Thời sự Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Phải nỗ lực đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong phòng, chống thiên tai Ngày 25/8, tại cuộc làm việc với các lực lượng ứng phó bão số 5, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu các cơ quan viễn thông có phương án đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt đến thôn, bản, cụm dân cư.

Tại cuộc làm việc với các tỉnh trực thuộc Quân khu 4 về công tác ứng phó bão số 5 tại Sở Chỉ huy tiền phương, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh, thông tin liên lạc trong công tác chỉ đạo, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai là rất quan trọng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo các đơn vị có phương án đảm bảo thông tin liên lạc. Ảnh: Thành Cường

Phó Thủ tướng yêu cầu các tổ chức, đơn vị phải đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai với ưu tiên cao nhất, an toàn, tin cậy, nhanh chóng. Ưu tiên sử dụng mạng lưới tại chỗ để triển khai hoạt động chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai.

Đồng thời, yêu cầu các cơ quan viễn thông tập trung rà soát các máy móc, trang thiết bị trang bị cho lãnh đạo, cán bộ tham gia phòng, chống thiên tai ở cơ sở, đặc biệt là khu vực miền núi, đảm bảo thông suốt đến thôn, bản, cụm dân cư.

Bên cạnh đó, ngoài các cơ quan chỉ huy phòng, chống thiên tai, cần tính toán thêm phương án hỗ trợ, chuyển giao thiết bị thông tin, liên lạc cho lực lượng Bộ đội Biên phòng. Đây là lực lượng đang thực sự gần dân, bám sát dân nhất ở những vùng sâu, vùng xa, vùng dễ bị cô lập, để đảm bảo thông tin được xuyên suốt.

Thượng tá Lưu Mạnh Hà báo cáo với Phó Thủ tướng công tác đảm bảo thông tin liên lạc trong thiên tai. Ảnh: Thành Cường

Báo cáo với Phó Thủ tướng Chính phủ, Thượng tá Lưu Mạnh Hà - Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel Networks cho biết, trước bão tập đoàn đã tổ chức kiểm tra, rà soát, củng cố hệ thống cáp. Đối với những cột ăng-ten không đảm bảo, đơn vị cũng đã tiến hành hạ chiều cao, tránh gió bão gây gãy, đổ.

Đối với các địa phương Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, đơn vị đã tăng cường hơn 1.200 người, kết hợp các trạm xe cơ động tham gia, sẵn sàng ứng phó các sự cố xảy ra do bão số 5 gây ra. Đồng thời, chuẩn bị hệ thống máy phát điện tại các trạm thông tin xung yếu để đảm bảo mạng viễn thông được thông suốt khi xảy ra sự cố mất điện.

Viettel cũng điều động các mô-dem vệ tinh loại mới nhất để đưa vào sử dụng, thay thế hạ tầng mặt đất khi bị hư hỏng, nhằm khôi phục thông tin liên lạc trong các tình huống khẩn cấp, phục vụ công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai được thông suốt.