn già đồng” trong điều kiện tiềm ẩn nhiều rủi ro do mưa lụt cuối vụ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trao đổi với người dân về tình hình sản xuất lúa hè thu. Ảnh: Phú Hương

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các đơn vị thủy lợi tập trung các biện pháp, kịp thời tiêu thoát nước nội đồng khi có mưa lớn, không để xảy ra úng ngập kéo dài ảnh hưởng năng suất và chất lượng lúa hè thu.