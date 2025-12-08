Pháp luật Video vi phạm giao thông từ người dân - kênh hỗ trợ hiệu quả trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại Nghệ An Không chỉ dừng lại ở việc tuần tra trực tiếp hay xử lý qua hệ thống camera giám sát, việc tiếp nhận hình ảnh, video do người dân cung cấp đã trở thành một kênh hỗ trợ hiệu quả trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại Nghệ An. Nhiều trường hợp vi phạm đã được phát hiện, xác minh và xử lý kịp thời nhờ sự phối hợp chủ động giữa lực lượng chức năng và người dân.

Nhiều vi phạm được xử lý kịp thời

Ngày 13/6, Đội CSGT đường bộ số 5 (Phòng CSGT - Công an tỉnh Nghệ An) tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân về 1 trường hợp vi phạm nghiêm trọng liên quan đến việc chở người trên thùng xe trái quy định. Clip được lan truyền trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh 1 chiếc xe bán tải chở theo 8 trẻ nhỏ ngồi phía sau thùng xe, di chuyển giữa đường phố đông đúc. Hình ảnh này không chỉ gây bức xúc trong dư luận mà còn khiến nhiều người lo ngại về sự an toàn của các em nhỏ.

Chiếc xe bán tải chở theo 8 trẻ nhỏ ngồi phía sau thùng xe. Clip: CSCC

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, lực lượng chức năng đã vào cuộc xác minh và xác định người điều khiển phương tiện là N.K.L (SN 1999), trú tại xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên (cũ), nay là xã Lam Thành. Tại cơ quan công an, người này thừa nhận vào khoảng 10h30’ ngày 13/6, tại Km02+500 trên Quốc lộ 46B, đã điều khiển xe bán tải mang nhãn hiệu Ford, biển kiểm soát 37C-350.xx, và chở người trên thùng xe. Đáng chú ý, hành vi này không chỉ vi phạm quy định về an toàn giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng đối với trẻ nhỏ. Đội CSGT đã lập biên bản và tiến hành xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Đội CSGT đường bộ số 5 (Phòng CSGT - Công an tỉnh Nghệ An) lập biên bản xử lý vi phạm đối với chị N.K.L. Ảnh tư liệu

Tương tự, vào ngày 16/6, Đội CSGT đường bộ số 3 cũng tiếp nhận thông tin từ người dân phản ánh về tình trạng xe đầu kéo chở vật liệu xây dựng lưu thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhưng không che chắn bạt theo quy định. Các xe này gây rơi vãi đất, cát, ảnh hưởng nghiêm trọng đến vệ sinh môi trường và an toàn cho người tham gia giao thông.

Ngay sau đó, đơn vị đã tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm tra các phương tiện vận tải hoạt động trên tuyến. Qua kiểm tra, CSGT đã phát hiện và lập biên bản xử lý nhiều trường hợp vi phạm. Ngoài việc xử lý theo quy định, lực lượng chức năng còn chủ động tuyên truyền, nhắc nhở các doanh nghiệp, chủ phương tiện thực hiện nghiêm túc quy định về che chắn khi vận chuyển vật liệu, góp phần giảm thiểu nguy cơ tai nạn và đảm bảo an toàn trên các tuyến đường.

Hình ảnh ghi lại sự việc mở cửa xe có chủ đích, kèm theo những lời lẽ thiếu chuẩn mực của tài xế xe buýt. Clip: CSCC

Một trường hợp khác xảy ra vào tối 10/5 cũng thu hút sự chú ý lớn từ dư luận. Clip được đăng tải trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh 1 xe buýt đang dừng đèn đỏ tại ngã tư chợ Vinh thì bất ngờ mở cửa đúng lúc 1 người đi xe máy chở theo phụ nữ và trẻ nhỏ đi ngang qua. Hành vi mở cửa xe có chủ đích, kèm theo những lời lẽ thiếu chuẩn mực của tài xế, khiến cánh cửa xe va vào người điều khiển xe máy, đe dọa nghiêm trọng đến an toàn của họ.

Tài xế Đ.Đ.L làm việc với cơ quan Công an. Ảnh tư liệu

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Tổ CSGT địa bàn TP Vinh (cũ) đã tiến hành xác minh, mời tài xế xe buýt đến làm việc. Qua điều tra, người điều khiển xe buýt được xác định là Đ.Đ.L (SN 1991), trú tại xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn (cũ), là nhân viên điều khiển phương tiện của hãng xe buýt Đông Bắc. Tại cơ quan chức năng, tài xế này thừa nhận hành vi sai trái của mình vào lúc 19 giờ ngày 10/5/2025 tại ngã tư chợ Vinh, đồng thời cam kết không tái phạm. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản xử phạt theo quy định.

Những vụ việc trên chỉ là 3 trong số rất nhiều trường hợp vi phạm đã được xử lý từ phản ánh của người dân thời gian qua.

Sẵn sàng tiếp nhận, xử lý nghiêm

Trong những năm gần đây, việc tiếp nhận và xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông thông qua hình ảnh, thông tin do người dân cung cấp ngày càng được chú trọng. Cơ sở pháp lý đã từng bước được hoàn thiện, cho phép lực lượng Cảnh sát giao thông, áp dụng hiệu quả trong công tác xử lý vi phạm.

Nghị định 135/2021/NĐ-CP, được ban hành ngày 31/12/2021, đã quy định rõ rằng, hình ảnh do người dân cung cấp, bao gồm cả video trích xuất từ camera hành trình, điện thoại di động, có thể được sử dụng làm căn cứ để xử phạt nguội các hành vi vi phạm giao thông.

Trước đó, Thông tư 65/2020/TT-BCA của Bộ Công an cũng đã nêu rõ rằng, ngoài việc phát hiện, xử lý trực tiếp các hành vi vi phạm, lực lượng Cảnh sát giao thông có trách nhiệm tiếp nhận và xác minh thông tin, hình ảnh do cá nhân, tổ chức cung cấp hoặc đăng tải trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng, góp phần giúp việc xử lý vi phạm được thực hiện khách quan và minh bạch hơn.

Danh sách điện thoại của Cục trưởng Cục CSGT và Trưởng phòng CSGT 34 tỉnh thành cả nước.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, mới đây, Cục Cảnh sát giao thông đã thiết lập hệ thống tiếp nhận thông tin phản ánh trên phạm vi toàn quốc. Trong đó, số điện thoại của Trưởng phòng Cảnh sát giao thông tại các tỉnh, thành phố được công bố công khai, đồng thời, tích hợp trên các nền tảng như Zalo, Viber để người dân có thể dễ dàng gửi hình ảnh, video, âm thanh phản ánh vi phạm. Đặc biệt, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, đã công khai số điện thoại cá nhân 078.9388.539 để tiếp nhận trực tiếp các phản ánh liên quan đến trật tự, an toàn giao thông.

Ngoài ra, các kênh thông tin chính thức như trang thông tin điện tử, fanpage Facebook, tài khoản Zalo OA của Cục và Phòng Cảnh sát giao thông các địa phương cũng đang được duy trì, tạo điều kiện thuận lợi để người dân kết nối, phản ánh vi phạm hoặc đóng góp ý kiến về công tác của lực lượng chức năng.

“ Lực lượng chức năng luôn kiểm tra, xác minh kỹ lưỡng các thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm từ người dân, mạng xã hội hay báo chí. Việc xử lý luôn tuân thủ nguyên tắc "phạt đúng, phạt nghiêm, không để xảy ra nhầm lẫn". Sau khi tiếp nhận hình ảnh và thông tin phản ánh, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tiến hành xác minh, tra cứu để xác định chủ sở hữu phương tiện và người điều khiển, sau đó mời lên làm việc và làm rõ hành vi vi phạm trước khi xử lý theo quy định pháp luật. Quy trình này được thực hiện khẩn trương, triệt để, nhằm răn đe các hành vi vi phạm và nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông trong cộng đồng. Thượng tá Hoàng Mạnh Hùng - Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An

Thực tiễn cho thấy, hình ảnh do người dân cung cấp, đặc biệt là từ camera hành trình hoặc hệ thống camera an ninh tại nhà, đã hỗ trợ hiệu quả cho lực lượng chức năng trong việc xác minh phương tiện và người điều khiển trong các trường hợp gây tai nạn rồi bỏ trốn. Các hành vi vi phạm phổ biến thường là đi sai làn đường, lạng lách, đánh võng, không chấp hành tín hiệu giao thông…

Cán bộ Đội Xử lý thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An tiếp nhận hình ảnh vi phạm giao thông do người dân cung cấp. Ảnh: P.V

Tuy nhiên, để việc xác minh và xử lý được nhanh chóng, chính xác, người dân cần lưu ý khi cung cấp thông tin. Hình ảnh hoặc video phải thể hiện rõ hành vi vi phạm, nhìn rõ biển số phương tiện, nếu có thể nên bổ sung thời gian và địa điểm vi phạm cũng như các tình tiết liên quan khác. Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, thời gian qua, đơn vị nhận được rất nhiều phản ánh từ người dân nhưng có nhiều thông tin không thể xử lý được do hình ảnh mờ, phản ánh không rõ hành vi vi phạm, hoặc thiếu thông tin về thời gian và địa điểm xảy ra vi phạm.

Cơ quan chức năng khẳng định sẽ bảo mật tuyệt đối danh tính của người cung cấp thông tin. Tuy nhiên, cá nhân và tổ chức gửi thông tin cần chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của nội dung. Trường hợp phát hiện thông tin, hình ảnh có dấu hiệu giả mạo, chỉnh sửa, cắt ghép sẽ được chuyển tới cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định.