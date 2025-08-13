Kinh tế Nghệ An: Không chủ quan với sâu bệnh hại 'tấn công' lúa hè thu trên diện rộng Vụ lúa hè thu năm nay đang bước vào giai đoạn cao điểm với nhiều diễn biến phức tạp của thời tiết, tạo điều kiện thuận lợi cho các loại sâu bệnh hại phát sinh và gây hại trên diện rộng. Trên đồng ruộng, nhiều diện tích lúa hè thu đã cháy khô, xơ xác.

Diễn biến phức tạp, lan rộng nhanh chóng

Thời điểm hiện tại, các loại sâu bệnh hại đã xuất hiện và có xu hướng lan rộng trên lúa hè thu đang giai đoạn trổ của xã Quan Thành. Toàn xã đã có hơn 50 ha lúa bị nhiễm sâu cuốn lá nhỏ, một số diện tích bị nặng. Ngoài ra, rầy các loại, sâu đục thân, bệnh khô vằn, bạc lá và đốm sọc vi khuẩn cũng đã xuất hiện, gây hại cục bộ.

“Đây là thời điểm quan trọng, quyết định lớn đến năng suất lúa; thế nhưng rất đáng lo ngại là trong điều kiện thời tiết nóng ẩm hiện nay, các đối tượng trên đều có nguy cơ lây lan nhanh chóng”, ông Cao Xuân Toản - Phó Chủ tịch UBND xã nói.

Sâu cuốn lá nhỏ gây hại trên lúa hè thu của xã Quan Thành. Ảnh: Phú Hương



Gia đình có 3 sào ruộng, những ngày này, bà Trần Thị Hải ở xã Quảng Châu thường xuyên đi thăm đồng.

“Từ đầu vụ, rầy nâu, rầy lưng trắng đã xuất hiện rải rác trên ruộng, hiện tại rầy phát triển mạnh hơn. Ruộng lúa nhà tôi chưa phun thuốc trừ rầy nên ngày nào tôi cũng ra thăm đồng, để nếu phát hiện mật độ rầy cao là phải phun trừ kịp thời”, bà Hải cho biết.

Nhiều diện tích lúa hè thu của xã Quảng Châu đã bị sâu bệnh gây hại. Ảnh: Phú Hương



Tại xã Quảng Châu, đến nay, lúa hè thu cơ bản đã trổ, trà sớm ở các xã Diễn Thái, Diễn Đồng trước đây khoảng ngày 25/8 sẽ bắt đầu cho thu hoạch. Thế nhưng, trên đồng ruộng, nhiều vạt ruộng đã bị cháy trắng, khô queo dưới cái nắng oi ả.

Theo bà Đinh Thị Trang - Trưởng phòng Kinh tế xã Quảng Châu: Đáng lo ngại nhất hiện nay là sâu cuốn lá nhỏ. Mặc dù đã có khuyến cáo phun sâu cuốn lá lứa 4 từ ngày 13 - 17/7 và phun bổ sung sau đó bằng các loại thuốc đặc hiệu, nhưng một số diện tích người dân chủ quan không phun thuốc hoặc phun thuốc có hiệu lực ngắn, không phun bổ sung lần 2 nên không quản trị được sau gối lứa; dẫn đến trên địa bàn đã có gần 20 ha lúa bị sâu cuốn lá lứa 4 phá hoại nặng.

Bên cạnh đó, sâu đục thân năm nay rải lứa, không đại trà nên rất khó phòng trừ tập trung. Đặc biệt sau bão số 3, bệnh bạc lá đốm sọc vi khuẩn lây lan và phát triển mạnh, một số diện tích cháy nặng; bệnh khô vằn đã xuất hiện ở hầu hết các ruộng cấy.

Nhiều ruộng lúa ở xã Minh Châu cháy khô, xơ xác do sâu bệnh. Ảnh: Phú Hương

Không chủ quan, lơ là trước diễn biến của sâu bệnh hại

Theo nhận định của ngành Nông nghiệp, sâu bệnh hại đang diễn biến phức tạp, có nguy cơ bùng phát, lan rộng nếu không được kiểm soát kịp thời.

Ngay từ đầu tháng 8, tại rất nhiều địa phương như xã Đông Thành, Hợp Minh, Quảng Châu, Hưng Nguyên Nam, Kim Liên, Hoa Quân..., trên lúa hè thu thời kỳ làm đòng đến ngậm sữa, các đối tượng rầy nâu, rầy lưng trắng đã phát sinh gây hại khá phổ biến. Trong đó, một số diện tích dù đã được phòng trừ nhưng rầy vẫn tiếp tục gây hại.

Nguyên nhân, theo ông Trịnh Thạch Lam - Trưởng phòng Trồng trọt - Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh, là do lượng nước thuốc phun quá thấp (dưới 20 lít/500m2), sử dụng thuốc không đặc hiệu, chỉ phun thuốc tiếp xúc trên diện tích lúa trước trổ nên trứng rầy tiếp tục nở.

Nông dân xã Quan Thành sử dụng máy bay không người lái phun thuốc BVTV. Ảnh: Phú Hương



Đến thời điểm hiện tại, rầy râu và rầy lưng trắng đã phát sinh gây hại trên diện rộng ở nhiều vùng, với tổng diện tích nhiễm lên tới trên 860 ha. Đây là đối tượng rất nguy hiểm trong vụ hè thu, nếu không được kiểm soát sẽ bùng phát thành dịch "cháy rầy", gây thiệt hại nặng nề cho năng suất lúa.

Bên cạnh đó, toàn tỉnh còn 600 ha nhiễm sâu cuốn lá nhỏ (lứa 5), tập trung tại các xã Nghĩa Hưng, Nghĩa Hồng, Nghĩa Lâm, Nghĩa Thọ, phường Quỳnh Mai, Tân Mai, Vinh Lộc, Cửa Lò...

Đáng lo ngại, sâu non tuổi 1-2 lứa 6 dự báo ra rộ từ ngày 10 - 20/08 và có khả năng phát sinh mật độ cao trên diện tích lúa hè thu - mùa đang giai đoạn đẻ nhánh rộ đến trổ bông. Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn cũng đã phát sinh gây hại nặng trên hơn 920 ha các giống lúa TBR 225, Bắc Thơm số 7, Thái Xuyên 111... Đặc biệt, đã có tới trên 5.000 ha lúa hè thu nhiễm bệnh khô vằn, trong đó gần 500 ha nhiễm nặng.