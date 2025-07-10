Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 7/10
Nghệ An tham gia họp trực tuyến của Chính phủ về chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định (IUU); Đồng chí Nguyễn Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri; UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2025; Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khảo sát địa điểm xây dựng tái định cư cho người dân ở xã biên giới Mường Típ… là những thông tin nổi bật ngày 7/10
* Chiều tối 7/10, Chính phủ tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp,không báo cáo và không theo quy định (IUU). Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp.
* Chiều 7/10, đồng chí Võ Thị Minh Sinh- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Trần Nhật Minh - đại biểu Quốc hội chuyên trách đã có cuộc tiếp xúc cử tri tại xã Minh Châu. Cuộc tiếp xúc cử tri được kết hợp với trực tuyến đến các xã Đức Châu, Hải Châu, Hùng Châu, Diễn Châu, Tân Châu, Quảng Châu, An Châu.
* Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 9, kết nối trực tuyến tới 130 xã, phường.
* Kinh tế Nghệ An 9 tháng: Vượt thiên tai, tăng trưởng đạt 8,61%, thu ngân sách hơn 20.000 tỷ đồng.
* Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri xã Quỳnh Sơn và Đông Thành.
* Nhiều xã của Nghệ An khảo sát địa điểm lập quy hoạch khu tái định cư phục vụ đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.
* Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai kỷ niệm 30 năm ngày thành lập.
* Nghệ An: Khẩn trương thu hoạch sắn, keo vớt vát sau bão số 10.
* Xe khách dừng giữa đường đón khách gây bức xúc trên mạng xã hội.