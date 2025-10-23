Kinh tế Nghệ An hỗ trợ người dân mất nhà sau lũ bằng những mái ấm nghĩa tình Sau trận lũ lịch sử do ảnh hưởng bão số 3, nhiều xã miền Tây Nghệ An chịu thiệt hại nặng nề, nhiều căn nhà bị cuốn trôi trong lũ. Trước thực trạng đó, các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Nghệ An cùng lực lượng Công an và các nhà hảo tâm đã khẩn trương chung tay dựng nhà tình nghĩa, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Clip: Văn Trường

Ấm cúng những ngôi nhà tình nghĩa

Những ngày cuối tháng 10, trở lại xã Mỹ Lý, dấu tích tàn phá vẫn còn rõ: Bản, làng ngổn ngang, đồ đạc vùi trong bùn đất, sạt lở dọc các tuyến ven sông Nậm Mộ. Chính quyền và lực lượng Công an địa phương đã huy động nhân lực, phương tiện vận chuyển vật liệu, san nền, dựng khung, lợp mái cho người dân. Chỉ hơn 1 tháng, hàng loạt căn nhà tình nghĩa do Bộ Công an hỗ trợ đã hoàn thành, mang lại chỗ ở ấm cúng cho những hộ mất trắng.

Nhiều ngôi nhà tình nghĩa do Bộ Công an hỗ trợ đến nay người dân đã vào ở. Ảnh: Văn Trường

Ông Lương Văn Pẳng ở bản Xốp Tụ, xã Mỹ Lý, cùng vợ và các cháu không giấu được niềm xúc động. Ông kể lại, hôm đó lũ ập về, nước dâng quá nhanh khiến cả gia đình chỉ kịp chạy thoát thân, mang theo được ít đồ đạc, còn căn nhà sàn bằng gỗ - tài sản tích góp cả đời đã bị cuốn trôi hoàn toàn. Nhiều ngày sau đó, gia đình phải dựng tạm túp lều nhỏ để ở. Giờ đây, khi được ở trong ngôi nhà mới, tuy không rộng rãi nhưng kiên cố và ấm cúng.

Ngay gần đó là ngôi nhà mới của anh Kha Văn Bỉnh, cũng ở bản Xốp Tụ, vừa được đưa vào sử dụng. Anh Bỉnh chia sẻ: “Cả nhà cửa và tài sản đều bị lũ cuốn trôi, tưởng chừng phải sống cảnh màn trời, chiếu đất. Không ngờ được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng nhà, nằm mơ cũng không nghĩ có được mái ấm vững chắc sớm thế này. Giờ có chỗ che nắng, che mưa, gia đình tôi yên tâm gây dựng lại cuộc sống”.

Ông Lương Văn Pẳng và gia đình ở bản Xốp Tụ, xã Mỹ Lý không giấu được niềm vui khi vào ở nhà mới. Ảnh: Văn Trường

Tuy nhiên, tại xã Mỹ Lý hiện vẫn còn nhiều hộ dân phải dựng nhà tạm sau lũ do chưa tìm được mặt bằng để dựng nhà mới.

Ông Lô Văn Phôm - Trưởng bản Xốp Tụ cho biết: Bản có 182 hộ dân, trong đó, 49 hộ bị lũ cuốn trôi hoàn toàn và 45 hộ bị ngập sâu. Đến nay, toàn bộ 49 hộ đã đăng ký xây dựng nhà tình nghĩa do Bộ Công an hỗ trợ; trong số đó, 11 căn đã hoàn thành, còn 5 hộ đang dựng nhà tạm để có chỗ ở trước mắt.

Theo đồng chí Hồ Ngọc Nghị - Trưởng Công an xã Mỹ Lý, khó khăn lớn nhất hiện nay là hệ thống giao thông bị hư hỏng nghiêm trọng, khiến việc đi lại và vận chuyển vật liệu xây dựng gặp nhiều trở ngại. Trước tình hình đó, chính quyền địa phương và lực lượng Công an xã đã huy động nhân lực, cùng người dân vận chuyển vật liệu, san nền, dựng khung và lợp mái nhà, đồng thời, phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công để bảo đảm tiến độ.

Anh Kha Văn Bỉnh, cũng ở bản Xốp Tụ, xã Mỹ Lý bên ngôi nhà mới. Ảnh: Văn Trường

Ông Lương Văn Bảy - Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý cho biết: Trong đợt lũ quét vừa qua, toàn xã có 244 ngôi nhà bị sập và cuốn trôi, hơn 100 ngôi nhà khác bị ngập sâu. Đến nay, 27/28 căn nhà lắp ghép do Bộ Công an hỗ trợ đã được hoàn thành và bàn giao, người dân đã dọn vào sinh sống.

Bên cạnh đó, xã có 105 hộ dân đăng ký di dời đến khu tái định cư theo Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ thực hiện chương trình bố trí, ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2024 - 2030. Hiện UBND xã đang phối hợp với các ngành chức năng tiến hành khảo sát và quy hoạch các khu tái định cư tại các khu vực bản Xiềng Tắm, Xằng Trên, Cha Nga và Yên Hòa, với tổng diện tích từ 4 - 5 ha.

Dấu tích lũ quét tại bản Xiềng Tắm vẫn còn đó những ngôi nhà bị vùi lấp. Ảnh: Văn Trường

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là quỹ mặt bằng tái định cư. Địa hình khu vực chủ yếu nằm ven khe, ven suối, nên công tác quy hoạch, san nền và xây dựng hạ tầng gặp rất nhiều trở ngại.

Tiếp tục tìm đất bằng thi công, bảo đảm ai cũng có nhà ở

Tại địa bàn huyện Tương Dương (cũ), đợt lũ quét vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề có nhiều ngôi nhà của người dân bị lũ cuốn mất hoàn toàn. Nhờ có sự hỗ trợ xây dựng nhà ở của Bộ Công an, nhiều hộ dân đã sớm ổn định lại cuộc sống.

Lực lượng Công an xã cùng người dân vượt núi băng rừng vác vật liệu làm nhà tình nghĩa cho dân. Ảnh: V.T

Những ngày này, trở lại bản Cửa Rào 2, có thể thấy bà con nơi đây đang dần khôi phục sinh hoạt bình thường. Bà Đậu Thị Hợi (sinh năm 1959), trú tại bản Cửa Rào 2, nghẹn ngào kể lại: “Chồng tôi mất sớm, các con đi làm ăn xa. Trận lũ vừa rồi khiến nhà cửa và toàn bộ tài sản đều bị cuốn trôi, tưởng chừng không còn biết bấu víu vào đâu. May mắn được Bộ Công an hỗ trợ dựng lại ngôi nhà mới để yên tâm sinh sống.

Công an xã giúp dân cùng làm nhà. Ảnh: V.T

Ông Nguyễn Hồng Tài - Chủ tịch UBND xã Tương Dương cho biết: “Đợt lũ, toàn xã có trên 100 hộ bị cuốn trôi nhà. Bộ Công an đã triển khai 14/34 nhà lắp ghép, số còn lại đang tìm mặt bằng phù hợp. Ngoài ra, 70 hộ đăng ký hỗ trợ theo Nghị quyết 09/2024/NQ-HĐND tỉnh Nghệ An.

Những ngôi nhà lắp ghép do Bộ Công an hỗ trợ trong đợt này được triển khai xây dựng từ phần móng. Ưu điểm của nhà lắp ghép là thi công nhanh, linh hoạt, giúp người dân sớm có chỗ ở ổn định sau thiên tai.

Nhiều ngôi nhà dân ở Mỹ Lý bị vùi xuống sông Nậm Mộ. Ảnh: Văn Trường

Tuy nhiên, ông Tài cũng cho biết, khó khăn lớn nhất hiện nay là việc tìm mặt bằng phù hợp để xây nhà cho người dân, bởi quỹ đất ở địa phương hạn chế.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đợt mưa bão vừa qua đã khiến toàn tỉnh Nghệ An có 105.309 ngôi nhà bị thiệt hại. Trong đó, đối với các hộ bị mất nhà hoàn toàn, Bộ Công an đã hỗ trợ xây mới hơn 100 căn nhà, còn gần 500 hộ khác đang đăng ký xây dựng nhà ở theo chương trình hỗ trợ của Bộ hoặc nhận hỗ trợ từ chính quyền địa phương để tự tìm vị trí tái định cư phù hợp.

Một số hộ dân ở xã Mỹ Lý vẫn đang làm nhà ở tạm trong khi đang chờ tìm kiếm mặt bằng xây nhà tình nghĩa. Ảnh: Văn Trường

Với những hộ có nhà bị hư hỏng nặng, tốc mái hoặc thiệt hại một phần, chính quyền cùng các lực lượng chức năng đã huy động nhân lực hỗ trợ khắc phục, đồng thời, người dân cũng chủ động sửa chữa. Đến nay, vẫn còn hơn 800 ngôi nhà đang được tiếp tục sửa chữa, gia cố để sớm đưa vào sử dụng.

Bà Đậu Thị Hợi (sinh năm 1959), trú tại bản Cửa Rào 2 đã đến nhà mới sinh sống. Ảnh: Văn Trường

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã yêu cầu chính quyền các cấp và các ngành liên quan tập trung cao độ trong việc hỗ trợ người dân khôi phục nhà ở, nhất là những hộ mất nhà hoàn toàn; đồng thời, đánh giá, rà soát chính xác mức độ thiệt hại ở từng địa bàn để xác định cụ thể số lượng nhà cần xây mới và sửa chữa, cần rút gọn tối đa các thủ tục nhằm giúp người dân sớm có nơi ở ổn định.

7 ngôi nhà do Bộ Công an hỗ trợ đã xây dựng xong ở bản Cửa Rào 2, xã Tương Dương. Ảnh: Văn Trường

Với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh Nghệ An, cùng sự chung tay của cấp ủy, chính quyền, lực lượng Công an, người dân sinh sống tại những bản làng bị ảnh hưởng nặng nề sau lũ đang dần ổn định cuộc sống mới.