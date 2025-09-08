Mỹ Lý sau lũ dữ: Khắc khoải chờ ổn định cuộc sống

Trận lũ lịch sử vừa qua khiến 439 ngôi nhà ở 8 bản của xã Mỹ Lý bị thiệt hại nặng, trong đó 221 nhà bị cuốn trôi hoàn toàn. Trong ảnh: Bản Xiềng Tằm - trung tâm xã Mỹ Lý, vẫn ngổn ngang dù cơn lũ đã qua hơn 3 tuần. Ảnh: Mỹ Hà Lũ gây sạt lở, phá hỏng 5 tuyến đường vào các bản, buộc người dân Yên Hòa, Xằng Trên… phải di chuyển bằng thuyền dọc sông Nậm Nơn suốt nhiều tuần qua. Nước lũ đã rút nhưng dòng sông vẫn cuộn đỏ bùn đất, nhiều đoạn chảy xiết, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ảnh: Mỹ Hà Cầu treo qua bản Yên Hòa bị cuốn trôi hoàn toàn. Năm học mới cận kề, học sinh bên kia sông sẽ gặp muôn vàn khó khăn khi con đường duy nhất đến điểm trường chính đã bị cô lập. Ảnh: Mỹ Hà Trường PT DTBT Tiểu học Mỹ Lý 2 chỉ còn lại đống đổ nát. Nhìn từ sông Nậm Nơn, khó ai tin nơi đây từng là ngôi trường khang trang, nơi thầy trò bám bản gieo chữ. “Trước đây, lũ cao nhất chỉ đến mép sân, nhưng đợt này nước dâng hơn đỉnh cũ 10 – 11 m, tràn vào cả tầng 2”, thầy hiệu trưởng Trần Sỹ Hà cho biết. Ảnh: Mỹ Hà Toàn bộ tài sản của trường hư hỏng, không còn vật dụng nào có thể sử dụng. Ảnh: Mỹ Hà Máy tính, sách vở, bàn ghế… phơi sương, phơi nắng... Ảnh: Mỹ Hà Trở lại trường, nhiều học sinh vẫn ngỡ ngàng khi dãy phòng học tầng 1 bị bùn, cát lấp cao 3 – 4 m. Chỉ cần trèo lên đống cát này, các em có thể bước lên tầng 2 mà không cần cầu thang. Ảnh: Mỹ Hà Lũ dữ đánh sập cửa, cuốn cả cây cổ thụ lớn vào khu vực cầu thang tầng 2. Với khối lượng bùn đất, gỗ đá khổng lồ, chỉ có máy xúc mới có thể dọn dẹp. Ảnh: Mỹ Hà Bùn trong các lớp học tầng 2 vẫn dày 1,5 m – cảnh tượng chưa từng có tại ngôi trường này. Ảnh: Mỹ Hà Bản Xằng Trên, nằm sát sông Nậm Nơn, từng yên bình với những rặng dừa xanh. Nhưng trong trận lũ vừa qua, bản có 39 căn nhà bị cuốn trôi vùi lấp, 26 căn hư hỏng nặng. Trong ảnh: Bà Lô Thị Mây (SN 1964) đứng trên nền đất trống, xót xa kể: “Đây là nhà gỗ hai gác của mẹ, bên phải là nhà con trai, trên nữa là nhà con gái… Giờ lũ cuốn đi hết rồi, nỏ còn chi nữa cả”. Ảnh: Mỹ Hà Căn nhà lán vừa dựng tạm trên nền đất cũ của vợ chồng anh Vi Văn Dương. Ảnh: Mỹ Hà Anh Dương chia sẻ: “Khoảng 6h tối lũ về, 7 – 8h đã dâng lên bản. Lũ lên nhanh như ‘đổ nước vào cốc’, cuốn trôi toàn bộ tài sản. May còn lại cái nền để dựng lán. Giờ chỉ mong được cấp đất tái định cư, chứ ở đây nguy hiểm lắm”. Ảnh: Mỹ Hà Sau lũ, bản Xằng Trên chìm trong tĩnh lặng. Không còn nhà để ở, không còn việc để làm, người dân chỉ biết đứng bên mép sông, ngóng về nơi từng có ngôi nhà và cuộc sống yên bình. Ảnh: Mỹ Hà Cô giáo Lang Thị Luyện – một trong 4 giáo viên Trường PT DTBT Tiểu học Mỹ Lý 2 mất nhà cửa trong lũ, nay chỉ còn sót lại chiếc móng nhà vệ sinh cũ. Chị ở nhờ nhà dân, mong có khu tái định cư mới để ổn định cuộc sống. “Hai con tôi muốn về, nhưng tôi bảo về làm gì, còn nhà đâu mà ở… Nghĩ tới nhà mình là nước mắt lại rơi”, cô nói. Ảnh: Mỹ Hà Những chuyến xe cứu trợ vẫn nối dài về Mỹ Lý. Nhưng với thiệt hại hơn 500 tỷ đồng, chính quyền địa phương mong sớm được cấp kinh phí hỗ trợ tái thiết nhà cửa, sản xuất, xây dựng hạ tầng thiết yếu, trường học, trạm y tế, cầu cứng bản Yên Hòa… để người dân sớm ổn định cuộc sống. Ảnh: Mỹ Hà
