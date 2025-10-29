Giáo dục Khởi công xây dựng trường mầm non 20 tỷ đồng ở xã biên giới Nghệ An từ nguồn hỗ trợ của Bộ Công an Sáng 29/10, Bộ Công an phối hợp UBND tỉnh Nghệ An và các đơn vị liên quan tổ chức Lễ khởi công xây dựng Trường Mầm non Mường Ải, xã Mường Típ, tỉnh Nghệ An.

Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Hoàng Phú Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Khoa - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Lãnh đạo Công an tỉnh có sự tham dự của Đại tá Nguyễn Duy Thanh - Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành và xã Mường Típ; Ban Giám hiệu, các thầy cô giáo, học sinh Trường Mầm non Mường Ải...

Quang cảnh Lễ khởi công Trường Mầm non Mường Ải, xã Mường Típ. Ảnh: Văn Hậu

Trường Mầm non Mường Ải thuộc xã biên giới Mường Típ hiện có 8 điểm học, song phần lớn phòng học đều là nhà tạm, chưa có phòng đa chức năng, phòng giáo dục thể chất, sân chơi ngoài trời và các hạng mục phụ trợ cần thiết cho sự phát triển toàn diện của trẻ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành dự lễ khởi công. Ảnh: Văn Hậu

Với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành Trung ương luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến sự nghiệp giáo dục, nhất là tại các vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện còn nhiều khó khăn, thiếu thốn; trong đó, Bộ Công an đã quyết định trao kinh phí 20 tỷ đồng tặng tỉnh Nghệ An để xây dựng mới Trường Mầm non Mường Ải.

Đại tá Nguyễn Duy Thanh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Văn Hậu

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Duy Thanh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, cùng với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, lực lượng Công an nhân dân luôn xác định công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, đặc biệt là đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, là trách nhiệm và tình cảm thiêng liêng của người chiến sĩ Công an nhân dân.

Việc Bộ Công an hỗ trợ kinh phí xây dựng Trường Mầm non Mường Ải không chỉ là món quà vật chất mà còn là sự quan tâm, động viên tinh thần to lớn, góp phần tiếp thêm niềm tin, động lực cho cán bộ, giáo viên và học sinh nơi đây vươn lên trong học tập; gieo những mầm xanh tri thức cho thế hệ tương lai, xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền và các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, xã Mường Típ, Trường Mầm non Mường Ải thực hiện nghi thức khởi công. Ảnh: Văn Hậu

Thừa ủy quyền, Đại tá Nguyễn Duy Thanh - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao tặng bảng tượng trưng kinh phí xây dựng Trường Mầm non Mường Ải cho lãnh đạo xã Mường Típ. Ảnh: Văn Hậu

Đại tá Nguyễn Duy Thanh cũng đề nghị, cấp ủy, chính quyền xã Mường Típ, Ban Giám hiệu nhà trường và các cơ quan giám sát, đơn vị liên quan đôn đốc để công trình được thi công đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, sớm đưa vào sử dụng, phục vụ công tác giảng dạy và học tập của cô trò Trường Mầm non Mường Ải.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Khoa phát biểu tại lễ khởi công Trường Mầm non Mường Ải, xã Mường Típ. Ảnh: Văn Hậu

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Khoa trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ thiết thực của Bộ Công an đối với sự nghiệp giáo dục tỉnh Nghệ An. Trường Mầm non Mường Ải được xây dựng mới không chỉ giúp giáo viên và học sinh có môi trường làm việc, học tập khang trang, an toàn hơn mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực cho ngành Giáo dục địa phương tiếp tục nỗ lực, vươn lên trong điều kiện vùng biên giới còn nhiều khó khăn.

Phối cảnh Trường Mầm non Mường Ải sau khi hoàn thành. Ảnh: Văn Hậu

Đây là công trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, đồng hành và sự sẻ chia của lực lượng Công an nhân dân đối với sự nghiệp trồng người nơi biên cương Tổ quốc. Thông qua dự án, không chỉ góp phần cải thiện hạ tầng thiết yếu phục vụ học tập, mà còn lan tỏa thông điệp về ý nghĩa của giáo dục đối với phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh khu vực biên giới.

Sự kiện khởi công xây dựng Trường Mầm non Mường Ải, xã Mường Típ nằm trong chuỗi hoạt động của Bộ Công an hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất cho tỉnh Nghệ An tại các địa phương vùng cao. Theo đó, cũng trong sáng nay các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh Nghệ An khởi công Tòa nhà khám, chữa bệnh Trung tâm Y tế Tương Dương tại xã Tương Dương./.