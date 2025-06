Pháp luật

Xác minh xử lý tài xế chở nhiều trẻ nhỏ trên thùng xe bán tải

Ngày 13/6, Đội CSGT Đường bộ số 5 (Phòng CSGT - Công an tỉnh Nghệ An) đã tiến hành xác minh xử lý 1 trường hợp vi phạm an toàn giao thông sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân.