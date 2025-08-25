Lực lượng chức năng khẩn trương xử lý sạt lở, nguy cơ ngập lụt giúp người dân trong mưa bão

Xã hộiLực lượng chức năng khẩn trương xử lý sạt lở, nguy cơ ngập lụt giúp người dân trong mưa bãoThành Chung • 25/08/2025 19:01Trong mưa bão, trên địa bàn xã Vạn An xuất hiện tình trạng sạt lở, ngập cục bộ. Lực lượng chức năng của xã đã nhanh chóng có mặt, cùng người dân xử lý sự cố.Lực lượng chức năng khẩn trương xử lý sạt lở, nguy cơ ngập lụt giúp dân trong mưa bão. Clip: Thành Chung16 giờ chiều 25/8, khu vực dân cư cạnh sông Đào ở xóm Sa Nam xuất hiện sạt lở lớn. Ngay lập tức, lực lượng chức năng xã Vạn An đã có mặt để xử lý kịp thời. Ảnh: Thành ChungGió lớn đã kéo đổ hàng cây bên cạnh đường xuống sông. Cây bật gốc, cộng thêm nước chảy mạnh đã gây nên sạt lở. Ảnh: Thành ChungLực lượng chức năng xã Vạn An đã tạo dòng chảy mới, tránh tình trang xói lở mở rộng. Ảnh: Thành ChungLực lượng chức năng xã quyết định chặt hết hàng cây cạnh sông nhằm tránh tình trạng gió lớn, cây đổ, bật gốc, nguy cơ tiếp tục gây nên sạt lở bờ sông. Ảnh: Thành ChungChủ động xô đổ hàng cây để bảo đảm an toàn cho đường. Ảnh: Thành Chung16 giờ, nước lũ từ trên núi Đụn tràn xuống, mang theo bùn đất gây ngập cục bộ xóm Trường Sơn. Ảnh: Thành ChungLực lượng chức năng xã Vạn An đã kịp thời có mặt, nắm bắt tình hình, đề ra phương án xử lý. Ảnh: Thành ChungChính quyền xã Vạn An cùng người dân đã lên núi Đụn thực hiện các phương án nắn dòng chảy, tránh nước lũ tràn vào khu dân cư xóm Trường Sơn. Ảnh: Thành ChungNước lũ từ Núi Đụn đã được điều chỉnh vào hệ thống thoát nước, không còn gây ngập cục bộ cho xóm Trường Sơn. Ảnh: Thành Chung