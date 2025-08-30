Xã hội Nghệ An tiếp nhận hơn 1,1 tỷ đồng hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão số 3 Chiều 30/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức tiếp nhận quà hỗ trợ bà con các xã miền Tây Nghệ An bị thiệt hại do cơn bão số 3.

Đại diện UBMTTQ tỉnh Nghệ An tiếp nhận quà của nhà tài trợ trị giá hơn 1,1 tỷ đồng. Ảnh: Thái Sơn



Phần quà này bao gồm 600 triệu đồng tiền mặt, một số thực phẩm thiết yếu, tổng giá trị hơn 1,1 tỷ đồng. Đây là tấm lòng, kết quả quyên góp của các nhà hảo tâm đến từ CLB Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh thuộc Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu chăm sóc sức khoẻ chủ động thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam văn phòng khu vực phía Nam tại TP. Hồ Chí Minh và Văn phòng khu vực Bắc Trung Bộ.

Buổi lễ tiếp nhận quà của các nhà hảo tâm. Ảnh: Thái Sơn



Tại buổi tiếp nhận, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An gửi lời cảm ơn trân trọng đến các tập thể, cá nhân đã có những hoạt động kịp thời, gửi tặng nhiều phần quà có ý nghĩa, nhằm sẻ chia những thiệt hại với người dân Nghệ An sau cơn bão vừa qua.

Thống kê sơ bộ, 2 cơn bão vừa qua đã khiến cho Nghệ An thiệt hại gần 3.000 tỷ đồng. Vì vậy, những phần quà ý nghĩa, sự sẻ chia kịp thời này sẽ giúp cho bà con vượt qua khó khăn trước mắt, từng bước ổn định cuộc sống và sản xuất./.