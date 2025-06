Pháp luật Camera 'bắt lỗi' vi phạm giao thông hơn 6.800 trường hợp ở Nghệ An Thông qua hệ thống giám sát xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã phát hiện 6.851 trường hợp vi phạm.

Trong đó, có tới 672 trường hợp bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe (GPLX) có thời hạn, 362 trường hợp bị trừ điểm GPLX. Tổng số tiền xử phạt thu về ngân sách Nhà nước đạt hơn 7,9 tỷ đồng.

Cụ thể, trong số các vi phạm qua hệ thống giám sát, có tới 6.626 trường hợp điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ và 225 trường hợp không chấp hành tín hiệu đèn giao thông. Cơ quan chức năng đã thông báo chủ phương tiện đến giải quyết 5.702 trường hợp.

“ Thông tin trên được công bố tại phiên họp chuyên đề của UBND tỉnh Nghệ An sáng 13/6, trong báo cáo sơ kết công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông gần 6 tháng đầu năm 2025.

Về tổng thể, trong gần 6 tháng đầu năm, lực lượng Cảnh sát giao thông Nghệ An đã phát hiện, lập biên bản hành chính về trật tự, an toàn giao thông 34.710 trường hợp; ra quyết định xử phạt 31.021 trường hợp, chuyển ngân sách Nhà nước thu hơn 55,9 tỷ đồng.

Trong đó, Cảnh sát giao thông đường bộ đã lập biên bản vi phạm hành chính 34.518 trường hợp. Các đối tượng vi phạm đã chấp hành quyết định xử phạt 30.829 trường hợp, chuyển ngân sách Nhà nước thu hơn 55,6 tỷ đồng, tước quyền sử dụng GPLX, chứng chỉ hành nghề có thời hạn 2.816 trường hợp, trừ điểm GPLX xe 4.087 trường hợp.

Từ ngày 22/01/2025, hệ thống hơn 600 camera giám sát chính thức được đưa vào vận hành và khai thác trên địa bàn TP. Vinh. Hình ảnh được truyền về trung tâm xử lý sắc nét và ổn định giúp việc nhận diện các trường hợp vi phạm chính xác. Ảnh tư liệu: P.V

Trong nhóm các hành vi vi phạm phổ biến được cơ quan chức năng chỉ ra có đến 11.190 trường hợp chạy quá tốc độ quy định; 6.031 trường hợp sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông; 104 trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông mà trong cơ thể có chất ma túy.

Trên đường sắt, lực lượng chức năng đã tiến hành khảo sát tình hình, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường sắt Bắc - Nam đi qua địa bàn tỉnh Nghệ An; phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra việc chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn giao thông đường sắt tại các nhà ga, đường ngang và lối đi tự mở.

Công tác tuần tra, kiểm soát cũng được triển khai đồng bộ. Qua đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý 155 trường hợp vi phạm, chuyển ngân sách Nhà nước thu hơn 55 triệu đồng.

Trong khi đó, trên các tuyến đường thủy nội địa, nhất là tại các khu vực diễn ra lễ hội, nơi có mật độ phương tiện tham gia giao thông cao, cơ quan chức năng đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện để phân luồng, hướng dẫn, kiểm tra điều kiện an toàn. Lực lượng chức năng đã phát hiện và xử phạt hành chính 37 trường hợp vi phạm, thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 277 triệu đồng.