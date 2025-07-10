Kinh tế Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Sáng 7/10, Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai kỷ niệm 30 năm ngày thành lập; Khánh thành dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện và trao ủng hộ đồng bào Nghệ An bị thiệt hại do bão, lũ.

Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Việt Hùng - Thứ trưởng Bộ Xây dựng; Hoàng Phú Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Quốc Việt - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Xi măng Việt Nam; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Bùi Thọ

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai được thành lập vào ngày 7/10/1995, nhà máy đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh từ từ tháng 7/2002 với công suất 1,4 triệu tấn xi măng/năm, đã tiêu thụ ra thị trường được gần 40 triệu tấn sản phẩm các loại.

Trao tặng Bức trướng và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.

Trải qua 30 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, với định hướng chiến lược phù hợp và các giải pháp đồng bộ, công ty đã khẳng định được vị thế và thương hiệu trên thị trường. Các sản phẩm của Vicem Hoàng Mai đã và đang cung cấp cho các công trình trọng điểm quốc gia, các dự án lớn và đạt được sự tín nhiệm, hài lòng về chất lượng cũng như dịch vụ, xuất khẩu đi các nước trên thế giới.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Bùi Thọ

Tặng hoa chúc mừng và phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng và đồng chí Hoàng Phú Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao về những kết quả đạt được của công ty trong suốt chặng đường 3 thập kỷ qua. Các đồng chí mong muốn đơn vị tiếp tục giữ vững vị thế doanh nghiệp công nghiệp trọng điểm của tỉnh Nghệ An, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam; Tiếp tục tiên phong triển khai các dự án đổi mới công nghệ, tận dụng năng lượng tái sinh, phát triển mô hình sản xuất xanh - sạch - bền vững, khẳng định doanh nghiệp dẫn đầu của ngành Xi măng Việt Nam trong thời kỳ mới.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng chúc mừng công ty. Ảnh: Bùi Thọ

Xi măng Vicem Hoàng Mai được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, được vinh danh qua các giải thưởng uy tín như: Sao vàng đất Việt, Cúp Vàng “Doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam"...

Tại lễ kỷ niệm, đơn vị vinh dự được UBND tỉnh trao tặng Bức trướng mang dòng chữ “Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai - 30 năm Đoàn kết - Đột phá- Phát triển” cùng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng tập thể công ty.

Tổng Công ty Xi măng Việt Nam ủng hộ đồng bào tỉnh Nghệ An 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão, lũ. Ảnh: Bùi Thọ

Để chia sẻ cùng bà con trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong các đợt bão, lũ vừa qua, dịp này, Tổng Công ty Xi măng Việt Nam hỗ trợ cho tỉnh Nghệ An 1 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai hỗ trợ 300 triệu đồng, các đại biểu và cán bộ, công nhân công ty tham dự lễ kỷ niệm cũng đã tổ chức quyên góp để ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ.

Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai ủng hộ đồng bào tỉnh Nghệ An 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão, lũ. Ảnh: Bùi Thọ

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai khánh thành dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện tại nhà máy. Ảnh: Bùi Thọ

Dịp này, Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai tổ chức khánh thành dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện tại nhà máy. Dự án nhằm mục tiêu tối ưu hóa hiệu suất sử dụng năng lượng, giảm thiểu khí thải mô trường và tăng cường hiệu quả sản xuất.