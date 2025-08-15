Thứ Sáu, 15/8/2025
'Đi dân nhớ, ở dân thương': Người dân Mỹ Lý bịn rịn tiễn chân bộ đội hơn 2 tuần kề vai sát cánh khắc phục hậu quả lũ lụt

Hoàng Anh - Tiến Dũng 15/08/2025 14:09

Sau hơn 2 tuần tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt tại xã Mỹ Lý, ngày 15/8, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tạm biệt nhân dân địa phương, trở về đơn vị tiếp tục thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

“Đi dân nhớ, ở dân thương”, người dân xã Mỹ Lý xúc động, cảm ơn và tạm biệt cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hoàng Anh

Thời gian qua, Lực lượng vũ trang (LLVT) Nghệ An đã huy động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ và hàng trăm loại phương tiện phối hợp với các đơn vị của Bộ, Quân khu 4 đóng quân trên địa bàn triển khai nhiều phần việc: thu dọn bùn đất, dựng lại nhà cửa, sửa chữa trường học, khơi thông dòng chảy và dọn dẹp vệ sinh môi trường.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An mang theo tình cảm của đông đảo người dân xã Mỹ Lý, và mong rằng chính quyền, người dân và mảnh đất nơi đây sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai, hoạn nạn. Ảnh: Trần Dũng

Phát huy phẩm chất người lính trên quê hương Bác, với tinh thần, quyết tâm “Không để người dân nào bị bỏ lại phía sau”, tiếp nối truyền thống "Tương thân tương ái", cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Nghệ An đã quyên góp ủng hộ hơn 1 tỷ đồng, trao hàng chục tấn nhu yếu phẩm, tổ chức thăm khám, cấp phát thuốc cho người dân, phun khử khuẩn phòng dịch bệnh lây lan, kịp thời động viên, chia sẻ khó khăn, giúp đỡ nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cùng nhân dân vùng mưa lũ xã Mỹ Lý khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Trần Dũng

Buổi chia tay diễn ra trong không khí xúc động, đầm ấm nghĩa tình quân dân. Đông đảo bà con xã Mỹ Lý đã có mặt rất sớm. Nhiều người đã chuẩn bị chai nước, những món quà nhỏ thay lời cảm ơn về tinh thần trách nhiệm, sự vất vả của cán bộ, chiến sĩ trong những ngày qua.

Những cái bắt tay siết chặt, những ánh mắt lưu luyến, người dân xã Mỹ Lý bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới cán bộ, chiến sĩ BCHQS tỉnh. Các cán bộ, chiến sĩ cũng mang theo tình cảm chân thành, xem đó là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm động lực, vững bước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mới./.

      Xã hội
