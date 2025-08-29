Kinh tế Lo áp thấp mạnh lên thành bão, nông dân Nghệ An tất bật thu hoạch lúa hè thu Trước thông tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão, gây mưa lớn diện rộng, bà con nông dân Nghệ An đang khẩn trương thu hoạch lúa hè thu để hạn chế thiệt hại.

Máy gặt liên hoàn tiến hành thu hoạch lúa hè thu trên cánh đồng của xã Hợp Minh vào trưa 29/8. Ảnh: Xuân Hoàng

Trên những cánh đồng vàng óng ở các xã Hợp Minh, Vân Tụ, Yên Thành, Quang Thành... (huyện Yên Thành cũ) hay các xã thuộc các huyện Đô Lương, Nghi Lộc, Diễn Châu (cũ), lúa đã chín rộ, báo hiệu một vụ mùa bội thu. Thế nhưng, thay vì thong thả gặt hái, bà con nơi đây đang chạy đua với thời tiết.

Bà Nguyễn Thị Hòa, xã Hợp Minh, vừa gặt xong gần 2 sào lúa chia sẻ: “Nghe tin vài hôm nữa có mưa to, gia đình tôi phải gọi máy về gặt ngay trong buổi trưa. Lúa đã chín cơ bản, nếu để thêm vài ngày gặp mưa thì đổ rạp, nảy mầm, coi như mất trắng”.

Tại các cánh đồng, dễ dàng bắt gặp hình ảnh những chiếc máy gặt đập liên hợp hoạt động hết công suất. Các thợ vận hành máy cho biết, bà con gọi liên tục, thậm chí họ phải tranh thủ ăn cơm ngay trên máy để kịp thu hoạch.

Xã Bình Minh (sáp nhập các xã Đức Thành, Mã Thành, Tân Thành và Tiến Thành thuộc huyện Yên Thành cũ) là địa phương gieo cấy lúa hè thu khá nhiều, với 775ha. Do năm nay thời tiết đầu vụ thuận lợi, bà con chăm sóc hợp lý, nên lúa bông to, hạt chắc nhiều.

Tuy nhiên, theo ông Trần Văn Giang – Chủ tịch UBND xã, mưa bão cuối vụ đã làm nhiều diện tích bị đổ ngã, ảnh hưởng đến năng suất. “Ngay sau bão số 5, xã đã huy động máy móc, chỉ đạo các xóm khẩn trương thu hoạch. Đến nay, toàn xã đã gặt được khoảng 40% diện tích. Trước nguy cơ áp thấp mạnh lên thành bão, xã tiếp tục vận động bà con tranh thủ thời tiết để gặt sớm”, ông Giang cho biết.

Không khí khẩn trương thu hoạch còn diễn ra tại các cánh đồng khác ở địa bàn các xã thuộc huyện Diễn Châu cũ. Nhiều hộ tranh thủ huy động nhân lực, thuê máy gặt, thậm chí tận dụng cả mặt đường bê tông nội đồng để phơi lúa.

Bà con nông dân xã Vân Tụ tranh thủ ánh nắng, phơi lúa ngay trên mặt đường bê tông nội đồng. Ảnh: Xuân Hoàng

Ông Lê Thế Hiếu – Phó Chủ tịch UBND xã Minh Châu (sáp nhập các xã Diễn Cát, Diễn Nguyên, Hạnh Quảng và Minh Châu cũ của huyện Diễn Châu trước đây) cho biết: “Vụ hè thu này, xã gieo cấy gần 1.800 ha. Sau khi có thông tin áp thấp có thể mạnh lên thành bão, xã đã kịp thời vận động bà con thu hoạch sớm với phương châm ‘xanh nhà hơn già đồng’. Đến nay, đã có khoảng 1.500 ha được gặt xong”.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào sáng nay 29/8, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đang có diễn biến phức tạp, có thể năng mạnh lên thành bão, gây mưa lớn diện rộng cho các tỉnh Bắc Trung Bộ trong vài ngày tới. Đây là thời điểm lúa hè thu đã bước vào giai đoạn thu hoạch rộ. Nếu gặp mưa to, nguy cơ lúa bị ngập úng, nảy mầm, giảm năng suất và chất lượng là rất cao.

Vụ hè thu - mùa năm nay, Nghệ An gieo cấy trên 75.000 ha, trong đó hè thu hơn 56.000 ha. Ngành nông nghiệp đã liên tục khuyến cáo các địa phương đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, tránh thiệt hại khi mưa bão đến.

Thu hoạch lúa hè thu trên địa bàn xã Bình Minh. Ảnh: Xuân Hoàng

Ông Nguyễn Tiến Đức - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật khuyến cáo: Trước diễn biến áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, đang gần bờ, khả năng gây mưa to trong những ngày tới, nông dân cần khẩn trương thu hoạch lúa hè thu đã chín từ 80% trở lên để hạn chế thiệt hại. Tính đến ngày 28/8, toàn tỉnh đã thu hoạch được trên 3.290 ha tập trung tại các xã: Hợp Minh, Vân Tụ, Yên Thành, Tân Châu, Minh Châu, Quảng Châu.

Theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp, lúa hè thu chín 80% là tiến hành thu hoạch ngay để tránh rủi ro do thiên tai. Ảnh: Xuân Hoàng

Đối với diện tích lúa đang chín rộ, nên tranh thủ thời tiết còn thuận lợi, huy động máy gặt đập liên hợp, nhân lực, phương tiện để thu hoạch nhanh, gọn. Những nơi có nguy cơ ngập úng, cần ưu tiên gặt sớm, phơi sấy, bảo quản thóc an toàn.

Ngoài ra, bà con cần vệ sinh đồng ruộng, khơi thông rãnh thoát nước, tránh để nước mưa tồn đọng làm đổ ngã, nảy mầm. Các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, chính quyền cơ sở cần hỗ trợ, huy động lực lượng giúp dân thu hoạch kịp thời, giảm thiểu thiệt hại sau bão./.