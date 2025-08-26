Kinh tế Đắt khách nghề làm thuyền tôn mùa mưa bão ở Nghệ An Vào mùa mưa lũ về, người làm nghề đóng thuyền tôn tại xã Đô Lương phải tăng cường sản xuất, làm việc suốt ngày đêm nhằm kịp thời cung ứng lượng thuyền cho bà con ứng phó với mưa lũ.

Clip: Văn Trường

Những ngày này, đi dọc địa bàn khối 1, thị trấn Đô Lương (cũ), nay là xã Đô Lương không khó để bắt gặp xưởng cơ khí, gò hàn của anh Thái Đắc Dũng luôn hoạt động hết công suất. Tiếng búa, tiếng máy cắt tôn vang lên. Sau những trận mưa lớn gây ngập úng vào cuối tháng 7 vừa qua, người dân lại đổ xô tìm mua thuyền tôn.

Anh Thái Đắc Dũng cho biết: “Xưởng tôi làm nhiều sản phẩm từ tôn như thùng lúa, khuôn giò, nồi nấu rượu, quay ong… nhưng vào mùa mưa lũ, thuyền tôn là mặt hàng chủ lực, bởi bà con vùng trũng phải chủ động phương tiện đi lại trong nước lũ”. Thực tế, thuyền tôn vẫn được tiêu thụ quanh năm để phục vụ các hoạt động như đi câu, đánh cá trên sông, tuy nhiên, sức mua chỉ thực sự tăng mạnh vào thời cao điểm của mưa lũ.



Cơ sở sản xuất thuyền tôn của anh Thái Đắc Dũng ở xã Đô Lương làm không hết việc trong những ngày mưa bão. Ảnh: Văn Trường



Theo anh Dũng, khi khách có nhu cầu mua thuyền tôn cao có thể huy động thêm nhân lực từ 2-3 lao động để đóng thuyền. Trung bình mỗi tháng cơ sở của anh có thể sản xuất từ 15 - 20 chiếc thuyền, tùy theo nhu cầu. Giá của mỗi chiếc thuyền tôn dao động từ 1 - 2 triệu đồng, thậm chí cao hơn nếu khách hàng đặt theo kích cỡ riêng. Trong cả mùa mưa lũ, xưởng của anh có thể bán ra hơn 60 chiếc.

Đa dạng các mặt hàng thuyền tôn phục vụ bà con các xã ven sông Lam. Ảnh: Văn Trường

Làm thuyền tôn tuy không đòi hỏi máy móc hiện đại nhưng lại yêu cầu tay nghề cao. Công đoạn khó nhất là uốn tấm tôn đòi hỏi người thợ phải có kỹ thuật, kiên nhẫn và chịu được áp lực tiếng ồn. Tùy theo yêu cầu, khách có thể chọn thuyền từ nhiều loại tôn có độ dày, mỏng khác nhau. Gần đây, nhiều người thậm chí còn đặt cả thuyền làm bằng inox để tăng độ bền. Các cơ sở sản xuất thường làm sẵn thuyền dài từ 2,5 - 3 mét, nhưng nếu khách có nhu cầu cỡ lớn hơn, đều có thể đặt hàng riêng.

Ông Trần Văn Tâm - một người dân ở xã Đô Lương cho biết: Đối với người dân vùng ảnh hưởng lũ lụt thì sử dụng thuyền tôn là phù hợp. Với trọng lượng nhẹ, dễ vận chuyển và phù hợp cho cả người già lẫn phụ nữ. Đặc biệt, tuổi thọ của thuyền tôn cao hơn hẳn các loại thuyền gỗ truyền thống, không lo mục nát, mối mọt sau vài năm sử dụng. Giá cả lại phù hợp với thu nhập của bà con nông thôn, không quá đắt đỏ như các loại thuyền máy có giá hàng chục triệu đồng.

Khách hàng đến xưởng cơ khí chờ để lấy thuyền tôn. Ảnh: Văn Trường

Thực tế, trong những ngày mưa lũ gần đây, nhiều gia đình ở các xã dọc ven sông Lam như: Đô Lương, Thuần Trung… phải sử dụng thuyền để đi lại, vận chuyển nhu yếu phẩm. Trong khi điều kiện kinh tế còn khó khăn, thì việc sở hữu 1 chiếc thuyền tôn vừa túi tiền, lại đáp ứng được nhu cầu thiết yếu là giải pháp hiệu quả. Đó cũng là lý do khiến nghề làm thuyền tôn dù mang tính thời vụ vẫn được duy trì và phát triển ổn định mỗi năm khi mùa mưa lũ về.