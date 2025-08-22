Xã hội Đài Truyền hình Việt Nam, Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An cùng các nhà hảo tâm sẻ chia với người dân vùng lũ Trong 2 ngày (21 và 22/8), đoàn công tác Đài Truyền hình Việt Nam, Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An cùng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ở Hà Nội, Thái Bình đã trao hỗ trợ người dân vùng lũ các xã Bắc Lý, Mường Típ và Tam Thái.

Đồng chí Đinh Đắc Vĩnh - Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác. Tham gia đoàn, về phía Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An có đồng chí Nguyễn Trung Thảo - Phó Tổng Biên tập, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm.

Đồng chí Đinh Đắc Vĩnh - Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam phát biểu tại buổi trao quà. Ảnh: Nguyễn Nam

Đoàn đã trao tặng 30 triệu đồng tiền mặt hỗ trợ Trường Mầm non Bắc Lý mua sắm trang thiết bị dạy học cần thiết sau lũ quét; Trao tặng xã Mường Típ 70 bồn nước; Xã Tam Thái nhận 50 bồn nước cùng các phần quà thiết yếu giúp giải quyết tình trạng thiếu nước sạch sau lũ lụt; Trao tặng xã Bắc Lý 40 bộ bàn ghế học sinh, góp phần giúp nhà trường sớm ổn định hoạt động dạy và học.

Các đại biểu tham dự buổi trao hỗ trợ người dân vùng lũ. Ảnh: Hữu Hoàng

Đồng chí Đinh Đắc Vĩnh - Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam trao hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng lũ lụt. Ảnh: Hữu Hoàng.

Đoàn công tác trao tặng bồn nước cho người dân vùng lũ. Ảnh: Nguyễn Nam

Bên cạnh đó, đoàn trao tặng nhiều vật dụng sinh hoạt và học tập cần thiết khác, như ba lô học sinh, quần áo mới, sách vở, nhằm hỗ trợ các em học sinh có điều kiện đến trường thuận lợi hơn sau lũ.

Những món quà chứa đựng tình cảm sâu sắc, sự quan tâm và sẻ chia của những người làm báo, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm sẽ là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp người dân nơi đây sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau lũ.