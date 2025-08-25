Kinh tế Lực lượng Biên phòng, Công an Nghệ An vượt mưa lũ, sơ tán dân, cắm biển cảnh báo sạt lở Trong đêm 24 và ngày 25/8, các lực lượng Công an, Biên phòng, cán bộ xã, bản vùng cao, biên giới Nghệ An giúp hàng nghìn người dân di dời tránh trú bão, cắm biển cảnh báo các địa điểm ngập lụt, sạt lở.

​Thông tin từ các địa phương vùng cao, ngày 25/8 nhiều nơi mưa lớn ròng rã suốt ngày không ngớt, gây nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, ví như địa bàn các xã Nhôn Mai, Tri Lễ, Thông Thụ, Tam Quang…

Trong ngày 25/8, Đồn Biên phòng Nhôn Mai đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, lực lượng quân sự, Công an xã tổ chức di dời các hộ dân có nguy cơ ảnh hưởng của mưa lũ đến nơi an toàn. Đồng thời, đơn vị còn hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước uống, bếp gas và các nhu yếu phẩm thiết yếu giúp bà con ổn định sinh hoạt trong những ngày tránh bão.

Đồn Biên phòng Nhôn Mai hỗ trợ người dân lương thực thực phẩm. Ảnh: PV

Đến thời điểm 16h ngày 25/8, trên địa bàn xã Nhôn Mai tổng số hộ dân đã được di dời đến vị trí an toàn là 221 hộ, 1.179 khẩu. Các hộ được di dời đến nhà cộng đồng bản, các đơn vị trường học, trạm y tế và các hộ dân ở vị trí an toàn.

Người dân Nhôn Mai đã di dời đến nơi an toàn. Ảnh: PV

Tại xã Mỹ Lý, Đồn Biên phòng Mỹ Lý đã phát áo phao cho các chủ thuyền hành nghề vận chuyển trên sông Nậm Nơn, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các chủ phương tiện và người dân nâng cao cảnh giác, chấp hành nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn khi di chuyển trên sông.

Đồn Biên phòng Mỹ Lý trao tặng áo phao cho các chủ thuyền. Ảnh: Hải Thượng

Ngoài hỗ trợ địa phương di dời người dân, trong ngày 25/8, các đơn vị biên phòng còn cùng với các lực lượng tại chỗ khảo sát, cắm biển cảnh báo ngập lụt, sạt lở đất để người dân đi lại an toàn, tránh những điểm nguy hiểm.

Cụ thể, từ 24-25/8, trên địa bàn xã Tri Lễ liên tục có mưa to, nước sông suối dâng cao. Để đảm bảo an toàn, Đồn Biên phòng Tri Lễ đã huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức cắm biển cảnh báo lũ tại các bản Kẽm Đôn, Tân Thái. Cùng với đó, đơn vị tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và giúp người dân di dời tài sản đến nơi an toàn, giảm thiểu nguy cơ thiệt hại do lũ quét và sạt lở đất.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tri Lễ cắm biển cảnh báo để đảm bảo an toàn. Ảnh: Hải Thượng



Tại địa bàn xã Tan Quang, Đồn Biên phòng Tam Quang phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Tam Quang khảo sát, kiểm tra thực địa các khu vực có nguy cơ sạt lở cao, tuyên truyền, vận động và hỗ trợ di dời người dân đến vị trí an toàn.

Lực lượng Đồn Biên phòng Tam Quang và cán bộ xã Tam Quang khảo sát các địa điểm để tuyên truyền vận động và di dời người dân đến nơi an toàn. Ảnh: Hải Thượng



Trước đó, đêm 24/8, trong điều kiện mưa lớn, gió mạnh, Đồn Biên phòng Mường Ải tiếp tục phối hợp với chính quyền xã Mường Típ vận động, tổ chức di dời khẩn cấp 24 hộ gia đình ở bản Na Mỳ đến nơi tránh, trú an toàn ngay trong đêm.

Lực lượng Công an xã Quỳ Châu lội suối nhiều giờ đồng hồ tiếp cận người dân. Ảnh: Kế Kiên

Trước diễn biến khẩn cấp của cơn bão số 5, tối 24/8, Công an xã Quỳ Châu đã băng rừng lội suối hơn 4 tiếng đồng hồ để tiếp cận và giúp nhóm 17 nhân khẩu thuộc 9 hộ dân mắc kẹt trong rừng sâu tại khu vực Khe Tép, giáp ranh xã Như Xuân (Thanh Hóa), để làm măng từ 4 ngày trước trở về nhà an toàn.