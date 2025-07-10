Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 7/10 Nghệ An tham gia họp trực tuyến của Chính phủ về chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định (IUU); Đồng chí Nguyễn Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri; UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2025; Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khảo sát địa điểm xây dựng tái định cư cho người dân ở xã biên giới Mường Típ… là những thông tin nổi bật ngày 7/10

* Chiều tối 7/10, Chính phủ tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp,không báo cáo và không theo quy định (IUU). Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp. Ảnh: Dương Giang -TTXVN

* Chiều 7/10, đồng chí Võ Thị Minh Sinh- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Trần Nhật Minh - đại biểu Quốc hội chuyên trách đã có cuộc tiếp xúc cử tri tại xã Minh Châu. Cuộc tiếp xúc cử tri được kết hợp với trực tuyến đến các xã Đức Châu, Hải Châu, Hùng Châu, Diễn Châu, Tân Châu, Quảng Châu, An Châu.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gặp gỡ, trao đổi vấn đề cử tri quan tâm kiến nghị. Ảnh: Mai Hoa

* Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 9, kết nối trực tuyến tới 130 xã, phường.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 9/2025 của UBND tỉnh. Ảnh: Thành Duy

*Chiều tối cùng ngày đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã trực tiếp lên xã biên giới Mường Típ kiểm tra tình hình khắc phục thiệt hại do bão số 10; đồng thời, khảo sát các địa điểm dự kiến xây dựng khu tái định cư cho người dân vùng bị ảnh hưởng nặng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đến khảo sát tại Trường Mầm non xã Mường Típ bị ngập lụt. Ảnh: Thành Duy

* Kinh tế Nghệ An 9 tháng: Vượt thiên tai, tăng trưởng đạt 8,61%, thu ngân sách hơn 20.000 tỷ đồng.

Quang cảnh phiên họp thường kỳ tháng 9/2025 của UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri xã Quỳnh Sơn và Đông Thành.

Các đại biểu Quốc hội tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri xã Quỳnh Sơn. Ảnh: T.L

* Nhiều xã của Nghệ An khảo sát địa điểm lập quy hoạch khu tái định cư phục vụ đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Các xã xác định hướng tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam trên bản đồ. Ảnh: T.C

* Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai kỷ niệm 30 năm ngày thành lập.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền tặng lẵng hoa của UBND tỉnh Nghệ An chúc mừng công ty. Ảnh: Bùi Thọ

* Nghệ An: Khẩn trương thu hoạch sắn, keo vớt vát sau bão số 10.

Người dân xã Đại Đồng thu hoạch sắn non sau bão bị đổ gãy. Ảnh: Văn Trường

* Xe khách dừng giữa đường đón khách gây bức xúc trên mạng xã hội.