Xây dựng Đảng Đảng bộ xã Đô Lương tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 Sáng 28/8, Đảng bộ xã Đô Lương tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với mục tiêu xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn phát triển 5 năm tới (2025 - 2030).

Các đại biểu thực hiện nghi thức tại Đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ công tác số 8 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng tham dự Đại hội có đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Thị Hồng Hoa - Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Lê Trường Giang - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh và các thành viên Tổ công tác 8 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 234 đảng viên, đại diện cho 3.637 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã Đô Lương tham dự Đại hội.

Chương trình chúc mừng Đại hội của tuổi trẻ xã Đô Lương. Ảnh: Mai Hoa

Tốc độ tăng trưởng ước đạt 11,02%/năm

Đảng bộ xã Đô Lương được thành lập trên cơ sở sáp nhập, hợp nhất Đảng bộ 9 xã, thị trấn, gồm: thị trấn Đô Lương và các xã: Nam Sơn, Bắc Sơn, Đặng Sơn, Lưu Sơn, Yên Sơn, Văn Sơn, Thịnh Sơn, Đà Sơn, thuộc huyện Đô Lương trước đây. Đảng bộ có tổng 3.637 đảng viên, sinh hoạt tại 53 tổ chức Đảng trực thuộc.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, trên tinh thần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ xã đến các khối, xóm; phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân; 9 xã, thị trấn trước khi sáp nhập và xã Đô Lương hiện nay đã tạo ra nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Đồng chí Trần Văn Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy xã Đô Lương phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Nổi bật, kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, ước đạt 11,02%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt 91 triệu/năm. Cơ cấu kinh tế được lãnh đạo phát triển đúng định hướng. Phong trào xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh được các địa phương trước sáp nhập đẩy mạnh; góp phần tạo kết cấu hạ tầng và bộ mặt nông thôn, đô thị đổi mới, cơ bản hội đủ các tiêu chí đạt đô thị loại IV như mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện Đô Lương, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trước đây.

Lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh tham dự Đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có bước chuyển biến tích cực. Cơ sở vật chất giáo dục, y tế được quan tâm đầu tư, cơ bản đáp ứng nhu cầu của Nhân dân. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của Nhân dân được chú trọng. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo.

Đồng chí Đoàn Văn Lợi - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đô Lương trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Đặc biệt, sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị xã Đô Lương đã nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai công việc kịp thời, thông suốt; không để gián đoạn trong phục vụ Nhân dân; thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và hiệu quả cao trong quản lý, điều hành theo mô hình mới.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh tham dự Đại hội. Ảnh: Mai Hoa



Với phương châm “Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Tăng tốc - Phát triển”; Đại hội đề ra mục tiêu chung: Xây dựng xã Đô Lương trở thành trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa khu vực phía Tây của tỉnh; có nền tảng kinh tế vững chắc, tốc độ tăng trưởng cao, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Các giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống con người Đô Lương được bảo tồn và phát huy. Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội bảo đảm vững chắc. Tổ chức Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, giữ vững. Phấn đấu đến năm 2030, xã Đô Lương trở thành phường trực thuộc tỉnh Nghệ An.

Để hiện thực mục tiêu nêu trên, Đại hội đề ra 28 chỉ tiêu chủ yếu; 3 khâu đột phá và 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Đồng chí Hoàng Văn Hiệp - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đô Lương nêu quyết tâm đổi mới, đưa xã Đô Lương trở thành phường trước năm 2030. Ảnh: Mai Hoa



Đại hội đã thông qua các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đô Lương khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, gồm 29 đồng chí và Ban Thường vụ Đảng ủy xã gồm 11 đồng chí.

Đồng chí Hoàng Văn Hiệp - Chủ tịch HĐND xã được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đô Lương, nhiệm kỳ 2025 - 2030; các đồng chí Đoàn Văn Lợi và Trần Văn Sơn được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Đô Lương, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đoàn công tác của tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đô Lương khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Mai Hoa

Xây dựng đội ngũ cán bộ có khát vọng đổi mới, vì sự phát triển chung

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ công tác số 8 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhấn mạnh: Xã Đô Lương được thành lập trên cơ sở sáp nhập 9 xã, thị trấn, thuộc vùng trung tâm huyện Đô Lương trước đây, có vai trò, vị trí rất quan trọng trong không gian phát triển của khu vực. Bởi vậy, hệ thống chính trị , đặc biệt là Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ mới cần tập trung phân tích rõ những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức, cùng với bám sát các chỉ lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để xác định những khâu, việc có tính đột phá, sát thực tế địa phương; cần có chương trình hành động cho cả nhiệm kỳ với tinh thần rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm.

Đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ công tác số 8 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ có khát vọng đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh vì lợi ích chung, gần dân, vì dân, vì sự phát triển chung nhằm đáp ứng yêu cầu hiện tại và cả tầm nhìn dài hạn, tương xứng vị thế mới của xã Đô Lương, đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu, xây dựng xã Đô Lương trở thành phường trước năm 2030.

Gợi mở về định hướng phát triển kinh tế, Tổ trưởng tổ công tác số 8 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị địa phương tập trung phát triển thương mại, dịch vụ, công nghiệp - xây dựng và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển, đặc biệt là thành phần kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị.

Các đảng viên biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực nâng cao năng suất và chất lượng tăng trưởng. Gắn cải cách hành chính với chuyển đổi số toàn diện, xây dựng chính quyền số để phục vụ Nhân dân tốt hơn. Phát huy vai trò trung tâm phục vụ hành chính công; tăng cường kỷ cương hành chính, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm trong mọi hoạt động điều hành, quản lý.

Đồng thời, đề nghị Đảng bộ xã Đô Lương nghiên cứu bổ sung tiêu chí xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; bởi khi đạt chuẩn tiêu chí này sẽ hội đủ các công tác như: Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đúng quy định; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện tốt; dân chủ ở cơ sở, hòa giải ở cơ sở được thực hiện tốt; việc tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Nhân dân kịp thời, đúng pháp luật.

Các đại biểu tham quan gian hàng các sản phẩm đặc trưng của xã Đô Lương. Ảnh: Mai Hoa

Gắn với tăng trưởng kinh tế là chăm lo phát triển văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường và giữ vững quốc phòng - an ninh; nghiên cứu xây dựng đề án xóa nghèo với mục tiêu đến năm 2030, xã không còn hộ nghèo.

Phát huy cao nhất vai trò trung tâm, chủ thể của nhân dân; thực hiện thật tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; coi mỗi người dân là “tai mắt”, là cánh tay nối dài của lực lượng chức năng trong việc phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, giữ gìn bình yên cho khu dân cư.

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên; củng cố hệ thống chính trị tinh gọn, phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Tổ trưởng tổ công tác số 8 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đặt niềm tin tưởng Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Đô Lương tiếp tục đoàn kết, phát huy ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, chủ động nắm bắt, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra, tạo dấu mốc quan trọng trong chặng đường phát triển mới.