Kinh tế ‘Xanh nhà hơn già đồng’ nông dân Nghệ An khẩn trương thu hoạch lúa hè thu chạy bão số 5 Trước dự báo bão số 5 chuẩn bị đổ bộ, với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, nông dân đang tích cực chạy đua thu hoạch lúa nhằm tránh thiệt hại do bão số 5 gây ra.

Clip: Văn Trường

Ngay từ sáng sớm 24/8, tại các xã Quan Thành, Yên Thành (huyện Yên Thành cũ), hàng loạt máy gặt đập liên hoàn đã được huy động, hoạt động liên tục trên khắp các thửa ruộng. Không đợi lúa chín hoàn toàn, người dân ưu tiên thu hoạch diện tích đã chín từ 75% trở lên, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do mưa bão gây ra.

Nông dân thu hoạch lúa hè thu chạy lụt ở xã Quảng Châu. Ảnh: Văn Trường

Anh Nguyễn Minh Nam, xóm 9, xã Quan Thành cho biết: “Ruộng nhà tôi nằm vùng trũng, lúa mới chín 80% nhưng phải gặt sớm, nếu bão về coi như mất trắng. Cả xóm đều tranh thủ từng giờ trước khi mưa gió kéo về”.

Phó Chủ tịch UBND xã Quan Thành, ông Cao Xuân Toản thông tin: Xã có hơn 1.142 ha lúa hè thu, đã huy động 5 máy gặt đập theo hình thức cuốn chiếu, ưu tiên vùng thấp dễ ngập.

Khẩn trương thu hoạch lúa tránh bão số 5 tại xã Quan Thành. Ảnh: Văn Trường

Tại xã Hợp Minh, cách đó không xa, hơn 700 ha trong tổng số 2.000 ha lúa hè thu đã được gặt xong. Trong khi đó, tại xã Quảng Châu (xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu cũ) chiều 24/8 trời bắt đầu có mưa rải rác, nhưng các máy gặt vẫn hoạt động hết công suất trên đồng. Ông Nguyễn Xuân Hải, nông dân xã Quảng Châu chia sẻ: “Lúa mới chín 75% nhưng tôi vẫn cho gặt ngay. Mất vài phần năng suất nhưng còn hơn mất trắng nếu bão vào. Hôm nay, tôi sẽ thu hoạch xong 5 sào lúa để đưa về nhà an toàn”.

Mặc dù trời đổ mưa nhẹ trong chiều 24/8 nhưng bà con vẫn gặt lúa. Ảnh: Văn Trường

Bà Đinh Thị Trang, Trưởng phòng Kinh tế xã Quảng Châu, cho biết, xã hiện có 850 ha lúa hè thu. Trước thông tin bão đổ bộ, xã đã khuyến cáo bà con tranh thủ gặt lúa đã chín từ 80-85%. Chúng tôi đã huy động được 4 máy gặt phục vụ vùng trũng như khu vực xã Diễn Thái cũ. Đến chiều 24/8, đã có hơn 40 ha được thu hoạch. Tuy nhiên, năng suất năm nay chỉ đạt khoảng 5 tấn/ha, giảm so với mọi năm do ảnh hưởng của rầy nâu và sâu cuốn lá.

Nông dân khẩn trương đưa lúa về nhà. Ảnh: Văn Trường

Bà Võ Thị Nhung – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết: “Nghệ An có hơn 75.292 ha lúa hè thu - mùa. Trước nguy cơ bão số 5 ảnh hưởng trực tiếp, theo thống kê nhanh, đến chiều 24/8, toàn tỉnh đã thu hoạch được khoảng 1.700 ha lúa hè thu. Tuy nhiên, hơn 44.215 ha lúa đang trong giai đoạn trổ đòng, nếu gặp mưa lớn kết hợp gió mạnh thì nguy cơ đổ ngã, ngập úng là rất cao, đặc biệt tại các vùng thấp trũng.