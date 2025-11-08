Giáo dục Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo bảo đảm học sinh vùng lũ được đến trường đúng ngày khai giảng Bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh vùng lũ là yêu cầu mà UBND tỉnh đặt ra với ngành Giáo dục Nghệ An khi năm học mới 2025 - 2026 đã gần kề.

UBND tỉnh Nghệ An vừa có Văn bản số 8056/UBND - NN ngày 8/8/2025 về tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống nhân dân, bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh trước thềm năm học mới.

Trong văn bản này, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh yêu cầu bí thư và chủ tịch UBND các xã bị ảnh hưởng do thiên tai, bão lũ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác khắc phục hậu quả thiên tai với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất để nhanh chóng ổn định cuộc sống cho người dân, bảo đảm không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, đói, rét, không có chỗ ở, bảo đảm tất cả học sinh phải được đến trường đúng dịp khai giảng.

Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác khắc phục bão lũ ở Trường Mầm non Tà Cạ, cơ sở bản Bình Sơn (xã Mường Xén). Sau lũ, toàn bộ đồ dùng dạy học và cơ sở vật chất tại đây đã bị lũ cuốn trôi. Điểm trường này cũng nằm sát với sông Nậm Mộ nên có nguy cơ bị sạt lở, tiềm ẩn mất an toàn. Trước mắt, Sở yêu cầu trường kè lại những đoạn có nguy cơ sạt lở, báo cáo thiệt hại để sớm khắc phục, hỗ trợ. Ảnh: Mỹ Hà

Riêng với lĩnh vực giáo dục, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương chủ động phối hợp với sở, ngành tập trung huy động lực lượng để thực hiện vệ sinh trường lớp, khắc phục các cơ sở giáo dục bị hư hại, bổ sung trang thiết bị giảng dạy, đồ dùng học tập, sách giáo khoa... bảo đảm các cơ sở giáo dục đào tạo phải khang trang, sạch đẹp khi vào năm học mới.

Để thực hiện các nhiệm vụ này, UBND tỉnh cũng yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo để chỉ đạo hướng dẫn các địa phương, đơn vị nắm chắc tình hình về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, sách giáo khoa và đồ dùng học tập, nhất là tại các địa phương bị ảnh hưởng do thiên tai lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Sau lũ Trường PT DTBT Tiểu học Mỹ Lý 2 chỉ còn lại đống đổ nát. Ảnh: Mỹ Hà

Bên cạnh đó, cần chủ động xử lý đề xuất của các địa phương theo thẩm quyền, tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo xử lý đối với những vấn đề vượt thẩm quyền. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các nội dung phải hoàn thành trong tháng 8/2025 để bảo đảm học sinh trở lại học bình thường ngay khi vào năm học mới.

Liên quan đến việc khắc phục hậu quả bão lũ ở các trường học, thời gian qua, sau khi có phát động của Sở Giáo dục và Đào tạo, nhiều trường học ở các huyện miền xuôi đã trực tiếp đến các trường vùng cao để hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh trường lớp, trao ủng hộ các nhà trường để mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học.

Trong 2 ngày 2/8 và 8/8, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã tổ chức 2 đoàn công tác đến trực tiếp tại các trường học trên địa bàn xã Tương Dương, Tam Hợp, Mường Xén, Bắc Lý, Mỹ Lý... để chia sẻ với các trường, giáo viên và học sinh vùng lũ. Dịp này, đoàn cũng đã trao hỗ trợ gần 2 tỷ đồng cho các trường và giáo viên có nhà cửa bị hư hỏng hoặc bị lũ cuốn trôi.

Giáo viên Trường THPT Nghi Lộc 3 hỗ trợ Trường PT DTBT THCS Lưu Kiền (xã Tương Dương) khắc phục hậu quả bão lũ. Ảnh: NTCC

Trong chuyến đi này, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành cho biết, hiện Chính phủ đã quyết định hỗ trợ tỉnh Nghệ An 300 tỷ đồng để khắc phục hậu quả bão lụt. Ngay sau đó, tại cuộc họp ngày 7/8 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tỉnh cũng đã thống nhất phương án phân bổ 50 tỷ đồng hỗ trợ sửa chữa, xây dựng mới cơ sở vật chất trường học và mua sắm trang thiết bị dạy học.

Về phía Sở, sau khi tiếp nhận nguồn kinh phí này, sẽ phân về cho các địa phương, trường bị thiệt hại để kịp thời sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, đảm bảo đầy đủ cơ bản, phục vụ dạy học khi bước vào năm học mới.

Chính quyền xã Xá Lượng hỗ trợ Trường Mầm non Tà Cạ khắc phục hậu quả bão lũ. Ảnh: Mỹ Hà

Giám đốc Sở cũng đề nghị trong quá trình triển khai, các trường thống kê rõ thiệt hại, đề xuất nhu cầu trang thiết bị, quần áo, sách vở học tập chi tiết để ngành kịp thời hỗ trợ. Không để bất cứ một học sinh nào phải nghỉ học vì lý do thiếu thốn.