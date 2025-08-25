Xã hội

Lực lượng chức năng khẩn trương xử lý sạt lở, nguy cơ ngập lụt giúp người dân trong mưa bão

Trong mưa bão, trên địa bàn xã Vạn An xuất hiện tình trạng sạt lở, ngập cục bộ. Lực lượng chức năng của xã đã nhanh chóng có mặt, cùng người dân xử lý sự cố.