Kinh tế Cầu Đò Cung gần 180 tỷ đồng thông xe: Xóa cảnh đò ngang nguy hiểm, mở ra cơ hội giao thương Sau bao năm chờ đợi, cây cầu Đò Cung nối liền hai bờ sông Lam giữa xã Cát Ngạn (huyện Thanh Chương cũ) và xã Thuần Trung (huyện Đô Lương cũ) chính thức thông tuyến vào ngày 12/8. Hoạt động của bến đò Cung - nơi từng là phương tiện qua sông duy nhất của hàng nghìn hộ dân nhiều năm qua theo đó cũng chính thức được chấm dứt.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo và PTTH Nghệ An tại hiện trường hôm 12/8, cầu Đò Cung sừng sững vắt qua dòng Lam Giang, hai tuyến đường dẫn đầu cầu đã được thảm nhựa hoàn chỉnh. Các phương tiện xe máy, ô tô của người dân 2 bờ sông Lam đã lưu thông qua lại.

Tù ngày 12/8, cầu Đò Cung chính thức thông xe. Ảnh: Văn Trường



Chứng kiến thời khắc ý nghĩa này, ông Nguyễn Văn Tân, người dân xã Cát Ngạn, xúc động chia sẻ: “Bao đời nay, chúng tôi phải đi đò để sang bên địa bàn huyện Đô Lương cũ. Mỗi khi mưa lũ về, việc qua sông càng nguy hiểm, ai cũng nơm nớp lo sợ. Giờ đây, được đi trên cây cầu vững chãi, an toàn, phải nói là nhân dân rất phấn khởi”.

Tuyến đường nối phía xã Thuần Trung đã được rải thảm. Ảnh: Văn Trường

Việc thông tuyến cầu Đò Cung bắc qua sông Lam không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại thuận tiện, an toàn cho người dân hai bên bờ, mà còn mở ra cơ hội giao thương, trao đổi hàng hóa giữa các xã khu vực lân cận. Công trình được kỳ vọng sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trong vùng.

Ông Trần Xuân Hà – Chủ tịch UBND xã Cát Ngạn cho biết, cầu Đò Cung là niềm mong mỏi, ước mơ bao đời của người dân vùng Cát Ngạn và các xã đôi bờ sông Lam. Việc cầu chính thức được đưa vào sử dụng đồng nghĩa với việc bến đò Cung bị xóa bỏ, chấm dứt hoạt động sau nhiều năm phục vụ nhu cầu qua sông.

Các phương tiện đã được phép lưu thông trên cầu Đò Cung. Ảnh: Văn Trường

Từ ngày 12/8 bến đò Cung bị xóa bỏ, chấm dứt hoạt động sau nhiều năm phục vụ nhu cầu qua sông. Ảnh: Văn Trường

Dự án cầu Đò Cung có chiều dài toàn cầu khoảng 420m, bề rộng cầu 9m. Điểm đầu cầu tại Km111+530 Quốc lộ 46C, xã Cát Ngạn; điểm cuối cầu tại Km55+160 Quốc lộ 46B, xã Thuần Trung.

Cầu có tổng chiều dài khoảng 1,5km, thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng. Tổng mức đầu tư dự án gần 180 tỷ đồng, được khởi công vào ngày 30/12/2022.