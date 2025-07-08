Xã hội Hơn 100 điểm sạt lở tại xã Mường Típ (Nghệ An) sau bão số 3, cản trở phương tiện vào dọn dẹp bản Ta Đo Cơn bão số 3 và hoàn lưu sau bão đã gây hư hại nặng nề về hạ tầng giao thông trên địa bàn xã Mường Típ của tỉnh Nghệ An. Tuyến đường tỉnh 543D từ xã Mường Xén đến trụ sở xã Mường Ải cũ bị sạt lở, phía taluy âm dọc theo sông Nậm Mộ bị xói mòn nghiêm trọng.

Cận cảnh một số điểm sạt lở ở xã Mường Típ. Clip: Đình Tuyên

Tuyến đường tỉnh 543D, đoạn qua bản Ta Đo. Ảnh: Đình Tuyên

Trên tuyến đường tỉnh 543D, đoạn qua bản Ta Đo, đất, đá, bùn, ngập tràn dọc hai bên đường và hiện việc thu dọn tuyến đường này chỉ được thực hiện bằng dụng cụ thủ công, nên tuyến đường trở nên nhỏ hẹp, đi lại khó khăn. Chỉ cần một trận mưa nhỏ, khối lượng đất, đá, bùn khổng lồ xung quanh sẽ lại vùi lấp tuyến đường.

Đoạn tuyến đường từ trụ sở UBND xã Mường Típ vào trụ sở UBND xã Mường Ải cũ. Ảnh: Đình Tuyên

Đoạn tuyến từ trụ sở UBND xã Mường Típ vào trụ sở UBND xã Mường Ải cũ dài 15 km có tới 20 điểm bị sạt lở nặng. Ở những điểm sạt lở, taluy âm phía sông Nậm Mộ đã bị xói mất 1/2 mặt đường.

Đoạn tuyến từ trụ sở UBND xã Mường Típ ra bản Ta Đo dài 4 km có 15 điểm bị sạt lở mái taluy dương nặng, phía taluy âm dọc theo sông Nậm Mộ cũng bị xói mất 1/2 mặt đường.

Ở những điểm sạt lở, taluy âm phía sông Nậm Mộ đã bị xói mất 1/2 mặt đường. Ảnh: Đình Tuyên

Các tuyến đường của xã Mường Típ cũng bị sạt lở nặng: Đường vào 2 khu tái định cư Vàng Phao và Có Mỹ có chiều dài hơn 13 km bị sạt lở 30 điểm; đoạn từ bản Xốp Phong đi cụm Ái Khe, bản Huồi Khe chiều dài hơn 10 km, bị đứt 2 đoạn và sạt lở nhiều điểm; tuyến đường đi các bản Huổi Khôi cũ, Huồi Phe, Chá Lạt cũ, Huồi Khi tổng chiều dài hơn 18 km bị sạt lở 40 điểm.

Đường 543 bị sụt lún, nguy cơ đứt gãy. Ảnh: Đình Tuyên

Người dân xã Mường Típ tham gia giao thông trong điều kiện tiềm ẩn rủi ro mất an toàn. Ảnh: Đình Tuyên

Người dân điều khiển phương tiện lưu thông qua đây nơm nớp trước nguy cơ đá rơi trúng. Ảnh: Đình Tuyên

Để từng bước khắc phục hậu quả đó, thời gian qua xã Mường Típ đã huy động phương tiện máy móc, toàn bộ lực lượng cơ quan của xã, công an, đồn biên phòng, lực lượng của xã Na Ngoi hỗ trợ và nhân dân các bản trên địa bàn để sửa đường, nạo vét, dọn dẹp đất đá, cây đổ để thông xe... Tại các điểm đá rơi, xã Mường Típ tổ chức dựng hàng rào, lập chốt chặn không cho người và phương tiện qua lại, đặt biển cảnh báo người dân biết và phòng tránh.

Xã Mường Típ tổ chức dựng hàng rào, lập chốt chặn, đặt biển cảnh báo để người dân biết. Ảnh: Đình Tuyên

Xã Mường Típ cũng đã tích cực phối hợp với đơn vị Hạt Quản lý đường tỉnh 543D để khắc phục các vị trí sạt lở, tập trung nhân lực, phương tiện ưu tiên thông đường xe máy để các lực lượng tiếp tế có thể tiếp cận vùng bị ảnh hưởng dễ dàng hơn.

Đơn vị Hạt Quản lý đường tỉnh 543D huy động máy móc khắc phục điểm sạt lở. Ảnh: Đình Tuyên

Tính đến ngày 7/8, toàn bộ tuyến đường tỉnh 543D cơ bản đã thông suốt, xe máy và xe ô tô gầm cao có thể lưu thông. Tuy nhiên, việc lưu thông của người dân trên tuyến đường cũng cần hết sức cẩn trọng, bởi vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn do khả năng tiếp tục sạt lở, đá rơi...

Bản Ta Đo hiện vẫn đang bị đất, đá, bùn vùi lấp, rất cần sớm có các phương tiện cơ giới vào hỗ trợ dọn dẹp triệt để. Ảnh: Đình Tuyên

Để đảm bảo lưu thông an toàn, xã Mường Típ đang đề nghị các cấp, ngành chỉ đạo đơn vị quản lý tuyến đường 543D tăng cường thêm nhân lực, máy móc để tiếp tục thi công, xử lý các điểm sạt lở, mất đường; tạo điều kiện cho các phương tiện vào dọn dẹp, vận chuyển khối lượng lớn đất đá đang vùi lấp bản Ta Đo... Đặc biệt, có giải pháp khắc phục đoạn tuyến Km70 +400 (khu vực bản Xốp Típ) thường xuyên bị sạt lở, đá lăn rất nguy hiểm./.